Informacje o Cheems (CHEEMS) "Cheems" is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y'all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Oficjalna strona internetowa: https://cheems.pet/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413

Tokenomika i analiza cenowa Cheems (CHEEMS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cheems (CHEEMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 217.79M $ 217.79M $ 217.79M Całkowita podaż: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Podaż w obiegu: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.59M $ 236.59M $ 236.59M Historyczne maksimum: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Historyczne minimum: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Aktualna cena: $ 0.0000011616 $ 0.0000011616 $ 0.0000011616 Dowiedz się więcej o cenie Cheems (CHEEMS)

Tokenomika Cheems (CHEEMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cheems (CHEEMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHEEMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEEMS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHEEMS tokenomikę, poznaj cenę tokena CHEEMSna żywo!

