Informacje o balancer (BAL) Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Oficjalna strona internetowa: https://balancer.fi/ Biała księga: https://docs.balancer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Kup BAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa balancer (BAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla balancer (BAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 73.98M $ 73.98M $ 73.98M Całkowita podaż: $ 69.96M $ 69.96M $ 69.96M Podaż w obiegu: $ 67.30M $ 67.30M $ 67.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 105.70M $ 105.70M $ 105.70M Historyczne maksimum: $ 74.82807 $ 74.82807 $ 74.82807 Historyczne minimum: $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 Aktualna cena: $ 1.0993 $ 1.0993 $ 1.0993 Dowiedz się więcej o cenie balancer (BAL)

Tokenomika balancer (BAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki balancer (BAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAL tokenomikę, poznaj cenę tokena BALna żywo!

Jak kupić BAL Chcesz dodać balancer (BAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAL na MEXC już teraz!

Historia ceny balancer (BAL) Analiza historii ceny BAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAL już teraz!

Prognoza ceny BAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAL? Nasza strona z prognozami cen BAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAL już teraz!

