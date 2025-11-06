Prognoza ceny Cypher (CYPR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Cypher na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CYPR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Cypher
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Cypher
$0.05403
$0.05403$0.05403
+43.05%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:19:56 (UTC+8)

Prognoza ceny Cypher na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Cypher może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.05403.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Cypher może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.056731.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CYPR na 2027 rok wyniesie $ 0.059568 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CYPR na 2028 rok wyniesie $ 0.062546 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CYPR w 2029 roku wyniesie $ 0.065673 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CYPR w 2030 roku wyniesie $ 0.068957 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Cypher może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.112324.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Cypher może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.182964.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.05403
    0.00%
  • 2026
    $ 0.056731
    5.00%
  • 2027
    $ 0.059568
    10.25%
  • 2028
    $ 0.062546
    15.76%
  • 2029
    $ 0.065673
    21.55%
  • 2030
    $ 0.068957
    27.63%
  • 2031
    $ 0.072405
    34.01%
  • 2032
    $ 0.076025
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.079826
    47.75%
  • 2034
    $ 0.083818
    55.13%
  • 2035
    $ 0.088009
    62.89%
  • 2036
    $ 0.092409
    71.03%
  • 2037
    $ 0.097030
    79.59%
  • 2038
    $ 0.101881
    88.56%
  • 2039
    $ 0.106975
    97.99%
  • 2040
    $ 0.112324
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Cypher na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.05403
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.054037
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.054081
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.054252
    0.41%
Prognoza ceny Cypher (CYPR) na dziś

Przewidywana cena dla CYPR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.05403. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Cypher (CYPR) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CYPR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.054037. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Cypher (CYPR) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CYPR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.054081. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Cypher (CYPR) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CYPR wynosi $0.054252. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Cypher

$ 0.05403
$ 0.05403$ 0.05403

+43.05%

$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M

94.83M
94.83M 94.83M

$ 422.52K
$ 422.52K$ 422.52K

--

Najnowsza cena CYPR to $ 0.05403. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +43.05%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 422.52K.
Ponadto CYPR ma podaż w obiegu wynoszącą 94.83M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.12M.

Jak kupić Cypher (CYPR)

Próbujesz kupić CYPR? Teraz możesz kupować CYPR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Cypher i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić CYPR teraz

Historyczna cena Cypher

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Cypher, cena Cypher wynosi 0.05404USD. Podaż w obiegu Cypher (CYPR) wynosi 0.00 CYPR, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5.12M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.45%
    $ 0.016800
    $ 0.064
    $ 0.03624
  • 7 D
    0.05%
    $ 0.002530
    $ 0.06844
    $ 0.023
  • 30 Dni
    -0.65%
    $ -0.102609
    $ 0.2206
    $ 0.023
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Cypher zanotował zmianę ceny o $0.016800, co stanowi 0.45% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Cypher osiągnął maksimum na poziomie $0.06844 i minimum na poziomie $0.023. Zanotowano zmianę ceny o 0.05%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał CYPR do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Cypher o -0.65%, co odpowiada około $-0.102609 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CYPR.

Sprawdź pełną historię cen Cypher, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen CYPR

Jak działa moduł przewidywania ceny Cypher (CYPR)?

Moduł predykcji ceny Cypher to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CYPR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Cypher na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CYPR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Cypher. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CYPR.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CYPR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Cypher.

Dlaczego prognoaza ceny CYPR jest ważna?

Prognozy cen CYPR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w CYPR?
Według Twoich prognoz CYPR osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny CYPR na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Cypher (CYPR), przewidywana cena CYPR osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 CYPR w 2026 roku?
Cena 1 Cypher (CYPR) wynosi dziś $0.05403. Według powyższego modułu prognoz CYPR wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena CYPR w 2027 roku?
Cypher (CYPR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CYPR do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa CYPR w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cypher (CYPR) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa CYPR w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cypher (CYPR) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 CYPR w 2030 roku?
Cena 1 Cypher (CYPR) wynosi dziś $0.05403. Według powyższego modułu prognoz CYPR wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny CYPR na 2040 rok?
Cypher (CYPR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 CYPR do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:19:56 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.