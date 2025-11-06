GiełdaDEX+
Aktualna cena Whalebit to 1.664 USD. Śledź aktualizacje cen CES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CES

Informacje o cenie CES

Czym jest CES

Oficjalna strona internetowa CES

Tokenomika CES

Prognoza cen CES

Historia CES

Przewodnik zakupowy CES

Przelicznik CES-fiat

CES na spot

Logo Whalebit

Cena Whalebit(CES)

Aktualna cena 1 CES do USD:

$1.664
-0.12%1D
USD
Whalebit (CES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Whalebit (CES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.657
Minimum 24h
$ 1.693
Maksimum 24h

$ 1.657
$ 1.693
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
-0.24%

-0.12%

-0.72%

-0.72%

Aktualna cena Whalebit (CES) wynosi $ 1.664. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CES wahał się między $ 1.657 a $ 1.693, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CES w historii to $ 11.68679398493145, a najniższy to $ 0.08422316231675472.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CES zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -0.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Whalebit (CES)

No.3900

$ 0.00
$ 247.70K
$ 702.83M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa Whalebit wynosi $ 0.00, przy $ 247.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CES w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 422375579.421211. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 702.83M.

Historia ceny Whalebit (CES) – USD

Śledź zmiany ceny Whalebit dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.002-0.12%
30 Dni$ -1.126-40.36%
60 dni$ -0.836-33.44%
90 dni$ -0.836-33.44%
Dzisiejsza zmiana ceny Whalebit

DziśCES odnotował zmianę $ -0.002 (-0.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Whalebit

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.126 (-40.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Whalebit

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CES o $ -0.836(-33.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Whalebit

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.836 (-33.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Whalebit (CES)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Whalebit.

Co to jest Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Whalebit. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CES, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Whalebit na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Whalebit będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Whalebit (w USD)

Jaka będzie wartość Whalebit (CES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Whalebit (CES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Whalebit.

Sprawdź teraz prognozę ceny Whalebit!

Tokenomika Whalebit (CES)

Zrozumienie tokenomiki Whalebit (CES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CESjuż teraz!

Jak kupić Whalebit (CES)

Szukasz jak kupić Whalebit? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Whalebit na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Whalebit

Aby lepiej zrozumieć Whalebit, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Whalebit
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Whalebit

Jaka jest dziś wartość Whalebit (CES)?
Aktualna cena CES w USD wynosi 1.664USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CES do USD?
Aktualna cena CES w USD wynosi $ 1.664. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Whalebit?
Kapitalizacja rynkowa dla CES wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CES w obiegu?
W obiegu CES znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CES?
CES osiąga ATH w wysokości 11.68679398493145 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CES?
CES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.08422316231675472 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CES wynosi $ 247.70K USD.
Czy w tym roku CES pójdzie wyżej?
CES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

