Aktualna cena Dill to 0.002905 USD. Śledź aktualizacje cen DL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DL

Informacje o cenie DL

Czym jest DL

Biała księga DL

Oficjalna strona internetowa DL

Tokenomika DL

Prognoza cen DL

Historia DL

Przewodnik zakupowy DL

Przelicznik DL-fiat

DL na spot

USDT-M Futures DL

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dill

Cena Dill(DL)

Aktualna cena 1 DL do USD:

$0.002905
+0.34%1D
USD
Dill (DL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:28:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Dill (DL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002661
Minimum 24h
$ 0.002967
Maksimum 24h

$ 0.002661
$ 0.002967
$ 0.01977908990922744
$ 0.002893898269901186
+0.41%

+0.34%

-8.88%

-8.88%

Aktualna cena Dill (DL) wynosi $ 0.002905. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DL wahał się między $ 0.002661 a $ 0.002967, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DL w historii to $ 0.01977908990922744, a najniższy to $ 0.002893898269901186.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DL zmieniły się o +0.41% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -8.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dill (DL)

No.1530

$ 3.44M
$ 57.16K
$ 17.43M
1.19B
6,000,000,000
6,000,000,000
19.75%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Dill wynosi $ 3.44M, przy $ 57.16K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DL w obiegu wynosi 1.19B, przy całkowitej podaży 6000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.43M.

Historia ceny Dill (DL) – USD

Śledź zmiany ceny Dill dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000984+0.34%
30 Dni$ -0.005035-63.42%
60 dni$ -0.001295-30.84%
90 dni$ -0.001295-30.84%
Dzisiejsza zmiana ceny Dill

DziśDL odnotował zmianę $ +0.00000984 (+0.34%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Dill

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.005035 (-63.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Dill

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DL o $ -0.001295(-30.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Dill

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001295 (-30.84%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Dill (DL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Dill.

Co to jest Dill (DL)

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Dill. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Dill na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Dill będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Dill (w USD)

Jaka będzie wartość Dill (DL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dill (DL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dill.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dill!

Tokenomika Dill (DL)

Zrozumienie tokenomiki Dill (DL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DLjuż teraz!

Jak kupić Dill (DL)

Szukasz jak kupić Dill? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Dill na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DL na lokalne waluty

1 Dill(DL) do VND
76.445075
1 Dill(DL) do AUD
A$0.00444465
1 Dill(DL) do GBP
0.0022078
1 Dill(DL) do EUR
0.0024983
1 Dill(DL) do USD
$0.002905
1 Dill(DL) do MYR
RM0.0121429
1 Dill(DL) do TRY
0.12232955
1 Dill(DL) do JPY
¥0.444465
1 Dill(DL) do ARS
ARS$4.21622985
1 Dill(DL) do RUB
0.23632175
1 Dill(DL) do INR
0.25723775
1 Dill(DL) do IDR
Rp48.4166473
1 Dill(DL) do PHP
0.17066875
1 Dill(DL) do EGP
￡E.0.13772605
1 Dill(DL) do BRL
R$0.01554175
1 Dill(DL) do CAD
C$0.00409605
1 Dill(DL) do BDT
0.3540033
1 Dill(DL) do NGN
4.191915
1 Dill(DL) do COP
$11.17306575
1 Dill(DL) do ZAR
R.0.0506632
1 Dill(DL) do UAH
0.1221843
1 Dill(DL) do TZS
T.Sh.7.137585
1 Dill(DL) do VES
Bs0.647815
1 Dill(DL) do CLP
$2.74232
1 Dill(DL) do PKR
Rs0.8210692
1 Dill(DL) do KZT
1.52573505
1 Dill(DL) do THB
฿0.0942963
1 Dill(DL) do TWD
NT$0.0897645
1 Dill(DL) do AED
د.إ0.01066135
1 Dill(DL) do CHF
Fr0.002324
1 Dill(DL) do HKD
HK$0.02257185
1 Dill(DL) do AMD
֏1.11130775
1 Dill(DL) do MAD
.د.م0.02704555
1 Dill(DL) do MXN
$0.054033
1 Dill(DL) do SAR
ريال0.01089375
1 Dill(DL) do ETB
Br0.4453946
1 Dill(DL) do KES
KSh0.3754422
1 Dill(DL) do JOD
د.أ0.002059645
1 Dill(DL) do PLN
0.01071945
1 Dill(DL) do RON
лв0.01281105
1 Dill(DL) do SEK
kr0.02774275
1 Dill(DL) do BGN
лв0.0049385
1 Dill(DL) do HUF
Ft0.9767772
1 Dill(DL) do CZK
0.0615279
1 Dill(DL) do KWD
د.ك0.000891835
1 Dill(DL) do ILS
0.00944125
1 Dill(DL) do BOB
Bs0.0200445
1 Dill(DL) do AZN
0.0049385
1 Dill(DL) do TJS
SM0.02687125
1 Dill(DL) do GEL
0.00787255
1 Dill(DL) do AOA
Kz2.66025375
1 Dill(DL) do BHD
.د.ب0.00109228
1 Dill(DL) do BMD
$0.002905
1 Dill(DL) do DKK
kr0.0188244
1 Dill(DL) do HNL
L0.0765758
1 Dill(DL) do MUR
0.1336881
1 Dill(DL) do NAD
$0.050547
1 Dill(DL) do NOK
kr0.029631
1 Dill(DL) do NZD
$0.0051128
1 Dill(DL) do PAB
B/.0.002905
1 Dill(DL) do PGK
K0.01234625
1 Dill(DL) do QAR
ر.ق0.0105742
1 Dill(DL) do RSD
дин.0.2959614
1 Dill(DL) do UZS
soʻm34.5833278
1 Dill(DL) do ALL
L0.2441362
1 Dill(DL) do ANG
ƒ0.00519995
1 Dill(DL) do AWG
ƒ0.005229
1 Dill(DL) do BBD
$0.00581
1 Dill(DL) do BAM
KM0.0049385
1 Dill(DL) do BIF
Fr8.566845
1 Dill(DL) do BND
$0.0037765
1 Dill(DL) do BSD
$0.002905
1 Dill(DL) do JMD
$0.46755975
1 Dill(DL) do KHR
11.6666543
1 Dill(DL) do KMF
Fr1.23753
1 Dill(DL) do LAK
63.15217265
1 Dill(DL) do LKR
රු0.88483395
1 Dill(DL) do MDL
L0.04953025
1 Dill(DL) do MGA
Ar13.0855725
1 Dill(DL) do MOP
P0.02324
1 Dill(DL) do MVR
0.044737
1 Dill(DL) do MWK
MK5.04339955
1 Dill(DL) do MZN
MT0.18577475
1 Dill(DL) do NPR
रु0.4123357
1 Dill(DL) do PYG
20.60226
1 Dill(DL) do RWF
Fr4.220965
1 Dill(DL) do SBD
$0.0238791
1 Dill(DL) do SCR
0.03982755
1 Dill(DL) do SRD
$0.11198775
1 Dill(DL) do SVC
$0.0253897
1 Dill(DL) do SZL
L0.0507213
1 Dill(DL) do TMT
m0.0101675
1 Dill(DL) do TND
د.ت0.008607515
1 Dill(DL) do TTD
$0.01966685
1 Dill(DL) do UGX
Sh10.15588
1 Dill(DL) do XAF
Fr1.65585
1 Dill(DL) do XCD
$0.0078435
1 Dill(DL) do XOF
Fr1.65585
1 Dill(DL) do XPF
Fr0.299215
1 Dill(DL) do BWP
P0.03918845
1 Dill(DL) do BZD
$0.00583905
1 Dill(DL) do CVE
$0.27919955
1 Dill(DL) do DJF
Fr0.514185
1 Dill(DL) do DOP
$0.1864429
1 Dill(DL) do DZD
د.ج0.37977065
1 Dill(DL) do FJD
$0.0066234
1 Dill(DL) do GNF
Fr25.258975
1 Dill(DL) do GTQ
Q0.0222523
1 Dill(DL) do GYD
$0.6076098
1 Dill(DL) do ISK
kr0.368935

Zasoby Dill

Aby lepiej zrozumieć Dill, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Dill
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Dill

Jaka jest dziś wartość Dill (DL)?
Aktualna cena DL w USD wynosi 0.002905USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DL do USD?
Aktualna cena DL w USD wynosi $ 0.002905. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dill?
Kapitalizacja rynkowa dla DL wynosi $ 3.44M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DL w obiegu?
W obiegu DL znajduje się 1.19B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DL?
DL osiąga ATH w wysokości 0.01977908990922744 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DL?
DL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002893898269901186 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DL wynosi $ 57.16K USD.
Czy w tym roku DL pójdzie wyżej?
DL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:28:58 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

