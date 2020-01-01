Tokenomika Bubb (BUBB) Odkryj kluczowe informacje o Bubb (BUBB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bubb (BUBB) $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Oficjalna strona internetowa: https://www.bubbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Kup BUBB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bubb (BUBB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bubb (BUBB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Historyczne maksimum: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 Historyczne minimum: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Aktualna cena: $ 0.001879 $ 0.001879 $ 0.001879 Dowiedz się więcej o cenie Bubb (BUBB)

Tokenomika Bubb (BUBB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bubb (BUBB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUBB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUBB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUBB tokenomikę, poznaj cenę tokena BUBBna żywo!

Jak kupić BUBB Chcesz dodać Bubb (BUBB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUBB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BUBB na MEXC już teraz!

Historia ceny Bubb (BUBB) Analiza historii ceny BUBB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUBB już teraz!

Prognoza ceny BUBB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUBB? Nasza strona z prognozami cen BUBB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUBB już teraz!

