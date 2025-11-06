GiełdaDEX+
Aktualna cena CarFi to 0.8164 USD. Śledź aktualizacje cen CARFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CARFI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CarFi to 0.8164 USD. Śledź aktualizacje cen CARFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CARFI łatwo w MEXC już teraz.

Cena CarFi(CARFI)

Aktualna cena 1 CARFI do USD:

$0.8164
+0.81%1D
USD
CarFi (CARFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:26 (UTC+8)

Informacje o cenie CarFi (CARFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.6793
Minimum 24h
$ 0.93
Maksimum 24h

$ 0.6793
$ 0.93
--
--
-2.24%

+0.81%

+74.74%

+74.74%

Aktualna cena CarFi (CARFI) wynosi $ 0.8164. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CARFI wahał się między $ 0.6793 a $ 0.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CARFI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CARFI zmieniły się o -2.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.81% w ciągu 24 godzin i o +74.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CarFi (CARFI)

--
$ 172.21K
$ 172.21K$ 172.21K

$ 81.64M
$ 81.64M$ 81.64M

--
100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa CarFi wynosi --, przy $ 172.21K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CARFI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.64M.

Historia ceny CarFi (CARFI) – USD

Śledź zmiany ceny CarFi dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00656+0.81%
30 Dni$ +0.6018+280.42%
60 dni$ +0.6664+444.26%
90 dni$ +0.6664+444.26%
Dzisiejsza zmiana ceny CarFi

DziśCARFI odnotował zmianę $ +0.00656 (+0.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny CarFi

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.6018 (+280.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny CarFi

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CARFI o $ +0.6664(+444.26%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny CarFi

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.6664 (+444.26%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe CarFi (CARFI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen CarFi.

Co to jest CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w CarFi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CARFI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące CarFi na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno CarFi będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny CarFi (w USD)

Jaka będzie wartość CarFi (CARFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CarFi (CARFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CarFi.

Sprawdź teraz prognozę ceny CarFi!

Tokenomika CarFi (CARFI)

Zrozumienie tokenomiki CarFi (CARFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CARFIjuż teraz!

Jak kupić CarFi (CARFI)

Szukasz jak kupić CarFi? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić CarFi na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CARFI na lokalne waluty

Zasoby CarFi

Aby lepiej zrozumieć CarFi, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa CarFi
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące CarFi

Jaka jest dziś wartość CarFi (CARFI)?
Aktualna cena CARFI w USD wynosi 0.8164USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CARFI do USD?
Aktualna cena CARFI w USD wynosi $ 0.8164. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CarFi?
Kapitalizacja rynkowa dla CARFI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CARFI w obiegu?
W obiegu CARFI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CARFI?
CARFI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CARFI?
CARFI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CARFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CARFI wynosi $ 172.21K USD.
Czy w tym roku CARFI pójdzie wyżej?
CARFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CARFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

