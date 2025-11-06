GiełdaDEX+
Aktualna cena Broadcom to 358.23 USD. Śledź aktualizacje cen AVGOON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AVGOON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AVGOON

Informacje o cenie AVGOON

Czym jest AVGOON

Oficjalna strona internetowa AVGOON

Tokenomika AVGOON

Prognoza cen AVGOON

Historia AVGOON

Przewodnik zakupowy AVGOON

Przelicznik AVGOON-fiat

AVGOON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Broadcom

Cena Broadcom(AVGOON)

Aktualna cena 1 AVGOON do USD:

$358.23
-1.40%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Broadcom (AVGOON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 343.86
Minimum 24h
$ 364.98
Maksimum 24h

$ 343.86
$ 364.98
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
-0.57%

-1.40%

-7.65%

-7.65%

Aktualna cena Broadcom (AVGOON) wynosi $ 358.23. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVGOON wahał się między $ 343.86 a $ 364.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVGOON w historii to $ 390.63879187276996, a najniższy to $ 297.29808264469034.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVGOON zmieniły się o -0.57% w ciągu ostatniej godziny, o -1.40% w ciągu 24 godzin i o -7.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Broadcom (AVGOON)

No.2045

$ 1.16M
$ 60.62K
$ 1.16M
3.22K
3,224.29916493
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Broadcom wynosi $ 1.16M, przy $ 60.62K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVGOON w obiegu wynosi 3.22K, przy całkowitej podaży 3224.29916493. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.16M.

Historia ceny Broadcom (AVGOON) – USD

Śledź zmiany ceny Broadcom dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -5.0864-1.40%
30 Dni$ +22.6+6.73%
60 dni$ +78.23+27.93%
90 dni$ +78.23+27.93%
Dzisiejsza zmiana ceny Broadcom

DziśAVGOON odnotował zmianę $ -5.0864 (-1.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Broadcom

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +22.6 (+6.73%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Broadcom

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AVGOON o $ +78.23(+27.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Broadcom

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +78.23 (+27.93%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Broadcom (AVGOON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Broadcom.

Co to jest Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Broadcom. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AVGOON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Broadcom na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Broadcom będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Broadcom (w USD)

Jaka będzie wartość Broadcom (AVGOON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Broadcom (AVGOON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Broadcom.

Sprawdź teraz prognozę ceny Broadcom!

Tokenomika Broadcom (AVGOON)

Zrozumienie tokenomiki Broadcom (AVGOON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AVGOONjuż teraz!

Jak kupić Broadcom (AVGOON)

Szukasz jak kupić Broadcom? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Broadcom na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AVGOON na lokalne waluty

1 Broadcom(AVGOON) do VND
9,426,822.45
1 Broadcom(AVGOON) do AUD
A$548.0919
1 Broadcom(AVGOON) do GBP
272.2548
1 Broadcom(AVGOON) do EUR
308.0778
1 Broadcom(AVGOON) do USD
1 Broadcom(AVGOON) do MYR
RM1,500.9837
1 Broadcom(AVGOON) do TRY
15,085.0653
1 Broadcom(AVGOON) do JPY
¥54,809.19
1 Broadcom(AVGOON) do ARS
ARS$519,924.2751
1 Broadcom(AVGOON) do RUB
29,138.4282
1 Broadcom(AVGOON) do INR
31,721.2665
1 Broadcom(AVGOON) do IDR
Rp5,970,497.6118
1 Broadcom(AVGOON) do PHP
21,020.9364
1 Broadcom(AVGOON) do EGP
￡E.16,980.102
1 Broadcom(AVGOON) do BRL
R$1,920.1128
1 Broadcom(AVGOON) do CAD
C$505.1043
1 Broadcom(AVGOON) do BDT
43,653.9078
1 Broadcom(AVGOON) do NGN
516,925.89
1 Broadcom(AVGOON) do COP
$1,383,126.03
1 Broadcom(AVGOON) do ZAR
R.6,240.3666
1 Broadcom(AVGOON) do UAH
15,067.1538
1 Broadcom(AVGOON) do TZS
T.Sh.880,171.11
1 Broadcom(AVGOON) do VES
Bs79,885.29
1 Broadcom(AVGOON) do CLP
$338,169.12
1 Broadcom(AVGOON) do PKR
Rs101,250.1272
1 Broadcom(AVGOON) do KZT
188,145.9783
1 Broadcom(AVGOON) do THB
฿11,620.9812
1 Broadcom(AVGOON) do TWD
NT$11,069.307
1 Broadcom(AVGOON) do AED
د.إ1,314.7041
1 Broadcom(AVGOON) do CHF
Fr286.584
1 Broadcom(AVGOON) do HKD
HK$2,783.4471
1 Broadcom(AVGOON) do AMD
֏137,040.8865
1 Broadcom(AVGOON) do MAD
.د.م3,335.1213
1 Broadcom(AVGOON) do MXN
$6,663.078
1 Broadcom(AVGOON) do SAR
ريال1,343.3625
1 Broadcom(AVGOON) do ETB
Br54,923.8236
1 Broadcom(AVGOON) do KES
KSh46,297.6452
1 Broadcom(AVGOON) do JOD
د.أ253.98507
1 Broadcom(AVGOON) do PLN
1,321.8687
1 Broadcom(AVGOON) do RON
лв1,583.3766
1 Broadcom(AVGOON) do SEK
kr3,421.0965
1 Broadcom(AVGOON) do BGN
лв608.991
1 Broadcom(AVGOON) do HUF
Ft120,533.6481
1 Broadcom(AVGOON) do CZK
7,590.8937
1 Broadcom(AVGOON) do KWD
د.ك109.97661
1 Broadcom(AVGOON) do ILS
1,164.2475
1 Broadcom(AVGOON) do BOB
Bs2,471.787
1 Broadcom(AVGOON) do AZN
608.991
1 Broadcom(AVGOON) do TJS
SM3,313.6275
1 Broadcom(AVGOON) do GEL
970.8033
1 Broadcom(AVGOON) do AOA
Kz328,049.1225
1 Broadcom(AVGOON) do BHD
.د.ب135.05271
1 Broadcom(AVGOON) do BMD
1 Broadcom(AVGOON) do DKK
kr2,324.9127
1 Broadcom(AVGOON) do HNL
L9,442.9428
1 Broadcom(AVGOON) do MUR
16,485.7446
1 Broadcom(AVGOON) do NAD
$6,233.202
1 Broadcom(AVGOON) do NOK
kr3,653.946
1 Broadcom(AVGOON) do NZD
$630.4848
1 Broadcom(AVGOON) do PAB
B/.358.23
1 Broadcom(AVGOON) do PGK
K1,522.4775
1 Broadcom(AVGOON) do QAR
ر.ق1,303.9572
1 Broadcom(AVGOON) do RSD
дин.36,510.8016
1 Broadcom(AVGOON) do UZS
soʻm4,264,642.1748
1 Broadcom(AVGOON) do ALL
L30,105.6492
1 Broadcom(AVGOON) do ANG
ƒ641.2317
1 Broadcom(AVGOON) do AWG
ƒ644.814
1 Broadcom(AVGOON) do BBD
$716.46
1 Broadcom(AVGOON) do BAM
KM608.991
1 Broadcom(AVGOON) do BIF
Fr1,056,420.27
1 Broadcom(AVGOON) do BND
$465.699
1 Broadcom(AVGOON) do BSD
$358.23
1 Broadcom(AVGOON) do JMD
$57,657.1185
1 Broadcom(AVGOON) do KHR
1,438,673.1738
1 Broadcom(AVGOON) do KMF
Fr152,605.98
1 Broadcom(AVGOON) do LAK
7,787,608.5399
1 Broadcom(AVGOON) do LKR
රු109,113.2757
1 Broadcom(AVGOON) do MDL
L6,107.8215
1 Broadcom(AVGOON) do MGA
Ar1,613,647.035
1 Broadcom(AVGOON) do MOP
P2,865.84
1 Broadcom(AVGOON) do MVR
5,516.742
1 Broadcom(AVGOON) do MWK
MK621,926.6853
1 Broadcom(AVGOON) do MZN
MT22,908.8085
1 Broadcom(AVGOON) do NPR
रु50,847.1662
1 Broadcom(AVGOON) do PYG
2,540,567.16
1 Broadcom(AVGOON) do RWF
Fr520,508.19
1 Broadcom(AVGOON) do SBD
$2,944.6506
1 Broadcom(AVGOON) do SCR
4,911.3333
1 Broadcom(AVGOON) do SRD
$13,809.7665
1 Broadcom(AVGOON) do SVC
$3,130.9302
1 Broadcom(AVGOON) do SZL
L6,254.6958
1 Broadcom(AVGOON) do TMT
m1,253.805
1 Broadcom(AVGOON) do TND
د.ت1,061.43549
1 Broadcom(AVGOON) do TTD
$2,425.2171
1 Broadcom(AVGOON) do UGX
Sh1,252,372.08
1 Broadcom(AVGOON) do XAF
Fr204,191.1
1 Broadcom(AVGOON) do XCD
$967.221
1 Broadcom(AVGOON) do XOF
Fr204,191.1
1 Broadcom(AVGOON) do XPF
Fr36,897.69
1 Broadcom(AVGOON) do BWP
P4,832.5227
1 Broadcom(AVGOON) do BZD
$720.0423
1 Broadcom(AVGOON) do CVE
$34,429.4853
1 Broadcom(AVGOON) do DJF
Fr63,406.71
1 Broadcom(AVGOON) do DOP
$22,991.2014
1 Broadcom(AVGOON) do DZD
د.ج46,831.4079
1 Broadcom(AVGOON) do FJD
$816.7644
1 Broadcom(AVGOON) do GNF
Fr3,114,809.85
1 Broadcom(AVGOON) do GTQ
Q2,744.0418
1 Broadcom(AVGOON) do GYD
$74,927.3868
1 Broadcom(AVGOON) do ISK
kr45,495.21

Zasoby Broadcom

Aby lepiej zrozumieć Broadcom, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Broadcom
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Broadcom

Jaka jest dziś wartość Broadcom (AVGOON)?
Aktualna cena AVGOON w USD wynosi 358.23USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AVGOON do USD?
Aktualna cena AVGOON w USD wynosi $ 358.23. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Broadcom?
Kapitalizacja rynkowa dla AVGOON wynosi $ 1.16M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AVGOON w obiegu?
W obiegu AVGOON znajduje się 3.22K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AVGOON?
AVGOON osiąga ATH w wysokości 390.63879187276996 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AVGOON?
AVGOON zaliczył cenę ATL w wysokości 297.29808264469034 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AVGOON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AVGOON wynosi $ 60.62K USD.
Czy w tym roku AVGOON pójdzie wyżej?
AVGOON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AVGOON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Broadcom (AVGOON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AVGOON do USD

Kwota

AVGOON
USD
1 AVGOON = 358.23 USD

Handluj AVGOON

AVGOON/USDT
$358.23
-1.44%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

