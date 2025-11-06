Prognoza ceny Dill (DL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Dill na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Dill na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Dill (DL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Dill może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002835. Prognoza ceny Dill (DL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Dill może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002976. Prognoza ceny Dill (DL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DL na 2027 rok wyniesie $ 0.003125 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Dill (DL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DL na 2028 rok wyniesie $ 0.003281 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Dill (DL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DL w 2029 roku wyniesie $ 0.003445 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Dill (DL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DL w 2030 roku wyniesie $ 0.003618 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Dill (DL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Dill może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005893. Prognoza ceny Dill (DL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Dill może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009600.

Bieżące statystyki cen Dill Aktualna cena $ 0.002835$ 0.002835 $ 0.002835 Zmiana ceny (24H) -2.07% Kapitalizacja rynkowa $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Podaż w obiegu 1.19B 1.19B 1.19B Wolumen (24H) $ 53.83K$ 53.83K $ 53.83K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DL to $ 0.002835. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.07%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.83K. Ponadto DL ma podaż w obiegu wynoszącą 1.19B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.36M. Zobacz na żywo cenę DL

Historyczna cena Dill Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Dill, cena Dill wynosi 0.002835USD. Podaż w obiegu Dill (DL) wynosi 0.00 DL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3.36M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.000077 $ 0.003122 $ 0.002661

7 D -0.11% $ -0.000358 $ 0.003353 $ 0.002661

30 Dni -0.66% $ -0.005505 $ 0.009362 $ 0.002661 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Dill zanotował zmianę ceny o $-0.000077 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Dill osiągnął maksimum na poziomie $0.003353 i minimum na poziomie $0.002661 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Dill o -0.66% , co odpowiada około $-0.005505 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DL. Sprawdź pełną historię cen Dill, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DL

Jak działa moduł przewidywania ceny Dill (DL)? Moduł predykcji ceny Dill to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Dill na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Dill. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Dill.

Dlaczego prognoaza ceny DL jest ważna?

Prognozy cen DL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DL? Według Twoich prognoz DL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Dill (DL), przewidywana cena DL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DL w 2026 roku? Cena 1 Dill (DL) wynosi dziś $0.002835 . Według powyższego modułu prognoz DL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DL w 2027 roku? Dill (DL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dill (DL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Dill (DL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DL w 2030 roku? Cena 1 Dill (DL) wynosi dziś $0.002835 . Według powyższego modułu prognoz DL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DL na 2040 rok? Dill (DL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DL do 2040 roku.