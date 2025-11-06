GiełdaDEX+
Aktualna cena CeluvPlay to 0.0001392 USD. Śledź aktualizacje cen CELB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CELB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CELB

Informacje o cenie CELB

Czym jest CELB

Biała księga CELB

Oficjalna strona internetowa CELB

Tokenomika CELB

Prognoza cen CELB

Historia CELB

Przewodnik zakupowy CELB

Przelicznik CELB-fiat

CELB na spot

USDT-M Futures CELB

Cena CeluvPlay(CELB)

Aktualna cena 1 CELB do USD:

$0.0001391

$0.0001391
$0.0001391$0.0001391
+3.80%1D
USD
CeluvPlay (CELB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:10 (UTC+8)

Informacje o cenie CeluvPlay (CELB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001216
$ 0.0001216$ 0.0001216
Minimum 24h
$ 0.0001437
$ 0.0001437$ 0.0001437
Maksimum 24h

$ 0.0001216
$ 0.0001216$ 0.0001216

$ 0.0001437
$ 0.0001437$ 0.0001437

$ 0.013001119987893436
$ 0.013001119987893436$ 0.013001119987893436

$ 0.000137991791993212
$ 0.000137991791993212$ 0.000137991791993212

+0.43%

+3.80%

-29.27%

-29.27%

Aktualna cena CeluvPlay (CELB) wynosi $ 0.0001392. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CELB wahał się między $ 0.0001216 a $ 0.0001437, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CELB w historii to $ 0.013001119987893436, a najniższy to $ 0.000137991791993212.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CELB zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o +3.80% w ciągu 24 godzin i o -29.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CeluvPlay (CELB)

No.3331

$ 33.23K
$ 33.23K$ 33.23K

$ 75.12K
$ 75.12K$ 75.12K

$ 696.00K
$ 696.00K$ 696.00K

238.75M
238.75M 238.75M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4.77%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa CeluvPlay wynosi $ 33.23K, przy $ 75.12K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CELB w obiegu wynosi 238.75M, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 696.00K.

Historia ceny CeluvPlay (CELB) – USD

Śledź zmiany ceny CeluvPlay dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000005092+3.80%
30 Dni$ -0.0003459-71.31%
60 dni$ -0.0007084-83.58%
90 dni$ -0.0038608-96.52%
Dzisiejsza zmiana ceny CeluvPlay

DziśCELB odnotował zmianę $ +0.000005092 (+3.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny CeluvPlay

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0003459 (-71.31%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny CeluvPlay

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CELB o $ -0.0007084(-83.58%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny CeluvPlay

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0038608 (-96.52%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe CeluvPlay (CELB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen CeluvPlay.

Co to jest CeluvPlay (CELB)

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

CeluvPlay jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w CeluvPlay. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CELB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące CeluvPlay na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno CeluvPlay będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny CeluvPlay (w USD)

Jaka będzie wartość CeluvPlay (CELB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CeluvPlay (CELB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CeluvPlay.

Sprawdź teraz prognozę ceny CeluvPlay!

Tokenomika CeluvPlay (CELB)

Zrozumienie tokenomiki CeluvPlay (CELB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CELBjuż teraz!

Jak kupić CeluvPlay (CELB)

Szukasz jak kupić CeluvPlay? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić CeluvPlay na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CELB na lokalne waluty

1 CeluvPlay(CELB) do VND
3.663048
1 CeluvPlay(CELB) do AUD
A$0.000212976
1 CeluvPlay(CELB) do GBP
0.000105792
1 CeluvPlay(CELB) do EUR
0.000119712
1 CeluvPlay(CELB) do USD
$0.0001392
1 CeluvPlay(CELB) do MYR
RM0.000581856
1 CeluvPlay(CELB) do TRY
0.005861712
1 CeluvPlay(CELB) do JPY
¥0.0212976
1 CeluvPlay(CELB) do ARS
ARS$0.202030704
1 CeluvPlay(CELB) do RUB
0.01132392
1 CeluvPlay(CELB) do INR
0.01232616
1 CeluvPlay(CELB) do IDR
Rp2.319999072
1 CeluvPlay(CELB) do PHP
0.008178
1 CeluvPlay(CELB) do EGP
￡E.0.006599472
1 CeluvPlay(CELB) do BRL
R$0.00074472
1 CeluvPlay(CELB) do CAD
C$0.000196272
1 CeluvPlay(CELB) do BDT
0.016962912
1 CeluvPlay(CELB) do NGN
0.2008656
1 CeluvPlay(CELB) do COP
$0.53538408
1 CeluvPlay(CELB) do ZAR
R.0.002427648
1 CeluvPlay(CELB) do UAH
0.005854752
1 CeluvPlay(CELB) do TZS
T.Sh.0.3420144
1 CeluvPlay(CELB) do VES
Bs0.0310416
1 CeluvPlay(CELB) do CLP
$0.1314048
1 CeluvPlay(CELB) do PKR
Rs0.039343488
1 CeluvPlay(CELB) do KZT
0.073109232
1 CeluvPlay(CELB) do THB
฿0.004518432
1 CeluvPlay(CELB) do TWD
NT$0.00430128
1 CeluvPlay(CELB) do AED
د.إ0.000510864
1 CeluvPlay(CELB) do CHF
Fr0.00011136
1 CeluvPlay(CELB) do HKD
HK$0.001081584
1 CeluvPlay(CELB) do AMD
֏0.05325096
1 CeluvPlay(CELB) do MAD
.د.م0.001295952
1 CeluvPlay(CELB) do MXN
$0.00258912
1 CeluvPlay(CELB) do SAR
ريال0.000522
1 CeluvPlay(CELB) do ETB
Br0.021342144
1 CeluvPlay(CELB) do KES
KSh0.017990208
1 CeluvPlay(CELB) do JOD
د.أ0.0000986928
1 CeluvPlay(CELB) do PLN
0.000513648
1 CeluvPlay(CELB) do RON
лв0.000613872
1 CeluvPlay(CELB) do SEK
kr0.00132936
1 CeluvPlay(CELB) do BGN
лв0.00023664
1 CeluvPlay(CELB) do HUF
Ft0.046804608
1 CeluvPlay(CELB) do CZK
0.002948256
1 CeluvPlay(CELB) do KWD
د.ك0.0000427344
1 CeluvPlay(CELB) do ILS
0.0004524
1 CeluvPlay(CELB) do BOB
Bs0.00096048
1 CeluvPlay(CELB) do AZN
0.00023664
1 CeluvPlay(CELB) do TJS
SM0.0012876
1 CeluvPlay(CELB) do GEL
0.000377232
1 CeluvPlay(CELB) do AOA
Kz0.1274724
1 CeluvPlay(CELB) do BHD
.د.ب0.0000523392
1 CeluvPlay(CELB) do BMD
$0.0001392
1 CeluvPlay(CELB) do DKK
kr0.000902016
1 CeluvPlay(CELB) do HNL
L0.003669312
1 CeluvPlay(CELB) do MUR
0.006405984
1 CeluvPlay(CELB) do NAD
$0.00242208
1 CeluvPlay(CELB) do NOK
kr0.00141984
1 CeluvPlay(CELB) do NZD
$0.000244992
1 CeluvPlay(CELB) do PAB
B/.0.0001392
1 CeluvPlay(CELB) do PGK
K0.0005916
1 CeluvPlay(CELB) do QAR
ر.ق0.000506688
1 CeluvPlay(CELB) do RSD
дин.0.014181696
1 CeluvPlay(CELB) do UZS
soʻm1.657142592
1 CeluvPlay(CELB) do ALL
L0.011698368
1 CeluvPlay(CELB) do ANG
ƒ0.000249168
1 CeluvPlay(CELB) do AWG
ƒ0.00025056
1 CeluvPlay(CELB) do BBD
$0.0002784
1 CeluvPlay(CELB) do BAM
KM0.00023664
1 CeluvPlay(CELB) do BIF
Fr0.4105008
1 CeluvPlay(CELB) do BND
$0.00018096
1 CeluvPlay(CELB) do BSD
$0.0001392
1 CeluvPlay(CELB) do JMD
$0.02240424
1 CeluvPlay(CELB) do KHR
0.559035552
1 CeluvPlay(CELB) do KMF
Fr0.0592992
1 CeluvPlay(CELB) do LAK
3.026086896
1 CeluvPlay(CELB) do LKR
රු0.042398928
1 CeluvPlay(CELB) do MDL
L0.00237336
1 CeluvPlay(CELB) do MGA
Ar0.6270264
1 CeluvPlay(CELB) do MOP
P0.0011136
1 CeluvPlay(CELB) do MVR
0.00214368
1 CeluvPlay(CELB) do MWK
MK0.241666512
1 CeluvPlay(CELB) do MZN
MT0.00890184
1 CeluvPlay(CELB) do NPR
रु0.019758048
1 CeluvPlay(CELB) do PYG
0.9872064
1 CeluvPlay(CELB) do RWF
Fr0.2022576
1 CeluvPlay(CELB) do SBD
$0.001144224
1 CeluvPlay(CELB) do SCR
0.001908432
1 CeluvPlay(CELB) do SRD
$0.00536616
1 CeluvPlay(CELB) do SVC
$0.001216608
1 CeluvPlay(CELB) do SZL
L0.002430432
1 CeluvPlay(CELB) do TMT
m0.0004872
1 CeluvPlay(CELB) do TND
د.ت0.0004124496
1 CeluvPlay(CELB) do TTD
$0.000942384
1 CeluvPlay(CELB) do UGX
Sh0.4866432
1 CeluvPlay(CELB) do XAF
Fr0.079344
1 CeluvPlay(CELB) do XCD
$0.00037584
1 CeluvPlay(CELB) do XOF
Fr0.079344
1 CeluvPlay(CELB) do XPF
Fr0.0143376
1 CeluvPlay(CELB) do BWP
P0.001877808
1 CeluvPlay(CELB) do BZD
$0.000279792
1 CeluvPlay(CELB) do CVE
$0.013378512
1 CeluvPlay(CELB) do DJF
Fr0.0246384
1 CeluvPlay(CELB) do DOP
$0.008933856
1 CeluvPlay(CELB) do DZD
د.ج0.018197616
1 CeluvPlay(CELB) do FJD
$0.000317376
1 CeluvPlay(CELB) do GNF
Fr1.210344
1 CeluvPlay(CELB) do GTQ
Q0.001066272
1 CeluvPlay(CELB) do GYD
$0.029115072
1 CeluvPlay(CELB) do ISK
kr0.0176784

Zasoby CeluvPlay

Aby lepiej zrozumieć CeluvPlay, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa CeluvPlay
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące CeluvPlay

Jaka jest dziś wartość CeluvPlay (CELB)?
Aktualna cena CELB w USD wynosi 0.0001392USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CELB do USD?
Aktualna cena CELB w USD wynosi $ 0.0001392. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CeluvPlay?
Kapitalizacja rynkowa dla CELB wynosi $ 33.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CELB w obiegu?
W obiegu CELB znajduje się 238.75M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CELB?
CELB osiąga ATH w wysokości 0.013001119987893436 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CELB?
CELB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000137991791993212 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CELB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CELB wynosi $ 75.12K USD.
Czy w tym roku CELB pójdzie wyżej?
CELB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CELB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:19:10 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

