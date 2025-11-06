Prognoza ceny ELA (ELA) (USD)

Sprawdź prognozy cen ELA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ELA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ELA % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $1.265 $1.265 $1.265 -0.55% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ELA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ELA (ELA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ELA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.265. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ELA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.3282. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ELA na 2027 rok wyniesie $ 1.3946 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ELA na 2028 rok wyniesie $ 1.4643 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ELA w 2029 roku wyniesie $ 1.5376 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ELA w 2030 roku wyniesie $ 1.6144 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ELA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.6298. Prognoza ceny ELA (ELA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ELA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.2837. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.265 0.00%

2026 $ 1.3282 5.00%

2027 $ 1.3946 10.25%

2028 $ 1.4643 15.76%

2029 $ 1.5376 21.55%

2030 $ 1.6144 27.63%

2031 $ 1.6952 34.01%

2032 $ 1.7799 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.8689 47.75%

2034 $ 1.9624 55.13%

2035 $ 2.0605 62.89%

2036 $ 2.1635 71.03%

2037 $ 2.2717 79.59%

2038 $ 2.3853 88.56%

2039 $ 2.5046 97.99%

2040 $ 2.6298 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ELA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.265 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.2651 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.2662 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.2701 0.41% Prognoza ceny ELA (ELA) na dziś Przewidywana cena dla ELA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.265 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ELA (ELA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ELA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.2651 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ELA (ELA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ELA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.2662 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ELA (ELA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ELA wynosi $1.2701 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ELA Aktualna cena $ 1.265$ 1.265 $ 1.265 Zmiana ceny (24H) -0.54% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ELA to $ 1.265. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.55%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 10.19K. Ponadto ELA ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę ELA

Jak kupić ELA (ELA) Próbujesz kupić ELA? Teraz możesz kupować ELA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić ELA i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ELA teraz

Historyczna cena ELA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ELA, cena ELA wynosi 1.265USD. Podaż w obiegu ELA (ELA) wynosi 0.00 ELA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.030000 $ 1.302 $ 1.258

7 D -0.14% $ -0.210000 $ 1.475 $ 1.25

30 Dni -0.32% $ -0.612000 $ 1.877 $ 1.25 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ELA zanotował zmianę ceny o $-0.030000 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ELA osiągnął maksimum na poziomie $1.475 i minimum na poziomie $1.25 . Zanotowano zmianę ceny o -0.14% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ELA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ELA o -0.32% , co odpowiada około $-0.612000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ELA. Sprawdź pełną historię cen ELA, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ELA

Jak działa moduł przewidywania ceny ELA (ELA)? Moduł predykcji ceny ELA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ELA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ELA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ELA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ELA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ELA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ELA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ELA.

Dlaczego prognoaza ceny ELA jest ważna?

Prognozy cen ELA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ELA? Według Twoich prognoz ELA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ELA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ELA (ELA), przewidywana cena ELA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ELA w 2026 roku? Cena 1 ELA (ELA) wynosi dziś $1.265 . Według powyższego modułu prognoz ELA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ELA w 2027 roku? ELA (ELA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ELA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ELA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ELA (ELA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ELA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ELA (ELA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ELA w 2030 roku? Cena 1 ELA (ELA) wynosi dziś $1.265 . Według powyższego modułu prognoz ELA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ELA na 2040 rok? ELA (ELA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ELA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz