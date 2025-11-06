GiełdaDEX+
Aktualna cena Alibaba to 166.15 USD. Śledź aktualizacje cen BABAON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABAON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABAON

Informacje o cenie BABAON

Czym jest BABAON

Oficjalna strona internetowa BABAON

Tokenomika BABAON

Prognoza cen BABAON

Historia BABAON

Przewodnik zakupowy BABAON

Przelicznik BABAON-fiat

BABAON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Alibaba

Cena Alibaba(BABAON)

Aktualna cena 1 BABAON do USD:

$166.17
$166.17
+1.02%1D
USD
Alibaba (BABAON) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Alibaba (BABAON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 159.14
$ 159.14
Minimum 24h
$ 166.73
$ 166.73
Maksimum 24h

$ 159.14
$ 159.14

$ 166.73
$ 166.73

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634

+0.14%

+1.02%

-7.26%

-7.26%

Aktualna cena Alibaba (BABAON) wynosi $ 166.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABAON wahał się między $ 159.14 a $ 166.73, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABAON w historii to $ 192.1874154822472, a najniższy to $ 130.22737422531634.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABAON zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +1.02% w ciągu 24 godzin i o -7.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alibaba (BABAON)

No.1985

$ 1.31M
$ 1.31M

$ 58.46K
$ 58.46K

$ 1.31M
$ 1.31M

7.90K
7.90K

7,904.81977248
7,904.81977248

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Alibaba wynosi $ 1.31M, przy $ 58.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABAON w obiegu wynosi 7.90K, przy całkowitej podaży 7904.81977248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.31M.

Historia ceny Alibaba (BABAON) – USD

Śledź zmiany ceny Alibaba dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.6778+1.02%
30 Dni$ -21.38-11.41%
60 dni$ +66.15+66.15%
90 dni$ +66.15+66.15%
Dzisiejsza zmiana ceny Alibaba

DziśBABAON odnotował zmianę $ +1.6778 (+1.02%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Alibaba

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -21.38 (-11.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Alibaba

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BABAON o $ +66.15(+66.15%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Alibaba

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +66.15 (+66.15%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Alibaba (BABAON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Alibaba.

Co to jest Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Alibaba. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BABAON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Alibaba na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Alibaba będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Alibaba (w USD)

Jaka będzie wartość Alibaba (BABAON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alibaba (BABAON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alibaba.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alibaba!

Tokenomika Alibaba (BABAON)

Zrozumienie tokenomiki Alibaba (BABAON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABAONjuż teraz!

Jak kupić Alibaba (BABAON)

Szukasz jak kupić Alibaba? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Alibaba na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BABAON na lokalne waluty

1 Alibaba(BABAON) do VND
4,372,237.25
1 Alibaba(BABAON) do AUD
A$254.2095
1 Alibaba(BABAON) do GBP
126.274
1 Alibaba(BABAON) do EUR
142.889
1 Alibaba(BABAON) do USD
$166.15
1 Alibaba(BABAON) do MYR
RM696.1685
1 Alibaba(BABAON) do TRY
6,996.5765
1 Alibaba(BABAON) do JPY
¥25,420.95
1 Alibaba(BABAON) do ARS
ARS$241,145.1255
1 Alibaba(BABAON) do RUB
13,514.641
1 Alibaba(BABAON) do INR
14,712.5825
1 Alibaba(BABAON) do IDR
Rp2,769,165.559
1 Alibaba(BABAON) do PHP
9,749.682
1 Alibaba(BABAON) do EGP
￡E.7,875.51
1 Alibaba(BABAON) do BRL
R$890.564
1 Alibaba(BABAON) do CAD
C$234.2715
1 Alibaba(BABAON) do BDT
20,247.039
1 Alibaba(BABAON) do NGN
239,754.45
1 Alibaba(BABAON) do COP
$641,505.15
1 Alibaba(BABAON) do ZAR
R.2,894.333
1 Alibaba(BABAON) do UAH
6,988.269
1 Alibaba(BABAON) do TZS
T.Sh.408,230.55
1 Alibaba(BABAON) do VES
Bs37,051.45
1 Alibaba(BABAON) do CLP
$156,845.6
1 Alibaba(BABAON) do PKR
Rs46,960.636
1 Alibaba(BABAON) do KZT
87,263.6415
1 Alibaba(BABAON) do THB
฿5,389.906
1 Alibaba(BABAON) do TWD
NT$5,134.035
1 Alibaba(BABAON) do AED
د.إ609.7705
1 Alibaba(BABAON) do CHF
Fr132.92
1 Alibaba(BABAON) do HKD
HK$1,290.9855
1 Alibaba(BABAON) do AMD
֏63,560.6825
1 Alibaba(BABAON) do MAD
.د.م1,546.8565
1 Alibaba(BABAON) do MXN
$3,090.39
1 Alibaba(BABAON) do SAR
ريال623.0625
1 Alibaba(BABAON) do ETB
Br25,474.118
1 Alibaba(BABAON) do KES
KSh21,473.226
1 Alibaba(BABAON) do JOD
د.أ117.80035
1 Alibaba(BABAON) do PLN
613.0935
1 Alibaba(BABAON) do RON
лв734.383
1 Alibaba(BABAON) do SEK
kr1,586.7325
1 Alibaba(BABAON) do BGN
лв282.455
1 Alibaba(BABAON) do HUF
Ft55,904.4905
1 Alibaba(BABAON) do CZK
3,520.7185
1 Alibaba(BABAON) do KWD
د.ك51.00805
1 Alibaba(BABAON) do ILS
539.9875
1 Alibaba(BABAON) do BOB
Bs1,146.435
1 Alibaba(BABAON) do AZN
282.455
1 Alibaba(BABAON) do TJS
SM1,536.8875
1 Alibaba(BABAON) do GEL
450.2665
1 Alibaba(BABAON) do AOA
Kz152,151.8625
1 Alibaba(BABAON) do BHD
.د.ب62.63855
1 Alibaba(BABAON) do BMD
$166.15
1 Alibaba(BABAON) do DKK
kr1,078.3135
1 Alibaba(BABAON) do HNL
L4,379.714
1 Alibaba(BABAON) do MUR
7,646.223
1 Alibaba(BABAON) do NAD
$2,891.01
1 Alibaba(BABAON) do NOK
kr1,694.73
1 Alibaba(BABAON) do NZD
$292.424
1 Alibaba(BABAON) do PAB
B/.166.15
1 Alibaba(BABAON) do PGK
K706.1375
1 Alibaba(BABAON) do QAR
ر.ق604.786
1 Alibaba(BABAON) do RSD
дин.16,934.008
1 Alibaba(BABAON) do UZS
soʻm1,977,975.874
1 Alibaba(BABAON) do ALL
L13,963.246
1 Alibaba(BABAON) do ANG
ƒ297.4085
1 Alibaba(BABAON) do AWG
ƒ299.07
1 Alibaba(BABAON) do BBD
$332.3
1 Alibaba(BABAON) do BAM
KM282.455
1 Alibaba(BABAON) do BIF
Fr489,976.35
1 Alibaba(BABAON) do BND
$215.995
1 Alibaba(BABAON) do BSD
$166.15
1 Alibaba(BABAON) do JMD
$26,741.8425
1 Alibaba(BABAON) do KHR
667,268.369
1 Alibaba(BABAON) do KMF
Fr70,779.9
1 Alibaba(BABAON) do LAK
3,611,956.4495
1 Alibaba(BABAON) do LKR
රු50,607.6285
1 Alibaba(BABAON) do MDL
L2,832.8575
1 Alibaba(BABAON) do MGA
Ar748,422.675
1 Alibaba(BABAON) do MOP
P1,329.2
1 Alibaba(BABAON) do MVR
2,558.71
1 Alibaba(BABAON) do MWK
MK288,454.6765
1 Alibaba(BABAON) do MZN
MT10,625.2925
1 Alibaba(BABAON) do NPR
रु23,583.331
1 Alibaba(BABAON) do PYG
1,178,335.8
1 Alibaba(BABAON) do RWF
Fr241,415.95
1 Alibaba(BABAON) do SBD
$1,365.753
1 Alibaba(BABAON) do SCR
2,277.9165
1 Alibaba(BABAON) do SRD
$6,405.0825
1 Alibaba(BABAON) do SVC
$1,452.151
1 Alibaba(BABAON) do SZL
L2,900.979
1 Alibaba(BABAON) do TMT
m581.525
1 Alibaba(BABAON) do TND
د.ت492.30245
1 Alibaba(BABAON) do TTD
$1,124.8355
1 Alibaba(BABAON) do UGX
Sh580,860.4
1 Alibaba(BABAON) do XAF
Fr94,705.5
1 Alibaba(BABAON) do XCD
$448.605
1 Alibaba(BABAON) do XOF
Fr94,705.5
1 Alibaba(BABAON) do XPF
Fr17,113.45
1 Alibaba(BABAON) do BWP
P2,241.3635
1 Alibaba(BABAON) do BZD
$333.9615
1 Alibaba(BABAON) do CVE
$15,968.6765
1 Alibaba(BABAON) do DJF
Fr29,408.55
1 Alibaba(BABAON) do DOP
$10,663.507
1 Alibaba(BABAON) do DZD
د.ج21,720.7895
1 Alibaba(BABAON) do FJD
$378.822
1 Alibaba(BABAON) do GNF
Fr1,444,674.25
1 Alibaba(BABAON) do GTQ
Q1,272.709
1 Alibaba(BABAON) do GYD
$34,751.934
1 Alibaba(BABAON) do ISK
kr21,101.05

Zasoby Alibaba

Aby lepiej zrozumieć Alibaba, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Alibaba
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Alibaba

Jaka jest dziś wartość Alibaba (BABAON)?
Aktualna cena BABAON w USD wynosi 166.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABAON do USD?
Aktualna cena BABAON w USD wynosi $ 166.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alibaba?
Kapitalizacja rynkowa dla BABAON wynosi $ 1.31M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABAON w obiegu?
W obiegu BABAON znajduje się 7.90K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABAON?
BABAON osiąga ATH w wysokości 192.1874154822472 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABAON?
BABAON zaliczył cenę ATL w wysokości 130.22737422531634 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABAON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABAON wynosi $ 58.46K USD.
Czy w tym roku BABAON pójdzie wyżej?
BABAON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABAON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Alibaba (BABAON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BABAON do USD

Kwota

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 166.15 USD

Handluj BABAON

BABAON/USDT
$166.17
$166.17
+0.93%

