Aktualna cena Camp Network to 0.01052 USD. Śledź aktualizacje cen CAMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAMP łatwo w MEXC już teraz.

Cena Camp Network(CAMP)

Aktualna cena 1 CAMP do USD:

$0.01052
$0.01052
-4.10%1D
USD
Camp Network (CAMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Camp Network (CAMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01008
$ 0.01008
Minimum 24h
$ 0.01126
$ 0.01126
Maksimum 24h

$ 0.01008
$ 0.01008

$ 0.01126
$ 0.01126

--
--

--
--

-1.69%

-4.10%

-16.65%

-16.65%

Aktualna cena Camp Network (CAMP) wynosi $ 0.01052. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAMP wahał się między $ 0.01008 a $ 0.01126, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAMP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAMP zmieniły się o -1.69% w ciągu ostatniej godziny, o -4.10% w ciągu 24 godzin i o -16.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Camp Network (CAMP)

--
--

$ 151.02K
$ 151.02K

$ 105.20M
$ 105.20M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Camp Network wynosi --, przy $ 151.02K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAMP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 105.20M.

Historia ceny Camp Network (CAMP) – USD

Śledź zmiany ceny Camp Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0004498-4.10%
30 Dni$ -0.02711-72.05%
60 dni$ -0.05195-83.16%
90 dni$ +0.00052+5.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Camp Network

DziśCAMP odnotował zmianę $ -0.0004498 (-4.10%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Camp Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02711 (-72.05%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Camp Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CAMP o $ -0.05195(-83.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Camp Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00052 (+5.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Camp Network (CAMP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Camp Network.

Co to jest Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Camp Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CAMP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Camp Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Camp Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Camp Network (w USD)

Jaka będzie wartość Camp Network (CAMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Camp Network (CAMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Camp Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Camp Network!

Tokenomika Camp Network (CAMP)

Zrozumienie tokenomiki Camp Network (CAMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAMPjuż teraz!

Jak kupić Camp Network (CAMP)

Szukasz jak kupić Camp Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Camp Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CAMP na lokalne waluty

Zasoby Camp Network

Aby lepiej zrozumieć Camp Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Camp Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Camp Network

Jaka jest dziś wartość Camp Network (CAMP)?
Aktualna cena CAMP w USD wynosi 0.01052USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAMP do USD?
Aktualna cena CAMP w USD wynosi $ 0.01052. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Camp Network?
Kapitalizacja rynkowa dla CAMP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAMP w obiegu?
W obiegu CAMP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAMP?
CAMP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAMP?
CAMP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAMP wynosi $ 151.02K USD.
Czy w tym roku CAMP pójdzie wyżej?
CAMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:04 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.01054
$0.01052
$103,135.10

$3,387.00

$160.62

$0.9999

$1,477.79

$103,135.10

$3,387.00

$160.62

$2.3277

$1.0672

$0.00000

$0.00000

$0.03758

$0.00431

$0.00664

$0.000011784

$0.0000000597

$0.1920

$1.5350

$0.01850

