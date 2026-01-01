Cena Clippy na dziś

Cena bieżąca Clippy (CLIPPY) wynosi dziś $ 0.00112, z 124.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji CLIPPY na USD wynosi $ 0.00112 za CLIPPY.

Clippy zajmuje obecnie pozycję 3786 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 0.00, przy podaży w obiegu 0.00 CLIPPY. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLIPPY oscylował między $ 0.0005 (minimum) a $ 0.001793 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.002493578943262639, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.00005534295151714.

W krótkim terminie CLIPPY przesunął się o -2.10% w ciągu ostatniej godziny i o +124.00% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 39.88K.

Informacje rynkowe o Clippy (CLIPPY)

Pozycja No.3786 Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Wolumen (24H) $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Maksymalna podaż 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Całkowita podaż 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Wskaźnik obrotu 0.00% Publiczny blockchain SOL

