Tokenomika Eliza (ELIZA) Odkryj kluczowe informacje o Eliza (ELIZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Eliza (ELIZA) ELIZA is a meme coin. ELIZA is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.elizawakesup.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Kup ELIZA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Eliza (ELIZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eliza (ELIZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Historyczne maksimum: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Historyczne minimum: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Aktualna cena: $ 0.001384 $ 0.001384 $ 0.001384 Dowiedz się więcej o cenie Eliza (ELIZA)

Tokenomika Eliza (ELIZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eliza (ELIZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELIZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELIZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELIZA tokenomikę, poznaj cenę tokena ELIZAna żywo!

Jak kupić ELIZA Chcesz dodać Eliza (ELIZA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELIZA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Eliza (ELIZA) Analiza historii ceny ELIZA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELIZA już teraz!

Prognoza ceny ELIZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELIZA? Nasza strona z prognozami cen ELIZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELIZA już teraz!

