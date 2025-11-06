GiełdaDEX+
Aktualna cena ELA to 1.298 USD. Śledź aktualizacje cen ELA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ELA

Informacje o cenie ELA

Czym jest ELA

Biała księga ELA

Oficjalna strona internetowa ELA

Tokenomika ELA

Prognoza cen ELA

Historia ELA

Przewodnik zakupowy ELA

Przelicznik ELA-fiat

ELA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ELA

Cena ELA(ELA)

Aktualna cena 1 ELA do USD:

$1.298
$1.298$1.298
+2.04%1D
USD
ELA (ELA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:07 (UTC+8)

Informacje o cenie ELA (ELA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.272
$ 1.272$ 1.272
Minimum 24h
$ 1.313
$ 1.313$ 1.313
Maksimum 24h

$ 1.272
$ 1.272$ 1.272

$ 1.313
$ 1.313$ 1.313

--
----

--
----

0.00%

+2.04%

-11.53%

-11.53%

Aktualna cena ELA (ELA) wynosi $ 1.298. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELA wahał się między $ 1.272 a $ 1.313, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.04% w ciągu 24 godzin i o -11.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ELA (ELA)

--
----

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

$ 36.63M
$ 36.63M$ 36.63M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Obecna kapitalizacja rynkowa ELA wynosi --, przy $ 8.93K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 28220000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.63M.

Historia ceny ELA (ELA) – USD

Śledź zmiany ceny ELA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02595+2.04%
30 Dni$ -0.576-30.74%
60 dni$ +0.298+29.80%
90 dni$ +0.298+29.80%
Dzisiejsza zmiana ceny ELA

DziśELA odnotował zmianę $ +0.02595 (+2.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ELA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.576 (-30.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ELA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ELA o $ +0.298(+29.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ELA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.298 (+29.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ELA (ELA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ELA.

Co to jest ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ELA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ELA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ELA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ELA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ELA (w USD)

Jaka będzie wartość ELA (ELA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ELA (ELA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ELA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ELA!

Tokenomika ELA (ELA)

Zrozumienie tokenomiki ELA (ELA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELAjuż teraz!

Jak kupić ELA (ELA)

Szukasz jak kupić ELA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ELA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ELA na lokalne waluty

1 ELA(ELA) do VND
34,156.87
1 ELA(ELA) do AUD
A$1.98594
1 ELA(ELA) do GBP
0.98648
1 ELA(ELA) do EUR
1.11628
1 ELA(ELA) do USD
$1.298
1 ELA(ELA) do MYR
RM5.42564
1 ELA(ELA) do TRY
54.65878
1 ELA(ELA) do JPY
¥198.594
1 ELA(ELA) do ARS
ARS$1,883.87826
1 ELA(ELA) do RUB
105.5923
1 ELA(ELA) do INR
114.9379
1 ELA(ELA) do IDR
Rp21,633.32468
1 ELA(ELA) do PHP
76.2575
1 ELA(ELA) do EGP
￡E.61.53818
1 ELA(ELA) do BRL
R$6.9443
1 ELA(ELA) do CAD
C$1.83018
1 ELA(ELA) do BDT
158.17428
1 ELA(ELA) do NGN
1,873.014
1 ELA(ELA) do COP
$4,992.3027
1 ELA(ELA) do ZAR
R.22.63712
1 ELA(ELA) do UAH
54.59388
1 ELA(ELA) do TZS
T.Sh.3,189.186
1 ELA(ELA) do VES
Bs289.454
1 ELA(ELA) do CLP
$1,225.312
1 ELA(ELA) do PKR
Rs366.86672
1 ELA(ELA) do KZT
681.72258
1 ELA(ELA) do THB
฿42.13308
1 ELA(ELA) do TWD
NT$40.1082
1 ELA(ELA) do AED
د.إ4.76366
1 ELA(ELA) do CHF
Fr1.0384
1 ELA(ELA) do HKD
HK$10.08546
1 ELA(ELA) do AMD
֏496.5499
1 ELA(ELA) do MAD
.د.م12.08438
1 ELA(ELA) do MXN
$24.1428
1 ELA(ELA) do SAR
ريال4.8675
1 ELA(ELA) do ETB
Br199.00936
1 ELA(ELA) do KES
KSh167.75352
1 ELA(ELA) do JOD
د.أ0.920282
1 ELA(ELA) do PLN
4.78962
1 ELA(ELA) do RON
лв5.72418
1 ELA(ELA) do SEK
kr12.3959
1 ELA(ELA) do BGN
лв2.2066
1 ELA(ELA) do HUF
Ft436.43952
1 ELA(ELA) do CZK
27.49164
1 ELA(ELA) do KWD
د.ك0.398486
1 ELA(ELA) do ILS
4.2185
1 ELA(ELA) do BOB
Bs8.9562
1 ELA(ELA) do AZN
2.2066
1 ELA(ELA) do TJS
SM12.0065
1 ELA(ELA) do GEL
3.51758
1 ELA(ELA) do AOA
Kz1,188.6435
1 ELA(ELA) do BHD
.د.ب0.488048
1 ELA(ELA) do BMD
$1.298
1 ELA(ELA) do DKK
kr8.41104
1 ELA(ELA) do HNL
L34.21528
1 ELA(ELA) do MUR
59.73396
1 ELA(ELA) do NAD
$22.5852
1 ELA(ELA) do NOK
kr13.2396
1 ELA(ELA) do NZD
$2.28448
1 ELA(ELA) do PAB
B/.1.298
1 ELA(ELA) do PGK
K5.5165
1 ELA(ELA) do QAR
ر.ق4.72472
1 ELA(ELA) do RSD
дин.132.24024
1 ELA(ELA) do UZS
soʻm15,452.37848
1 ELA(ELA) do ALL
L109.08392
1 ELA(ELA) do ANG
ƒ2.32342
1 ELA(ELA) do AWG
ƒ2.3364
1 ELA(ELA) do BBD
$2.596
1 ELA(ELA) do BAM
KM2.2066
1 ELA(ELA) do BIF
Fr3,827.802
1 ELA(ELA) do BND
$1.6874
1 ELA(ELA) do BSD
$1.298
1 ELA(ELA) do JMD
$208.9131
1 ELA(ELA) do KHR
5,212.84588
1 ELA(ELA) do KMF
Fr552.948
1 ELA(ELA) do LAK
28,217.39074
1 ELA(ELA) do LKR
රු395.35782
1 ELA(ELA) do MDL
L22.1309
1 ELA(ELA) do MGA
Ar5,846.841
1 ELA(ELA) do MOP
P10.384
1 ELA(ELA) do MVR
19.9892
1 ELA(ELA) do MWK
MK2,253.47078
1 ELA(ELA) do MZN
MT83.0071
1 ELA(ELA) do NPR
रु184.23812
1 ELA(ELA) do PYG
9,205.416
1 ELA(ELA) do RWF
Fr1,885.994
1 ELA(ELA) do SBD
$10.66956
1 ELA(ELA) do SCR
17.79558
1 ELA(ELA) do SRD
$50.0379
1 ELA(ELA) do SVC
$11.34452
1 ELA(ELA) do SZL
L22.66308
1 ELA(ELA) do TMT
m4.543
1 ELA(ELA) do TND
د.ت3.845974
1 ELA(ELA) do TTD
$8.78746
1 ELA(ELA) do UGX
Sh4,537.808
1 ELA(ELA) do XAF
Fr739.86
1 ELA(ELA) do XCD
$3.5046
1 ELA(ELA) do XOF
Fr739.86
1 ELA(ELA) do XPF
Fr133.694
1 ELA(ELA) do BWP
P17.51002
1 ELA(ELA) do BZD
$2.60898
1 ELA(ELA) do CVE
$124.75078
1 ELA(ELA) do DJF
Fr229.746
1 ELA(ELA) do DOP
$83.30564
1 ELA(ELA) do DZD
د.ج169.68754
1 ELA(ELA) do FJD
$2.95944
1 ELA(ELA) do GNF
Fr11,286.11
1 ELA(ELA) do GTQ
Q9.94268
1 ELA(ELA) do GYD
$271.48968
1 ELA(ELA) do ISK
kr164.846

Zasoby ELA

Aby lepiej zrozumieć ELA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ELA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ELA

Jaka jest dziś wartość ELA (ELA)?
Aktualna cena ELA w USD wynosi 1.298USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELA do USD?
Aktualna cena ELA w USD wynosi $ 1.298. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ELA?
Kapitalizacja rynkowa dla ELA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELA w obiegu?
W obiegu ELA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELA?
ELA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELA?
ELA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELA wynosi $ 8.93K USD.
Czy w tym roku ELA pójdzie wyżej?
ELA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:33:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ELA (ELA)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ELA do USD

Kwota

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.298 USD

Handluj ELA

ELA/USDT
$1.298
$1.298$1.298
+2.04%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

