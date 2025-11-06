GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Cosplay Token to 0.001897 USD. Śledź aktualizacje cen COT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Cosplay Token to 0.001897 USD. Śledź aktualizacje cen COT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe COT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o COT

Informacje o cenie COT

Czym jest COT

Biała księga COT

Oficjalna strona internetowa COT

Tokenomika COT

Prognoza cen COT

Historia COT

Przewodnik zakupowy COT

Przelicznik COT-fiat

COT na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cosplay Token

Cena Cosplay Token(COT)

Aktualna cena 1 COT do USD:

$0.001897
$0.001897$0.001897
-1.40%1D
USD
Cosplay Token (COT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:22:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Cosplay Token (COT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001865
$ 0.001865$ 0.001865
Minimum 24h
$ 0.001988
$ 0.001988$ 0.001988
Maksimum 24h

$ 0.001865
$ 0.001865$ 0.001865

$ 0.001988
$ 0.001988$ 0.001988

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

+0.47%

-1.40%

+1.06%

+1.06%

Aktualna cena Cosplay Token (COT) wynosi $ 0.001897. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COT wahał się między $ 0.001865 a $ 0.001988, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COT w historii to $ 0.20071997640034067, a najniższy to $ 0.001063216445440777.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COT zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -1.40% w ciągu 24 godzin i o +1.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cosplay Token (COT)

No.2226

$ 748.10K
$ 748.10K$ 748.10K

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Cosplay Token wynosi $ 748.10K, przy $ 9.19K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COT w obiegu wynosi 394.36M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.90M.

Historia ceny Cosplay Token (COT) – USD

Śledź zmiany ceny Cosplay Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00002694-1.40%
30 Dni$ -0.00032-14.44%
60 dni$ -0.000198-9.46%
90 dni$ -0.000109-5.44%
Dzisiejsza zmiana ceny Cosplay Token

DziśCOT odnotował zmianę $ -0.00002694 (-1.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cosplay Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00032 (-14.44%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cosplay Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę COT o $ -0.000198(-9.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cosplay Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000109 (-5.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cosplay Token (COT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cosplay Token.

Co to jest Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cosplay Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu COT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cosplay Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cosplay Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cosplay Token (w USD)

Jaka będzie wartość Cosplay Token (COT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cosplay Token (COT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cosplay Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cosplay Token!

Tokenomika Cosplay Token (COT)

Zrozumienie tokenomiki Cosplay Token (COT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena COTjuż teraz!

Jak kupić Cosplay Token (COT)

Szukasz jak kupić Cosplay Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cosplay Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

COT na lokalne waluty

1 Cosplay Token(COT) do VND
49.919555
1 Cosplay Token(COT) do AUD
A$0.00290241
1 Cosplay Token(COT) do GBP
0.00144172
1 Cosplay Token(COT) do EUR
0.00163142
1 Cosplay Token(COT) do USD
$0.001897
1 Cosplay Token(COT) do MYR
RM0.00792946
1 Cosplay Token(COT) do TRY
0.07988267
1 Cosplay Token(COT) do JPY
¥0.290241
1 Cosplay Token(COT) do ARS
ARS$2.75324889
1 Cosplay Token(COT) do RUB
0.15432095
1 Cosplay Token(COT) do INR
0.16797935
1 Cosplay Token(COT) do IDR
Rp31.61665402
1 Cosplay Token(COT) do PHP
0.11144875
1 Cosplay Token(COT) do EGP
￡E.0.08993677
1 Cosplay Token(COT) do BRL
R$0.01014895
1 Cosplay Token(COT) do CAD
C$0.00267477
1 Cosplay Token(COT) do BDT
0.23116842
1 Cosplay Token(COT) do NGN
2.737371
1 Cosplay Token(COT) do COP
$7.29614655
1 Cosplay Token(COT) do ZAR
R.0.03308368
1 Cosplay Token(COT) do UAH
0.07978782
1 Cosplay Token(COT) do TZS
T.Sh.4.660929
1 Cosplay Token(COT) do VES
Bs0.423031
1 Cosplay Token(COT) do CLP
$1.790768
1 Cosplay Token(COT) do PKR
Rs0.53616808
1 Cosplay Token(COT) do KZT
0.99632337
1 Cosplay Token(COT) do THB
฿0.06157662
1 Cosplay Token(COT) do TWD
NT$0.0586173
1 Cosplay Token(COT) do AED
د.إ0.00696199
1 Cosplay Token(COT) do CHF
Fr0.0015176
1 Cosplay Token(COT) do HKD
HK$0.01473969
1 Cosplay Token(COT) do AMD
֏0.72569735
1 Cosplay Token(COT) do MAD
.د.م0.01766107
1 Cosplay Token(COT) do MXN
$0.0352842
1 Cosplay Token(COT) do SAR
ريال0.00711375
1 Cosplay Token(COT) do ETB
Br0.29084804
1 Cosplay Token(COT) do KES
KSh0.24516828
1 Cosplay Token(COT) do JOD
د.أ0.001344973
1 Cosplay Token(COT) do PLN
0.00699993
1 Cosplay Token(COT) do RON
лв0.00836577
1 Cosplay Token(COT) do SEK
kr0.01811635
1 Cosplay Token(COT) do BGN
лв0.0032249
1 Cosplay Token(COT) do HUF
Ft0.63784728
1 Cosplay Token(COT) do CZK
0.04017846
1 Cosplay Token(COT) do KWD
د.ك0.000582379
1 Cosplay Token(COT) do ILS
0.00616525
1 Cosplay Token(COT) do BOB
Bs0.0130893
1 Cosplay Token(COT) do AZN
0.0032249
1 Cosplay Token(COT) do TJS
SM0.01754725
1 Cosplay Token(COT) do GEL
0.00514087
1 Cosplay Token(COT) do AOA
Kz1.73717775
1 Cosplay Token(COT) do BHD
.د.ب0.000713272
1 Cosplay Token(COT) do BMD
$0.001897
1 Cosplay Token(COT) do DKK
kr0.01229256
1 Cosplay Token(COT) do HNL
L0.05000492
1 Cosplay Token(COT) do MUR
0.08729994
1 Cosplay Token(COT) do NAD
$0.0330078
1 Cosplay Token(COT) do NOK
kr0.0193494
1 Cosplay Token(COT) do NZD
$0.00333872
1 Cosplay Token(COT) do PAB
B/.0.001897
1 Cosplay Token(COT) do PGK
K0.00806225
1 Cosplay Token(COT) do QAR
ر.ق0.00690508
1 Cosplay Token(COT) do RSD
дин.0.19326636
1 Cosplay Token(COT) do UZS
soʻm22.58332972
1 Cosplay Token(COT) do ALL
L0.15942388
1 Cosplay Token(COT) do ANG
ƒ0.00339563
1 Cosplay Token(COT) do AWG
ƒ0.0034146
1 Cosplay Token(COT) do BBD
$0.003794
1 Cosplay Token(COT) do BAM
KM0.0032249
1 Cosplay Token(COT) do BIF
Fr5.594253
1 Cosplay Token(COT) do BND
$0.0024661
1 Cosplay Token(COT) do BSD
$0.001897
1 Cosplay Token(COT) do JMD
$0.30532215
1 Cosplay Token(COT) do KHR
7.61846582
1 Cosplay Token(COT) do KMF
Fr0.808122
1 Cosplay Token(COT) do LAK
41.23912961
1 Cosplay Token(COT) do LKR
රු0.57780723
1 Cosplay Token(COT) do MDL
L0.03234385
1 Cosplay Token(COT) do MGA
Ar8.5450365
1 Cosplay Token(COT) do MOP
P0.015176
1 Cosplay Token(COT) do MVR
0.0292138
1 Cosplay Token(COT) do MWK
MK3.29340067
1 Cosplay Token(COT) do MZN
MT0.12131315
1 Cosplay Token(COT) do NPR
रु0.26926018
1 Cosplay Token(COT) do PYG
13.453524
1 Cosplay Token(COT) do RWF
Fr2.756341
1 Cosplay Token(COT) do SBD
$0.01559334
1 Cosplay Token(COT) do SCR
0.02600787
1 Cosplay Token(COT) do SRD
$0.07312935
1 Cosplay Token(COT) do SVC
$0.01657978
1 Cosplay Token(COT) do SZL
L0.03312162
1 Cosplay Token(COT) do TMT
m0.0066395
1 Cosplay Token(COT) do TND
د.ت0.005620811
1 Cosplay Token(COT) do TTD
$0.01284269
1 Cosplay Token(COT) do UGX
Sh6.631912
1 Cosplay Token(COT) do XAF
Fr1.08129
1 Cosplay Token(COT) do XCD
$0.0051219
1 Cosplay Token(COT) do XOF
Fr1.08129
1 Cosplay Token(COT) do XPF
Fr0.195391
1 Cosplay Token(COT) do BWP
P0.02559053
1 Cosplay Token(COT) do BZD
$0.00381297
1 Cosplay Token(COT) do CVE
$0.18232067
1 Cosplay Token(COT) do DJF
Fr0.335769
1 Cosplay Token(COT) do DOP
$0.12174946
1 Cosplay Token(COT) do DZD
د.ج0.24799481
1 Cosplay Token(COT) do FJD
$0.00432516
1 Cosplay Token(COT) do GNF
Fr16.494415
1 Cosplay Token(COT) do GTQ
Q0.01453102
1 Cosplay Token(COT) do GYD
$0.39677652
1 Cosplay Token(COT) do ISK
kr0.240919

Zasoby Cosplay Token

Aby lepiej zrozumieć Cosplay Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Cosplay Token
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cosplay Token

Jaka jest dziś wartość Cosplay Token (COT)?
Aktualna cena COT w USD wynosi 0.001897USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena COT do USD?
Aktualna cena COT w USD wynosi $ 0.001897. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cosplay Token?
Kapitalizacja rynkowa dla COT wynosi $ 748.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż COT w obiegu?
W obiegu COT znajduje się 394.36M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) COT?
COT osiąga ATH w wysokości 0.20071997640034067 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla COT?
COT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.001063216445440777 USD.
Jaki jest wolumen obrotu COT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla COT wynosi $ 9.19K USD.
Czy w tym roku COT pójdzie wyżej?
COT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny COT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:22:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cosplay Token (COT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator COT do USD

Kwota

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001897 USD

Handluj COT

COT/USDT
$0.001897
$0.001897$0.001897
-1.40%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,980.24
$102,980.24$102,980.24

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.91
$3,378.91$3,378.91

-0.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.02
$160.02$160.02

-0.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.81
$1,477.81$1,477.81

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,980.24
$102,980.24$102,980.24

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.91
$3,378.91$3,378.91

-0.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.02
$160.02$160.02

-0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3203
$2.3203$2.3203

+1.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0504
$1.0504$1.0504

-3.20%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03758
$0.03758$0.03758

+50.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010887
$0.000010887$0.000010887

+476.64%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000597
$0.0000000597$0.0000000597

+295.36%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1949
$0.1949$0.1949

+289.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5779
$1.5779$1.5779

+94.51%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01928
$0.01928$0.01928

+54.24%