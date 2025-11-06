GiełdaDEX+
Aktualna cena Cypher to 0.05173 USD. Śledź aktualizacje cen CYPR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CYPR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CYPR

Informacje o cenie CYPR

Czym jest CYPR

Biała księga CYPR

Oficjalna strona internetowa CYPR

Tokenomika CYPR

Prognoza cen CYPR

Historia CYPR

Przewodnik zakupowy CYPR

Przelicznik CYPR-fiat

CYPR na spot

USDT-M Futures CYPR

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cypher

Cena Cypher(CYPR)

Aktualna cena 1 CYPR do USD:

$0.05173
$0.05173$0.05173
+36.96%1D
USD
Cypher (CYPR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:25:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Cypher (CYPR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03535
$ 0.03535$ 0.03535
Minimum 24h
$ 0.064
$ 0.064$ 0.064
Maksimum 24h

$ 0.03535
$ 0.03535$ 0.03535

$ 0.064
$ 0.064$ 0.064

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782$ 0.4680578929249782

$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254$ 0.028705042947441254

-0.51%

+36.96%

-7.63%

-7.63%

Aktualna cena Cypher (CYPR) wynosi $ 0.05173. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CYPR wahał się między $ 0.03535 a $ 0.064, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CYPR w historii to $ 0.4680578929249782, a najniższy to $ 0.028705042947441254.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CYPR zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +36.96% w ciągu 24 godzin i o -7.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cypher (CYPR)

No.1494

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 137.77K
$ 137.77K$ 137.77K

$ 51.73M
$ 51.73M$ 51.73M

94.83M
94.83M 94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.48%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Cypher wynosi $ 4.91M, przy $ 137.77K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CYPR w obiegu wynosi 94.83M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.73M.

Historia ceny Cypher (CYPR) – USD

Śledź zmiany ceny Cypher dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0139598+36.96%
30 Dni$ -0.17027-76.70%
60 dni$ -0.04827-48.27%
90 dni$ -0.04827-48.27%
Dzisiejsza zmiana ceny Cypher

DziśCYPR odnotował zmianę $ +0.0139598 (+36.96%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cypher

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.17027 (-76.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cypher

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CYPR o $ -0.04827(-48.27%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cypher

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.04827 (-48.27%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cypher (CYPR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cypher.

Co to jest Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cypher. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CYPR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cypher na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cypher będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cypher (w USD)

Jaka będzie wartość Cypher (CYPR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cypher (CYPR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cypher.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cypher!

Tokenomika Cypher (CYPR)

Zrozumienie tokenomiki Cypher (CYPR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CYPRjuż teraz!

Jak kupić Cypher (CYPR)

Szukasz jak kupić Cypher? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cypher na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Cypher

Aby lepiej zrozumieć Cypher, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Cypher
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cypher

Jaka jest dziś wartość Cypher (CYPR)?
Aktualna cena CYPR w USD wynosi 0.05173USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CYPR do USD?
Aktualna cena CYPR w USD wynosi $ 0.05173. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cypher?
Kapitalizacja rynkowa dla CYPR wynosi $ 4.91M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CYPR w obiegu?
W obiegu CYPR znajduje się 94.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CYPR?
CYPR osiąga ATH w wysokości 0.4680578929249782 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CYPR?
CYPR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.028705042947441254 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CYPR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CYPR wynosi $ 137.77K USD.
Czy w tym roku CYPR pójdzie wyżej?
CYPR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CYPR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:25:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cypher (CYPR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator CYPR do USD

Kwota

CYPR
CYPR
USD
USD

1 CYPR = 0.05173 USD

Handluj CYPR

CYPR/USDT
$0.05173
$0.05173$0.05173
+37.03%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

