Informacje o EVR (EVR) A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. Oficjalna strona internetowa: https://evernode.org Biała księga: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Block Explorer: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8

Tokenomika i analiza cenowa EVR (EVR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EVR (EVR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.93M $ 17.93M $ 17.93M Historyczne maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Historyczne minimum: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 Aktualna cena: $ 0.24816 $ 0.24816 $ 0.24816 Dowiedz się więcej o cenie EVR (EVR)

Tokenomika EVR (EVR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EVR (EVR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEVR tokenomikę, poznaj cenę tokena EVRna żywo!

