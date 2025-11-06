Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Defactor na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DEFACTOR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Defactor na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Defactor może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01245. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Defactor może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.013072. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DEFACTOR na 2027 rok wyniesie $ 0.013726 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DEFACTOR na 2028 rok wyniesie $ 0.014412 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DEFACTOR w 2029 roku wyniesie $ 0.015133 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DEFACTOR w 2030 roku wyniesie $ 0.015889 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Defactor może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.025882. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Defactor może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.042160.

2026 $ 0.013072 5.00%

2027 $ 0.013726 10.25%

2028 $ 0.014412 15.76%

2029 $ 0.015133 21.55%

2030 $ 0.015889 27.63%

2031 $ 0.016684 34.01%

2032 $ 0.017518 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.018394 47.75%

2034 $ 0.019314 55.13%

2035 $ 0.020279 62.89%

2036 $ 0.021293 71.03%

2037 $ 0.022358 79.59%

2038 $ 0.023476 88.56%

2039 $ 0.024650 97.99%

2040 $ 0.025882 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Defactor na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01245 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.012451 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.012461 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.012501 0.41% Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na dziś Przewidywana cena dla DEFACTOR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01245 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Defactor (DEFACTOR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DEFACTOR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012451 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Defactor (DEFACTOR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DEFACTOR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012461 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Defactor (DEFACTOR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DEFACTOR wynosi $0.012501 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Defactor Aktualna cena $ 0.01245$ 0.01245 $ 0.01245 Zmiana ceny (24H) -0.08% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 60.85K$ 60.85K $ 60.85K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DEFACTOR to $ 0.01245. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 60.85K. Ponadto DEFACTOR ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DEFACTOR

Jak kupić Defactor (DEFACTOR) Próbujesz kupić DEFACTOR? Teraz możesz kupować DEFACTOR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Defactor i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić DEFACTOR teraz

Historyczna cena Defactor Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Defactor, cena Defactor wynosi 0.01244USD. Podaż w obiegu Defactor (DEFACTOR) wynosi 0.00 DEFACTOR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000059 $ 0.01265 $ 0.01237

7 D -0.04% $ -0.000580 $ 0.01311 $ 0.01219

30 Dni -0.27% $ -0.00465 $ 0.01719 $ 0.01219 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Defactor zanotował zmianę ceny o $0.000059 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Defactor osiągnął maksimum na poziomie $0.01311 i minimum na poziomie $0.01219 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DEFACTOR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Defactor o -0.27% , co odpowiada około $-0.00465 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DEFACTOR. Sprawdź pełną historię cen Defactor, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DEFACTOR

Jak działa moduł przewidywania ceny Defactor (DEFACTOR)? Moduł predykcji ceny Defactor to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DEFACTOR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Defactor na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DEFACTOR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Defactor. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DEFACTOR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DEFACTOR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Defactor.

Dlaczego prognoaza ceny DEFACTOR jest ważna?

Prognozy cen DEFACTOR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

