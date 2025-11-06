Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Broadcom na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AVGOON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Broadcom % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $359.83 $359.83 $359.83 -0.96% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Broadcom na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Broadcom może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 359.83. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Broadcom może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 377.8215. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVGOON na 2027 rok wyniesie $ 396.7125 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVGOON na 2028 rok wyniesie $ 416.5482 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVGOON w 2029 roku wyniesie $ 437.3756 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVGOON w 2030 roku wyniesie $ 459.2443 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Broadcom może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 748.0607. Prognoza ceny Broadcom (AVGOON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Broadcom może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,218.5120. Rok Cena Wzrost 2025 $ 359.83 0.00%

Bieżące statystyki cen Broadcom Aktualna cena $ 359.83$ 359.83 $ 359.83 Zmiana ceny (24H) -0.96% Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Podaż w obiegu 3.26K 3.26K 3.26K Wolumen (24H) $ 61.52K$ 61.52K $ 61.52K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AVGOON to $ 359.83. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.96%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.52K. Ponadto AVGOON ma podaż w obiegu wynoszącą 3.26K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.17M. Zobacz na żywo cenę AVGOON

Jak kupić Broadcom (AVGOON) Próbujesz kupić AVGOON? Teraz możesz kupować AVGOON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Broadcom i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić AVGOON teraz

Historyczna cena Broadcom Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Broadcom, cena Broadcom wynosi 359.83USD. Podaż w obiegu Broadcom (AVGOON) wynosi 0.00 AVGOON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.17M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 9.9399 $ 364.98 $ 347.84

7 D -0.07% $ -29.6600 $ 402.28 $ 343.86

30 Dni 0.07% $ 24 $ 402.28 $ 318.38 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Broadcom zanotował zmianę ceny o $9.9399 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Broadcom osiągnął maksimum na poziomie $402.28 i minimum na poziomie $343.86 . Zanotowano zmianę ceny o -0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AVGOON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Broadcom o 0.07% , co odpowiada około $24 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AVGOON. Sprawdź pełną historię cen Broadcom, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AVGOON

Jak działa moduł przewidywania ceny Broadcom (AVGOON)? Moduł predykcji ceny Broadcom to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVGOON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Broadcom na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVGOON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Broadcom. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVGOON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVGOON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Broadcom.

Dlaczego prognoaza ceny AVGOON jest ważna?

Prognozy cen AVGOON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AVGOON? Według Twoich prognoz AVGOON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AVGOON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Broadcom (AVGOON), przewidywana cena AVGOON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AVGOON w 2026 roku? Cena 1 Broadcom (AVGOON) wynosi dziś $359.83 . Według powyższego modułu prognoz AVGOON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AVGOON w 2027 roku? Broadcom (AVGOON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVGOON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVGOON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Broadcom (AVGOON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVGOON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Broadcom (AVGOON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AVGOON w 2030 roku? Cena 1 Broadcom (AVGOON) wynosi dziś $359.83 . Według powyższego modułu prognoz AVGOON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AVGOON na 2040 rok? Broadcom (AVGOON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVGOON do 2040 roku.