Tokenomika Cheems (CHEEMS)

Tokenomika Cheems (CHEEMS)

Odkryj kluczowe informacje o Cheems (CHEEMS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Cheems (CHEEMS)

“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.

Oficjalna strona internetowa:
https://cheems.pet/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413

Tokenomika i analiza cenowa Cheems (CHEEMS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cheems (CHEEMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 217.79M
$ 217.79M$ 217.79M
Całkowita podaż:
$ 203.67T
$ 203.67T$ 203.67T
Podaż w obiegu:
$ 187.50T
$ 187.50T$ 187.50T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 236.59M
$ 236.59M$ 236.59M
Historyczne maksimum:
$ 0.0000021713
$ 0.0000021713$ 0.0000021713
Historyczne minimum:
$ 0.000000033427737282
$ 0.000000033427737282$ 0.000000033427737282
Aktualna cena:
$ 0.0000011616
$ 0.0000011616$ 0.0000011616

Tokenomika Cheems (CHEEMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cheems (CHEEMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CHEEMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEEMS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCHEEMS tokenomikę, poznaj cenę tokena CHEEMSna żywo!

Jak kupić CHEEMS

Chcesz dodać Cheems (CHEEMS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHEEMS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Cheems (CHEEMS)

Analiza historii ceny CHEEMS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CHEEMS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHEEMS? Nasza strona z prognozami cen CHEEMS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.