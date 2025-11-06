Prognoza ceny ERA (ERA) (USD)

Sprawdź prognozy cen ERA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ERA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ERA % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.2589 $0.2589 $0.2589 -7.13% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ERA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ERA (ERA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ERA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.2589. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ERA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.271845. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ERA na 2027 rok wyniesie $ 0.285437 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ERA na 2028 rok wyniesie $ 0.299709 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ERA w 2029 roku wyniesie $ 0.314694 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ERA w 2030 roku wyniesie $ 0.330429 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ERA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.538234. Prognoza ceny ERA (ERA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ERA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.876727. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.2589 0.00%

2026 $ 0.271845 5.00%

2027 $ 0.285437 10.25%

2028 $ 0.299709 15.76%

2029 $ 0.314694 21.55%

2030 $ 0.330429 27.63%

2031 $ 0.346950 34.01%

2032 $ 0.364298 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.382513 47.75%

2034 $ 0.401638 55.13%

2035 $ 0.421720 62.89%

2036 $ 0.442806 71.03%

2037 $ 0.464947 79.59%

2038 $ 0.488194 88.56%

2039 $ 0.512604 97.99%

2040 $ 0.538234 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ERA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.2589 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.258935 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.259148 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.259963 0.41% Prognoza ceny ERA (ERA) na dziś Przewidywana cena dla ERA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.2589 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ERA (ERA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ERA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.258935 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ERA (ERA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ERA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.259148 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ERA (ERA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ERA wynosi $0.259963 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ERA Aktualna cena $ 0.2589$ 0.2589 $ 0.2589 Zmiana ceny (24H) -7.13% Kapitalizacja rynkowa $ 38.45M$ 38.45M $ 38.45M Podaż w obiegu 148.50M 148.50M 148.50M Wolumen (24H) $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ERA to $ 0.2589. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -7.13%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 2.24M. Ponadto ERA ma podaż w obiegu wynoszącą 148.50M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 38.45M. Zobacz na żywo cenę ERA

Historyczna cena ERA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ERA, cena ERA wynosi 0.2589USD. Podaż w obiegu ERA (ERA) wynosi 0.00 ERA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $38.45M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.13% $ -0.0408 $ 0.388 $ 0.2562

7 D -0.09% $ -0.028600 $ 0.388 $ 0.2194

30 Dni -0.51% $ -0.277400 $ 0.5425 $ 0.2194 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ERA zanotował zmianę ceny o $-0.0408 , co stanowi -0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ERA osiągnął maksimum na poziomie $0.388 i minimum na poziomie $0.2194 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ERA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ERA o -0.51% , co odpowiada około $-0.277400 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ERA. Sprawdź pełną historię cen ERA, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ERA

Jak działa moduł przewidywania ceny ERA (ERA)? Moduł predykcji ceny ERA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ERA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ERA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ERA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ERA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ERA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ERA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ERA.

Dlaczego prognoaza ceny ERA jest ważna?

Prognozy cen ERA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ERA? Według Twoich prognoz ERA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ERA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ERA (ERA), przewidywana cena ERA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ERA w 2026 roku? Cena 1 ERA (ERA) wynosi dziś $0.2589 . Według powyższego modułu prognoz ERA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ERA w 2027 roku? ERA (ERA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ERA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ERA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ERA (ERA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ERA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ERA (ERA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ERA w 2030 roku? Cena 1 ERA (ERA) wynosi dziś $0.2589 . Według powyższego modułu prognoz ERA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ERA na 2040 rok? ERA (ERA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ERA do 2040 roku.