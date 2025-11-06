GiełdaDEX+
Aktualna cena Bnb Tiger Inu to 0.00000000000423 USD. Śledź aktualizacje cen BNBTIGER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNBTIGER łatwo w MEXC już teraz.

Logo Bnb Tiger Inu

Cena Bnb Tiger Inu(BNBTIGER)

Aktualna cena 1 BNBTIGER do USD:

$0.000000000004235
+3.51%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000000003987
Minimum 24h
$ 0.00000000000443
Maksimum 24h

$ 0.000000000003987
$ 0.00000000000443
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-0.43%

+3.51%

-21.54%

-21.54%

Aktualna cena Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) wynosi $ 0.00000000000423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBTIGER wahał się między $ 0.000000000003987 a $ 0.00000000000443, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBTIGER w historii to $ 0.000000000011449246, a najniższy to $ 0.000000000001738887.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBTIGER zmieniły się o -0.43% w ciągu ostatniej godziny, o +3.51% w ciągu 24 godzin i o -21.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 2.49M
$ 28.02K
$ 4.23M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Bnb Tiger Inu wynosi $ 2.49M, przy $ 28.02K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBTIGER w obiegu wynosi 588,659.61T, przy całkowitej podaży 588659610002000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.23M.

Historia ceny Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) – USD

Śledź zmiany ceny Bnb Tiger Inu dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000000000014361+3.51%
30 Dni$ -0.000000000003573-45.80%
60 dni$ -0.00000000000077-15.40%
90 dni$ -0.00000000000077-15.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Bnb Tiger Inu

DziśBNBTIGER odnotował zmianę $ +0.00000000000014361 (+3.51%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bnb Tiger Inu

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000000000003573 (-45.80%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bnb Tiger Inu

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BNBTIGER o $ -0.00000000000077(-15.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bnb Tiger Inu

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00000000000077 (-15.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bnb Tiger Inu.

Co to jest Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bnb Tiger Inu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BNBTIGER, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bnb Tiger Inu na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bnb Tiger Inu będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bnb Tiger Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bnb Tiger Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bnb Tiger Inu!

Tokenomika Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Zrozumienie tokenomiki Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNBTIGERjuż teraz!

Jak kupić Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Szukasz jak kupić Bnb Tiger Inu? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bnb Tiger Inu na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Bnb Tiger Inu

Aby lepiej zrozumieć Bnb Tiger Inu, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Bnb Tiger Inu
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bnb Tiger Inu

Jaka jest dziś wartość Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
Aktualna cena BNBTIGER w USD wynosi 0.00000000000423USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNBTIGER do USD?
Aktualna cena BNBTIGER w USD wynosi $ 0.00000000000423. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bnb Tiger Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla BNBTIGER wynosi $ 2.49M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNBTIGER w obiegu?
W obiegu BNBTIGER znajduje się 588,659.61T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNBTIGER?
BNBTIGER osiąga ATH w wysokości 0.000000000011449246 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNBTIGER?
BNBTIGER zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000000001738887 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNBTIGER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNBTIGER wynosi $ 28.02K USD.
Czy w tym roku BNBTIGER pójdzie wyżej?
BNBTIGER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNBTIGER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:13:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

