Aktualna cena Boost to 0.086 USD. Śledź aktualizacje cen BOOST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOST łatwo w MEXC już teraz.

Cena Boost(BOOST)

$0.086
+4.12%1D
USD
Boost (BOOST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:15:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Boost (BOOST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.07585
Minimum 24h
$ 0.16154
Maksimum 24h

$ 0.07585
$ 0.16154
$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
+1.24%

+4.12%

-50.38%

-50.38%

Aktualna cena Boost (BOOST) wynosi $ 0.086. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOST wahał się między $ 0.07585 a $ 0.16154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOST w historii to $ 0.19261759528476227, a najniższy to $ 0.043332483940612676.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOST zmieniły się o +1.24% w ciągu ostatniej godziny, o +4.12% w ciągu 24 godzin i o -50.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boost (BOOST)

No.728

$ 13.66M
$ 99.32K
$ 86.00M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Boost wynosi $ 13.66M, przy $ 99.32K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOST w obiegu wynosi 158.86M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.00M.

Historia ceny Boost (BOOST) – USD

Śledź zmiany ceny Boost dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.003403+4.12%
30 Dni$ -0.01085-11.21%
60 dni$ +0.01301+17.82%
90 dni$ +0.076+760.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Boost

DziśBOOST odnotował zmianę $ +0.003403 (+4.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Boost

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01085 (-11.21%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Boost

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOOST o $ +0.01301(+17.82%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Boost

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.076 (+760.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Boost (BOOST)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Boost.

Co to jest Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Boost. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOOST, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Boost na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Boost będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Boost (w USD)

Jaka będzie wartość Boost (BOOST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boost (BOOST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boost.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boost!

Tokenomika Boost (BOOST)

Zrozumienie tokenomiki Boost (BOOST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOOSTjuż teraz!

Jak kupić Boost (BOOST)

Szukasz jak kupić Boost? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Boost na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOOST na lokalne waluty

Zasoby Boost

Aby lepiej zrozumieć Boost, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Boost
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Boost

Jaka jest dziś wartość Boost (BOOST)?
Aktualna cena BOOST w USD wynosi 0.086USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOOST do USD?
Aktualna cena BOOST w USD wynosi $ 0.086. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boost?
Kapitalizacja rynkowa dla BOOST wynosi $ 13.66M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOOST w obiegu?
W obiegu BOOST znajduje się 158.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOOST?
BOOST osiąga ATH w wysokości 0.19261759528476227 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOOST?
BOOST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.043332483940612676 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOOST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOOST wynosi $ 99.32K USD.
Czy w tym roku BOOST pójdzie wyżej?
BOOST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOOST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

