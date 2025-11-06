GiełdaDEX+
Cena Bagwork(BAGWORK)

Aktualna cena 1 BAGWORK do USD:

$0.0012668
+11.63%1D
USD
Bagwork (BAGWORK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:10:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Bagwork (BAGWORK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0008424
Minimum 24h
$ 0.0015
Maksimum 24h

$ 0.0008424
$ 0.0015
--
--
-0.06%

+11.63%

-10.75%

-10.75%

Aktualna cena Bagwork (BAGWORK) wynosi $ 0.001267. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAGWORK wahał się między $ 0.0008424 a $ 0.0015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAGWORK w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAGWORK zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +11.63% w ciągu 24 godzin i o -10.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bagwork (BAGWORK)

--
$ 59.41K
$ 0.00
--
--
SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Bagwork wynosi --, przy $ 59.41K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAGWORK w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Bagwork (BAGWORK) – USD

Śledź zmiany ceny Bagwork dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013198+11.63%
30 Dni$ -0.000275-17.84%
60 dni$ -0.010733-89.45%
90 dni$ -0.010733-89.45%
Dzisiejsza zmiana ceny Bagwork

DziśBAGWORK odnotował zmianę $ +0.00013198 (+11.63%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bagwork

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000275 (-17.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bagwork

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BAGWORK o $ -0.010733(-89.45%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bagwork

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.010733 (-89.45%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bagwork (BAGWORK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bagwork.

Co to jest Bagwork (BAGWORK)

$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.

Bagwork jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bagwork. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BAGWORK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bagwork na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bagwork będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bagwork (w USD)

Jaka będzie wartość Bagwork (BAGWORK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bagwork (BAGWORK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bagwork.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bagwork!

Tokenomika Bagwork (BAGWORK)

Zrozumienie tokenomiki Bagwork (BAGWORK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAGWORKjuż teraz!

Jak kupić Bagwork (BAGWORK)

Szukasz jak kupić Bagwork? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bagwork na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BAGWORK na lokalne waluty

Zasoby Bagwork

Aby lepiej zrozumieć Bagwork, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bagwork

Jaka jest dziś wartość Bagwork (BAGWORK)?
Aktualna cena BAGWORK w USD wynosi 0.001267USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAGWORK do USD?
Aktualna cena BAGWORK w USD wynosi $ 0.001267. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bagwork?
Kapitalizacja rynkowa dla BAGWORK wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAGWORK w obiegu?
W obiegu BAGWORK znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAGWORK?
BAGWORK osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAGWORK?
BAGWORK zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAGWORK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAGWORK wynosi $ 59.41K USD.
Czy w tym roku BAGWORK pójdzie wyżej?
BAGWORK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAGWORK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

