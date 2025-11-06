GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ERA to 0.2614 USD. Śledź aktualizacje cen ERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ERA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ERA to 0.2614 USD. Śledź aktualizacje cen ERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ERA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ERA

Informacje o cenie ERA

Czym jest ERA

Biała księga ERA

Oficjalna strona internetowa ERA

Tokenomika ERA

Prognoza cen ERA

Historia ERA

Przewodnik zakupowy ERA

Przelicznik ERA-fiat

ERA na spot

USDT-M Futures ERA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ERA

Cena ERA(ERA)

Aktualna cena 1 ERA do USD:

$0.2619
$0.2619$0.2619
-6.06%1D
USD
ERA (ERA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:50 (UTC+8)

Informacje o cenie ERA (ERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.2201
$ 0.2201$ 0.2201
Minimum 24h
$ 0.388
$ 0.388$ 0.388
Maksimum 24h

$ 0.2201
$ 0.2201$ 0.2201

$ 0.388
$ 0.388$ 0.388

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517$ 0.22166194220154517

-2.29%

-6.06%

-12.55%

-12.55%

Aktualna cena ERA (ERA) wynosi $ 0.2614. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ERA wahał się między $ 0.2201 a $ 0.388, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ERA w historii to $ 2.002420427794785, a najniższy to $ 0.22166194220154517.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ERA zmieniły się o -2.29% w ciągu ostatniej godziny, o -6.06% w ciągu 24 godzin i o -12.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ERA (ERA)

No.601

$ 38.82M
$ 38.82M$ 38.82M

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 261.40M
$ 261.40M$ 261.40M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa ERA wynosi $ 38.82M, przy $ 2.33M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ERA w obiegu wynosi 148.50M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 261.40M.

Historia ceny ERA (ERA) – USD

Śledź zmiany ceny ERA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.016895-6.06%
30 Dni$ -0.2775-51.50%
60 dni$ -0.4614-63.84%
90 dni$ -0.7249-73.50%
Dzisiejsza zmiana ceny ERA

DziśERA odnotował zmianę $ -0.016895 (-6.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ERA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.2775 (-51.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ERA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ERA o $ -0.4614(-63.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ERA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.7249 (-73.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ERA (ERA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ERA.

Co to jest ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ERA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ERA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ERA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ERA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ERA (w USD)

Jaka będzie wartość ERA (ERA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ERA (ERA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ERA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ERA!

Tokenomika ERA (ERA)

Zrozumienie tokenomiki ERA (ERA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ERAjuż teraz!

Jak kupić ERA (ERA)

Szukasz jak kupić ERA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ERA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ERA na lokalne waluty

1 ERA(ERA) do VND
6,878.741
1 ERA(ERA) do AUD
A$0.399942
1 ERA(ERA) do GBP
0.198664
1 ERA(ERA) do EUR
0.224804
1 ERA(ERA) do USD
$0.2614
1 ERA(ERA) do MYR
RM1.092652
1 ERA(ERA) do TRY
11.007554
1 ERA(ERA) do JPY
¥39.9942
1 ERA(ERA) do ARS
ARS$379.388118
1 ERA(ERA) do RUB
21.26489
1 ERA(ERA) do INR
23.14697
1 ERA(ERA) do IDR
Rp4,356.664924
1 ERA(ERA) do PHP
15.35725
1 ERA(ERA) do EGP
￡E.12.392974
1 ERA(ERA) do BRL
R$1.39849
1 ERA(ERA) do CAD
C$0.368574
1 ERA(ERA) do BDT
31.854204
1 ERA(ERA) do NGN
377.2002
1 ERA(ERA) do COP
$1,005.38361
1 ERA(ERA) do ZAR
R.4.558816
1 ERA(ERA) do UAH
10.994484
1 ERA(ERA) do TZS
T.Sh.642.2598
1 ERA(ERA) do VES
Bs58.2922
1 ERA(ERA) do CLP
$246.7616
1 ERA(ERA) do PKR
Rs73.882096
1 ERA(ERA) do KZT
137.289894
1 ERA(ERA) do THB
฿8.485044
1 ERA(ERA) do TWD
NT$8.07726
1 ERA(ERA) do AED
د.إ0.959338
1 ERA(ERA) do CHF
Fr0.20912
1 ERA(ERA) do HKD
HK$2.031078
1 ERA(ERA) do AMD
֏99.99857
1 ERA(ERA) do MAD
.د.م2.433634
1 ERA(ERA) do MXN
$4.86204
1 ERA(ERA) do SAR
ريال0.98025
1 ERA(ERA) do ETB
Br40.077848
1 ERA(ERA) do KES
KSh33.783336
1 ERA(ERA) do JOD
د.أ0.1853326
1 ERA(ERA) do PLN
0.964566
1 ERA(ERA) do RON
лв1.152774
1 ERA(ERA) do SEK
kr2.49637
1 ERA(ERA) do BGN
лв0.44438
1 ERA(ERA) do HUF
Ft87.893136
1 ERA(ERA) do CZK
5.536452
1 ERA(ERA) do KWD
د.ك0.0802498
1 ERA(ERA) do ILS
0.84955
1 ERA(ERA) do BOB
Bs1.80366
1 ERA(ERA) do AZN
0.44438
1 ERA(ERA) do TJS
SM2.41795
1 ERA(ERA) do GEL
0.708394
1 ERA(ERA) do AOA
Kz239.37705
1 ERA(ERA) do BHD
.د.ب0.0982864
1 ERA(ERA) do BMD
$0.2614
1 ERA(ERA) do DKK
kr1.693872
1 ERA(ERA) do HNL
L6.890504
1 ERA(ERA) do MUR
12.029628
1 ERA(ERA) do NAD
$4.54836
1 ERA(ERA) do NOK
kr2.66628
1 ERA(ERA) do NZD
$0.460064
1 ERA(ERA) do PAB
B/.0.2614
1 ERA(ERA) do PGK
K1.11095
1 ERA(ERA) do QAR
ر.ق0.951496
1 ERA(ERA) do RSD
дин.26.631432
1 ERA(ERA) do UZS
soʻm3,111.904264
1 ERA(ERA) do ALL
L21.968056
1 ERA(ERA) do ANG
ƒ0.467906
1 ERA(ERA) do AWG
ƒ0.47052
1 ERA(ERA) do BBD
$0.5228
1 ERA(ERA) do BAM
KM0.44438
1 ERA(ERA) do BIF
Fr770.8686
1 ERA(ERA) do BND
$0.33982
1 ERA(ERA) do BSD
$0.2614
1 ERA(ERA) do JMD
$42.07233
1 ERA(ERA) do KHR
1,049.798084
1 ERA(ERA) do KMF
Fr111.3564
1 ERA(ERA) do LAK
5,682.608582
1 ERA(ERA) do LKR
රු79.619826
1 ERA(ERA) do MDL
L4.45687
1 ERA(ERA) do MGA
Ar1,177.4763
1 ERA(ERA) do MOP
P2.0912
1 ERA(ERA) do MVR
4.02556
1 ERA(ERA) do MWK
MK453.819154
1 ERA(ERA) do MZN
MT16.71653
1 ERA(ERA) do NPR
रु37.103116
1 ERA(ERA) do PYG
1,853.8488
1 ERA(ERA) do RWF
Fr379.8142
1 ERA(ERA) do SBD
$2.148708
1 ERA(ERA) do SCR
3.583794
1 ERA(ERA) do SRD
$10.07697
1 ERA(ERA) do SVC
$2.284636
1 ERA(ERA) do SZL
L4.564044
1 ERA(ERA) do TMT
m0.9149
1 ERA(ERA) do TND
د.ت0.7745282
1 ERA(ERA) do TTD
$1.769678
1 ERA(ERA) do UGX
Sh913.8544
1 ERA(ERA) do XAF
Fr148.998
1 ERA(ERA) do XCD
$0.70578
1 ERA(ERA) do XOF
Fr148.998
1 ERA(ERA) do XPF
Fr26.9242
1 ERA(ERA) do BWP
P3.526286
1 ERA(ERA) do BZD
$0.525414
1 ERA(ERA) do CVE
$25.123154
1 ERA(ERA) do DJF
Fr46.2678
1 ERA(ERA) do DOP
$16.776652
1 ERA(ERA) do DZD
د.ج34.172822
1 ERA(ERA) do FJD
$0.595992
1 ERA(ERA) do GNF
Fr2,272.873
1 ERA(ERA) do GTQ
Q2.002324
1 ERA(ERA) do GYD
$54.674424
1 ERA(ERA) do ISK
kr33.1978

Zasoby ERA

Aby lepiej zrozumieć ERA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ERA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ERA

Jaka jest dziś wartość ERA (ERA)?
Aktualna cena ERA w USD wynosi 0.2614USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ERA do USD?
Aktualna cena ERA w USD wynosi $ 0.2614. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ERA?
Kapitalizacja rynkowa dla ERA wynosi $ 38.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ERA w obiegu?
W obiegu ERA znajduje się 148.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ERA?
ERA osiąga ATH w wysokości 2.002420427794785 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ERA?
ERA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.22166194220154517 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ERA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ERA wynosi $ 2.33M USD.
Czy w tym roku ERA pójdzie wyżej?
ERA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ERA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ERA (ERA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ERA do USD

Kwota

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2614 USD

Handluj ERA

ERA/USDC
$0.2617
$0.2617$0.2617
-6.36%
ERA/USDT
$0.2619
$0.2619$0.2619
-6.06%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,985.16
$102,985.16$102,985.16

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.60
$3,388.60$3,388.60

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.24
$160.24$160.24

-0.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.41
$1,477.41$1,477.41

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,985.16
$102,985.16$102,985.16

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.60
$3,388.60$3,388.60

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.24
$160.24$160.24

-0.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3230
$2.3230$2.3230

+2.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0549
$1.0549$1.0549

-2.79%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03736
$0.03736$0.03736

+49.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00417
$0.00417$0.00417

-44.40%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+535.59%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000650
$0.0000000650$0.0000000650

+330.46%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1952
$0.1952$0.1952

+290.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5806
$1.5806$1.5806

+94.84%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01898
$0.01898$0.01898

+51.84%