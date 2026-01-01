GiełdaDEX+
Aktualna cena Clippy wynosi 0.00112 USD. Kapitalizacja rynkowa CLIPPY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CLIPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Więcej informacji o CLIPPY

Informacje o cenie CLIPPY

Czym jest CLIPPY

Oficjalna strona internetowa CLIPPY

Tokenomika CLIPPY

Prognoza cen CLIPPY

Historia CLIPPY

Przewodnik zakupowy CLIPPY

Przelicznik CLIPPY-fiat

CLIPPY na spot

USDT-M Futures CLIPPY

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Cena Clippy(CLIPPY)

$0.00112
Clippy (CLIPPY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:19:02 (UTC+8)

Cena Clippy na dziś

Cena bieżąca Clippy (CLIPPY) wynosi dziś $ 0.00112, z 124.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji CLIPPY na USD wynosi $ 0.00112 za CLIPPY.

Clippy zajmuje obecnie pozycję 3786 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 CLIPPY. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLIPPY oscylował między $ 0.0005 (minimum) a $ 0.001793 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.002493578943262639, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00005534295151714.

W krótkim terminie CLIPPY przesunął się o -2.10% w ciągu ostatniej godziny i o +124.00% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 39.88K.

Informacje rynkowe o Clippy (CLIPPY)

$ 0.00

$ 39.88K

$ 1.12M

0.00

999,999,890

999,999,890

Obecna kapitalizacja rynkowa Clippy wynosi $ 0.00, przy $ 39.88K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLIPPY w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 999999890. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.12M.

Historia ceny Clippy w USD

$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.0005

$ 0.001793

$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714

-2.10%

+124.00%

+124.00%

+124.00%

Historia ceny Clippy (CLIPPY) – USD

Śledź zmiany ceny Clippy dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00062+124.00%
30 Dni$ +0.00062+124.00%
60 dni$ +0.00062+124.00%
90 dni$ +0.00062+124.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Clippy

DziśCLIPPY odnotował zmianę $ +0.00062 (+124.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Clippy

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00062 (+124.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Clippy

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CLIPPY o $ +0.00062(+124.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Clippy

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00062 (+124.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Clippy (CLIPPY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Clippy.

Analiza AI dla Clippy

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen Clippy, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę Clippy?

Kilka kluczowych czynników wpływa na ceny tokenów Clippy (CLIPPY):

1. Nastroje rynkowe i zainteresowanie w mediach społecznościowych wokół monety memowej
2. Wolumen handlu i płynność na giełdach
3. Zaangażowanie społeczności oraz wzrost liczby posiadaczy
4. Ogólne trendy na rynku kryptowalut i wydajność Bitcoina
5. Rozwój użyteczności lub ogłoszone partnerstwa
6. Ruchy wielkich inwestorów i duże transakcje
7. Listy na giełdy i dostępność
8. Wiadomości regulacyjne wpływające na monety memowe
9. Poparcie lub wzmianki influencerów
10. Dynamika podaży i zmiany w tokenomice

Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę Clippy?

Ludzie chcą wiedzieć, jaka jest cena Clippy (CLIPPY) dzisiaj z kilku powodów: decyzje dotyczące handlu, śledzenie portfela, analiza sentymentu rynkowego, potencjalne możliwości inwestycyjne oraz bycie na bieżąco z wahań ceny tego tokena memu. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom skutecznie planować wejścia i wyjścia z transakcji.

Przewidywana cena Clippy

Prognoza ceny Clippy (CLIPPY) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLIPPY w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny Clippy (CLIPPY) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena Clippy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Narzędzia MEXC
Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR).
Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie Clippy w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen CLIPPY na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny Clippy.

Jak kupować i inwestować w Clippy

Gotowy na zakupy Clippy? Zakup CLIPPY na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu Clippy. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu Clippy (CLIPPY).

Krok 1

Załóż konto i przeprowadź KYC

Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Krok 2

Dodaj USDT, USDC lub USDE do swojego portfela

USDT, USDC i USDE ułatwiają handel na MEXC. USDT, USDC i USDE można kupić za pośrednictwem przelewu bankowego, transakcji OTC lub P2P.
Krok 3

Przejdź do strony handlu spot

Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4

Wybierz swoje tokeny

Dzięki dostępności ponad 0.00 tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5

Dokończ zakup

Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a Clippy zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Jak kupić Clippy (CLIPPY) - przewodnik

Co można zrobić z Clippy

Posiadanie Clippy pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin

  • Poznaj rynek spot MEXC

    Poznaj rynek spot MEXC

    Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.

    Handel kontraktami futures

    Handel kontraktami futures

    Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.

Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC

Kupowanie Clippy (CLIPPY) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.

Opłaty za transakcje spot:
--
Maker
--
Taker
Opłaty za transakcje futures:
--
Maker
--
Taker

Sprawdź konkurencyjne opłaty transakcyjne MEXC

Ponadto możesz handlować wybranymi tokenami spot całkowicie bez opłat dzięki Zero Fee Fest od MEXC.

Zasoby Clippy

Aby lepiej zrozumieć Clippy, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Clippy
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Clippy

Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:19:02 (UTC+8)

Clippy Najświeższe informacje

Dowiedz się więcej o Clippy

$0.00112
$0.00000

$0.01099

$0.02989

$0.02081

$0.01180

$0.01099

$0.02081

$0.0000000000069

$0.02989

$0.0000000000272

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 CLIPPY = 0.00111 USD