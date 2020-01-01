Tokenomika CHONKY (CHONKY) Odkryj kluczowe informacje o CHONKY (CHONKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CHONKY (CHONKY) CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. Oficjalna strona internetowa: https://chonky.com/ Biała księga: https://chonky.com/redpaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Kup CHONKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CHONKY (CHONKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CHONKY (CHONKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Historyczne maksimum: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Historyczne minimum: $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 Aktualna cena: $ 0.000005124 $ 0.000005124 $ 0.000005124 Dowiedz się więcej o cenie CHONKY (CHONKY)

Tokenomika CHONKY (CHONKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CHONKY (CHONKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHONKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHONKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHONKY tokenomikę, poznaj cenę tokena CHONKYna żywo!

Jak kupić CHONKY Chcesz dodać CHONKY (CHONKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHONKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHONKY na MEXC już teraz!

Historia ceny CHONKY (CHONKY) Analiza historii ceny CHONKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHONKY już teraz!

Prognoza ceny CHONKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHONKY? Nasza strona z prognozami cen CHONKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHONKY już teraz!

