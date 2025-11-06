GiełdaDEX+
Aktualna cena Boba Cat to 0.002316 USD. Śledź aktualizacje cen BOBACAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOBACAT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Boba Cat(BOBACAT)

$0.002355
$0.002355
+1.02%1D
Boba Cat (BOBACAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Boba Cat (BOBACAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209
Minimum 24h
$ 0.002511
$ 0.002511$ 0.002511
Maksimum 24h

$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209

$ 0.002511
$ 0.002511$ 0.002511

--
----

--
----

-2.28%

+1.02%

-15.01%

-15.01%

Aktualna cena Boba Cat (BOBACAT) wynosi $ 0.002316. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOBACAT wahał się między $ 0.00209 a $ 0.002511, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOBACAT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOBACAT zmieniły się o -2.28% w ciągu ostatniej godziny, o +1.02% w ciągu 24 godzin i o -15.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 14.87K
$ 14.87K$ 14.87K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Boba Cat wynosi --, przy $ 14.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOBACAT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Boba Cat (BOBACAT) – USD

Śledź zmiany ceny Boba Cat dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00002378+1.02%
30 Dni$ -0.002256-49.35%
60 dni$ +0.000316+15.80%
90 dni$ +0.000316+15.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Boba Cat

DziśBOBACAT odnotował zmianę $ +0.00002378 (+1.02%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Boba Cat

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002256 (-49.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Boba Cat

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOBACAT o $ +0.000316(+15.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Boba Cat

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000316 (+15.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Boba Cat (BOBACAT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Boba Cat.

Co to jest Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Boba Cat. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOBACAT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Boba Cat na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Boba Cat będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Boba Cat (w USD)

Jaka będzie wartość Boba Cat (BOBACAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boba Cat (BOBACAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boba Cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boba Cat!

Tokenomika Boba Cat (BOBACAT)

Zrozumienie tokenomiki Boba Cat (BOBACAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOBACATjuż teraz!

Jak kupić Boba Cat (BOBACAT)

Szukasz jak kupić Boba Cat? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Boba Cat na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOBACAT na lokalne waluty

1 Boba Cat(BOBACAT) do VND
60.94554
1 Boba Cat(BOBACAT) do AUD
A$0.00354348
1 Boba Cat(BOBACAT) do GBP
0.00176016
1 Boba Cat(BOBACAT) do EUR
0.00199176
1 Boba Cat(BOBACAT) do USD
$0.002316
1 Boba Cat(BOBACAT) do MYR
RM0.00970404
1 Boba Cat(BOBACAT) do TRY
0.09752676
1 Boba Cat(BOBACAT) do JPY
¥0.354348
1 Boba Cat(BOBACAT) do ARS
ARS$3.36137292
1 Boba Cat(BOBACAT) do RUB
0.18838344
1 Boba Cat(BOBACAT) do INR
0.2050818
1 Boba Cat(BOBACAT) do IDR
Rp38.59998456
1 Boba Cat(BOBACAT) do PHP
0.13590288
1 Boba Cat(BOBACAT) do EGP
￡E.0.1097784
1 Boba Cat(BOBACAT) do BRL
R$0.01241376
1 Boba Cat(BOBACAT) do CAD
C$0.00326556
1 Boba Cat(BOBACAT) do BDT
0.28222776
1 Boba Cat(BOBACAT) do NGN
3.341988
1 Boba Cat(BOBACAT) do COP
$8.942076
1 Boba Cat(BOBACAT) do ZAR
R.0.04034472
1 Boba Cat(BOBACAT) do UAH
0.09741096
1 Boba Cat(BOBACAT) do TZS
T.Sh.5.690412
1 Boba Cat(BOBACAT) do VES
Bs0.516468
1 Boba Cat(BOBACAT) do CLP
$2.186304
1 Boba Cat(BOBACAT) do PKR
Rs0.65459424
1 Boba Cat(BOBACAT) do KZT
1.21638636
1 Boba Cat(BOBACAT) do THB
฿0.07513104
1 Boba Cat(BOBACAT) do TWD
NT$0.0715644
1 Boba Cat(BOBACAT) do AED
د.إ0.00849972
1 Boba Cat(BOBACAT) do CHF
Fr0.0018528
1 Boba Cat(BOBACAT) do HKD
HK$0.01799532
1 Boba Cat(BOBACAT) do AMD
֏0.8859858
1 Boba Cat(BOBACAT) do MAD
.د.م0.02156196
1 Boba Cat(BOBACAT) do MXN
$0.0430776
1 Boba Cat(BOBACAT) do SAR
ريال0.008685
1 Boba Cat(BOBACAT) do ETB
Br0.35508912
1 Boba Cat(BOBACAT) do KES
KSh0.29931984
1 Boba Cat(BOBACAT) do JOD
د.أ0.001642044
1 Boba Cat(BOBACAT) do PLN
0.00854604
1 Boba Cat(BOBACAT) do RON
лв0.01023672
1 Boba Cat(BOBACAT) do SEK
kr0.0221178
1 Boba Cat(BOBACAT) do BGN
лв0.0039372
1 Boba Cat(BOBACAT) do HUF
Ft0.77926452
1 Boba Cat(BOBACAT) do CZK
0.04907604
1 Boba Cat(BOBACAT) do KWD
د.ك0.000711012
1 Boba Cat(BOBACAT) do ILS
0.007527
1 Boba Cat(BOBACAT) do BOB
Bs0.0159804
1 Boba Cat(BOBACAT) do AZN
0.0039372
1 Boba Cat(BOBACAT) do TJS
SM0.021423
1 Boba Cat(BOBACAT) do GEL
0.00627636
1 Boba Cat(BOBACAT) do AOA
Kz2.120877
1 Boba Cat(BOBACAT) do BHD
.د.ب0.000873132
1 Boba Cat(BOBACAT) do BMD
$0.002316
1 Boba Cat(BOBACAT) do DKK
kr0.01503084
1 Boba Cat(BOBACAT) do HNL
L0.06104976
1 Boba Cat(BOBACAT) do MUR
0.10658232
1 Boba Cat(BOBACAT) do NAD
$0.0402984
1 Boba Cat(BOBACAT) do NOK
kr0.0236232
1 Boba Cat(BOBACAT) do NZD
$0.00407616
1 Boba Cat(BOBACAT) do PAB
B/.0.002316
1 Boba Cat(BOBACAT) do PGK
K0.009843
1 Boba Cat(BOBACAT) do QAR
ر.ق0.00843024
1 Boba Cat(BOBACAT) do RSD
дин.0.23604672
1 Boba Cat(BOBACAT) do UZS
soʻm27.57142416
1 Boba Cat(BOBACAT) do ALL
L0.19463664
1 Boba Cat(BOBACAT) do ANG
ƒ0.00414564
1 Boba Cat(BOBACAT) do AWG
ƒ0.0041688
1 Boba Cat(BOBACAT) do BBD
$0.004632
1 Boba Cat(BOBACAT) do BAM
KM0.0039372
1 Boba Cat(BOBACAT) do BIF
Fr6.829884
1 Boba Cat(BOBACAT) do BND
$0.0030108
1 Boba Cat(BOBACAT) do BSD
$0.002316
1 Boba Cat(BOBACAT) do JMD
$0.3727602
1 Boba Cat(BOBACAT) do KHR
9.30119496
1 Boba Cat(BOBACAT) do KMF
Fr0.986616
1 Boba Cat(BOBACAT) do LAK
50.34782508
1 Boba Cat(BOBACAT) do LKR
රු0.70543044
1 Boba Cat(BOBACAT) do MDL
L0.0394878
1 Boba Cat(BOBACAT) do MGA
Ar10.432422
1 Boba Cat(BOBACAT) do MOP
P0.018528
1 Boba Cat(BOBACAT) do MVR
0.0356664
1 Boba Cat(BOBACAT) do MWK
MK4.02083076
1 Boba Cat(BOBACAT) do MZN
MT0.1481082
1 Boba Cat(BOBACAT) do NPR
रु0.32873304
1 Boba Cat(BOBACAT) do PYG
16.425072
1 Boba Cat(BOBACAT) do RWF
Fr3.365148
1 Boba Cat(BOBACAT) do SBD
$0.01903752
1 Boba Cat(BOBACAT) do SCR
0.03175236
1 Boba Cat(BOBACAT) do SRD
$0.0892818
1 Boba Cat(BOBACAT) do SVC
$0.02024184
1 Boba Cat(BOBACAT) do SZL
L0.04043736
1 Boba Cat(BOBACAT) do TMT
m0.008106
1 Boba Cat(BOBACAT) do TND
د.ت0.006862308
1 Boba Cat(BOBACAT) do TTD
$0.01567932
1 Boba Cat(BOBACAT) do UGX
Sh8.096736
1 Boba Cat(BOBACAT) do XAF
Fr1.32012
1 Boba Cat(BOBACAT) do XCD
$0.0062532
1 Boba Cat(BOBACAT) do XOF
Fr1.32012
1 Boba Cat(BOBACAT) do XPF
Fr0.238548
1 Boba Cat(BOBACAT) do BWP
P0.03124284
1 Boba Cat(BOBACAT) do BZD
$0.00465516
1 Boba Cat(BOBACAT) do CVE
$0.22259076
1 Boba Cat(BOBACAT) do DJF
Fr0.409932
1 Boba Cat(BOBACAT) do DOP
$0.14864088
1 Boba Cat(BOBACAT) do DZD
د.ج0.30277068
1 Boba Cat(BOBACAT) do FJD
$0.00528048
1 Boba Cat(BOBACAT) do GNF
Fr20.13762
1 Boba Cat(BOBACAT) do GTQ
Q0.01774056
1 Boba Cat(BOBACAT) do GYD
$0.48441456
1 Boba Cat(BOBACAT) do ISK
kr0.294132

Zasoby Boba Cat

Aby lepiej zrozumieć Boba Cat, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Boba Cat

Jaka jest dziś wartość Boba Cat (BOBACAT)?
Aktualna cena BOBACAT w USD wynosi 0.002316USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOBACAT do USD?
Aktualna cena BOBACAT w USD wynosi $ 0.002316. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boba Cat?
Kapitalizacja rynkowa dla BOBACAT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOBACAT w obiegu?
W obiegu BOBACAT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOBACAT?
BOBACAT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOBACAT?
BOBACAT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOBACAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOBACAT wynosi $ 14.87K USD.
Czy w tym roku BOBACAT pójdzie wyżej?
BOBACAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOBACAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:15 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

