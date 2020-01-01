Tokenomika Blockasset (BLOCKASSET) Odkryj kluczowe informacje o Blockasset (BLOCKASSET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blockasset (BLOCKASSET) Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Oficjalna strona internetowa: https://blockasset.co/ Biała księga: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Kup BLOCKASSET teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blockasset (BLOCKASSET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blockasset (BLOCKASSET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Całkowita podaż: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Podaż w obiegu: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Historyczne maksimum: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Historyczne minimum: $ 0.004373557383431401 $ 0.004373557383431401 $ 0.004373557383431401 Aktualna cena: $ 0.00459 $ 0.00459 $ 0.00459 Dowiedz się więcej o cenie Blockasset (BLOCKASSET)

Tokenomika Blockasset (BLOCKASSET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blockasset (BLOCKASSET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOCKASSET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOCKASSET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLOCKASSET tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOCKASSETna żywo!

Historia ceny Blockasset (BLOCKASSET) Analiza historii ceny BLOCKASSET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLOCKASSET już teraz!

Prognoza ceny BLOCKASSET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOCKASSET? Nasza strona z prognozami cen BLOCKASSET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLOCKASSET już teraz!

