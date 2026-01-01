Aktualna cena Clippy wynosi 0.00112 USD. Kapitalizacja rynkowa CLIPPY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CLIPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!Aktualna cena Clippy wynosi 0.00112 USD. Kapitalizacja rynkowa CLIPPY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CLIPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!
Cena bieżąca Clippy (CLIPPY) wynosi dziś $ 0.00112, z 124.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji CLIPPY na USD wynosi $ 0.00112 za CLIPPY.
Clippy zajmuje obecnie pozycję 3786 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 CLIPPY. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLIPPY oscylował między $ 0.0005 (minimum) a $ 0.001793 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.002493578943262639, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00005534295151714.
W krótkim terminie CLIPPY przesunął się o -2.10% w ciągu ostatniej godziny i o +124.00% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 39.88K.
Informacje rynkowe o Clippy (CLIPPY)
$ 0.00
$ 39.88K
$ 1.12M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa Clippy wynosi $ 0.00, przy $ 39.88K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLIPPY w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 999999890. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.12M.
Historia ceny Clippy w USD
24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0005
Minimum 24h
$ 0.001793
Maksimum 24h
$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
-2.10%
+124.00%
+124.00%
+124.00%
Historia ceny Clippy (CLIPPY) – USD
Śledź zmiany ceny Clippy dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
Okres
Zmień (USD)
Zmień (%)
Dzisiaj
$ +0.00062
+124.00%
30 Dni
$ +0.00062
+124.00%
60 dni
$ +0.00062
+124.00%
90 dni
$ +0.00062
+124.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Clippy
DziśCLIPPY odnotował zmianę $ +0.00062 (+124.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
30-dniowa zmiana ceny Clippy
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00062 (+124.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
60-dniowa zmiana ceny Clippy
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CLIPPY o $ +0.00062(+124.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
90-dniowa zmiana ceny Clippy
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00062 (+124.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Clippy (CLIPPY)?
Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen Clippy, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.
Jakie czynniki wpływają na cenę Clippy?
Kilka kluczowych czynników wpływa na ceny tokenów Clippy (CLIPPY):
1. Nastroje rynkowe i zainteresowanie w mediach społecznościowych wokół monety memowej 2. Wolumen handlu i płynność na giełdach 3. Zaangażowanie społeczności oraz wzrost liczby posiadaczy 4. Ogólne trendy na rynku kryptowalut i wydajność Bitcoina 5. Rozwój użyteczności lub ogłoszone partnerstwa 6. Ruchy wielkich inwestorów i duże transakcje 7. Listy na giełdy i dostępność 8. Wiadomości regulacyjne wpływające na monety memowe 9. Poparcie lub wzmianki influencerów 10. Dynamika podaży i zmiany w tokenomice
Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę Clippy?
Ludzie chcą wiedzieć, jaka jest cena Clippy (CLIPPY) dzisiaj z kilku powodów: decyzje dotyczące handlu, śledzenie portfela, analiza sentymentu rynkowego, potencjalne możliwości inwestycyjne oraz bycie na bieżąco z wahań ceny tego tokena memu. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom skutecznie planować wejścia i wyjścia z transakcji.
Przewidywana cena Clippy
Prognoza ceny Clippy (CLIPPY) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CLIPPY w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny Clippy (CLIPPY) na rok 2040 (za 14 lat)
W 2040 cena Clippy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Narzędzia MEXC Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR). Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie Clippy w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen CLIPPY na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny Clippy.
Jak kupować i inwestować w Clippy
Gotowy na zakupy Clippy? Zakup CLIPPY na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu Clippy. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu Clippy (CLIPPY).
Krok 1
Załóż konto i przeprowadź KYC
Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4
Wybierz swoje tokeny
Dzięki dostępności ponad 0.00 tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5
Dokończ zakup
Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a Clippy zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Co można zrobić z Clippy
Posiadanie Clippy pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin
Poznaj rynek spot MEXC
Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.
Handel kontraktami futures
Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.
MEXC Launchpool
Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.
MEXC Pre-Market
Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.
Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC
Kupowanie Clippy (CLIPPY) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.
Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Clippy
Ile będzie wart 1 Clippy w 2030 roku?
Jeśli wzrost Clippy wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2027 roku, $-- do 2030 roku, -- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywiste przyszłe ceny będą zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładną analizą potencjalnych cen Clippy i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ile Clippy wart jest dzisiaj?
Dzisiejsza cena Clippy to $ 0.00112. Sprawdź naszą sekcję Historii Cen, aby poznać historię cen z dzisiaj, ostatnich 30, 60 i 90 dni.
Czy Clippy to nadal dobra inwestycja?
Clippy pozostaje aktywnie handlowaną kryptowalutą z ciągłym udziałem w rynku i rozwojem ekosystemu. Jednak inwestycje w kryptowaluty, takie jak inwestowanie w CLIPPY, są z natury zmienne i powinny odpowiadać Twojej osobistej tolerancji ryzyka. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania (DYOR) i uwzględniaj warunki rynkowe przed podjęciem decyzji finansowych i inwestycji.
Jaki jest dzienny wolumen obrotu Clippy?
Na MXEXC w ciągu 24 godzin wymieniono Clippy o wartości --.
Jaka jest aktualna cena Clippy?
Cena CLIPPY na żywo jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na podstawie globalnej aktywności handlowej na głównych giełdach, w tym MEXC. Ceny rynkowe zmieniają się nieustannie ze względu na wahania płynności, wolumenu obrotu i ogólnego sentymentu. Aby zobaczyć najnowszą cenę Clippy w preferowanej walucie, odwiedź Cena CLIPPY, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Co wpływa na cenę Clippy?
Cena CLIPPY jest uzależniona od kilku kluczowych czynników, w tym ogólnych nastrojów rynkowych, wolumenu obrotu, rozwoju technologicznego oraz trendów w adopcji przez użytkowników. Szersze warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, cykle płynności i sygnały regulacyjne, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cen.
Aby być na bieżąco z rynkowymi zmianami i aktualizacjami projektów, odwiedź MEXC News, gdzie znajdziesz najnowsze analizy i informacje o kryptowalutach.
Który token ma najwyższy wolumen obrotu na MEXC?
Poniżej znajdują się najpopularniejsze tokeny na MEXC według 24-godzinnego wolumenu obrotu. Ceny i wydajność są stale aktualizowane w oparciu o dane rynkowe na żywo.
Najpopularniejsze token
Cena
Zmiana
BTC
89,856.02
+0.95%
ETH
2,951.02
+0.30%
SOL
129.3
+1.47%
XMR
524.4
+2.93%
RIVER
59.2293
+5.01%
Jak złożyć zlecenie stop-loss lub take-profit CLIPPY na MEXC?
MEXC obsługuje zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają automatycznie zarządzać ryzykiem.
1. Przejdź do sekcji handlu Spot lub Futures i wybierz parę CLIPPY/USDT.
2. Wybierz „Stop-Limit” lub „Zlecenie warunkowe” z menu typu zlecenia.
3. Ustaw cenę aktywacji (poziom, który aktywuje zlecenie) i cenę wykonania (cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane).
4. Potwierdź szczegóły zlecenia i prześlij je.
Twoje zlecenie stop-loss zostanie aktywowane, jeśli cena Clippy spadnie w stosunku do Twojej pozycji, podczas gdy zlecenie take-profit zostanie zrealizowane automatycznie, gdy osiągnie docelowy poziom zysku.
Szczegółowe przykłady i samouczki znajdziesz w przewodniku po handlu spot MEXC
Czy cena Clippy wzrośnie w tym roku?
Cena Clippy może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź Clippy (CLIPPY) prognozę ceny, aby uzyskać bardziej dogłębną analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.