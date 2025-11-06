GiełdaDEX+
Aktualna cena Defactor to 0.01244 USD. Śledź aktualizacje cen DEFACTOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEFACTOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEFACTOR

Informacje o cenie DEFACTOR

Czym jest DEFACTOR

Oficjalna strona internetowa DEFACTOR

Tokenomika DEFACTOR

Prognoza cen DEFACTOR

Historia DEFACTOR

Przewodnik zakupowy DEFACTOR

Przelicznik DEFACTOR-fiat

DEFACTOR na spot

Earn

Logo Defactor

Cena Defactor(DEFACTOR)

Aktualna cena 1 DEFACTOR do USD:

$0.01245
-0.08%1D
USD
Defactor (DEFACTOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Defactor (DEFACTOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01231
Minimum 24h
$ 0.01265
Maksimum 24h

$ 0.01231
$ 0.01265
--
--
-0.09%

-0.08%

-5.12%

-5.12%

Aktualna cena Defactor (DEFACTOR) wynosi $ 0.01244. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEFACTOR wahał się między $ 0.01231 a $ 0.01265, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEFACTOR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEFACTOR zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -5.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Defactor (DEFACTOR)

--
----

$ 62.12K
$ 62.12K$ 62.12K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Defactor wynosi --, przy $ 62.12K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEFACTOR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Defactor (DEFACTOR) – USD

Śledź zmiany ceny Defactor dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00001-0.08%
30 Dni$ -0.0051-29.08%
60 dni$ +0.00244+24.40%
90 dni$ +0.00244+24.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Defactor

DziśDEFACTOR odnotował zmianę $ -0.00001 (-0.08%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Defactor

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0051 (-29.08%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Defactor

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DEFACTOR o $ +0.00244(+24.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Defactor

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00244 (+24.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Defactor (DEFACTOR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Defactor.

Co to jest Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Defactor jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Defactor. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DEFACTOR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Defactor na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Defactor będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Defactor (w USD)

Jaka będzie wartość Defactor (DEFACTOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Defactor (DEFACTOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Defactor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Defactor!

Tokenomika Defactor (DEFACTOR)

Zrozumienie tokenomiki Defactor (DEFACTOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEFACTORjuż teraz!

Jak kupić Defactor (DEFACTOR)

Szukasz jak kupić Defactor? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Defactor na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DEFACTOR na lokalne waluty

Zasoby Defactor

Aby lepiej zrozumieć Defactor, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Defactor
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Defactor

Jaka jest dziś wartość Defactor (DEFACTOR)?
Aktualna cena DEFACTOR w USD wynosi 0.01244USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEFACTOR do USD?
Aktualna cena DEFACTOR w USD wynosi $ 0.01244. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Defactor?
Kapitalizacja rynkowa dla DEFACTOR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEFACTOR w obiegu?
W obiegu DEFACTOR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEFACTOR?
DEFACTOR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEFACTOR?
DEFACTOR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEFACTOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEFACTOR wynosi $ 62.12K USD.
Czy w tym roku DEFACTOR pójdzie wyżej?
DEFACTOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEFACTOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Defactor (DEFACTOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

