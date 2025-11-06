GiełdaDEX+
Aktualna cena Autonomi to 0.03001 USD. Śledź aktualizacje cen AUTONOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AUTONOMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AUTONOMI

Informacje o cenie AUTONOMI

Czym jest AUTONOMI

Biała księga AUTONOMI

Oficjalna strona internetowa AUTONOMI

Tokenomika AUTONOMI

Prognoza cen AUTONOMI

Historia AUTONOMI

Przewodnik zakupowy AUTONOMI

Przelicznik AUTONOMI-fiat

AUTONOMI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Autonomi

Cena Autonomi(AUTONOMI)

Aktualna cena 1 AUTONOMI do USD:

$0.03
$0.03$0.03
-0.89%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Autonomi (AUTONOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02872
$ 0.02872$ 0.02872
Minimum 24h
$ 0.03032
$ 0.03032$ 0.03032
Maksimum 24h

$ 0.02872
$ 0.02872$ 0.02872

$ 0.03032
$ 0.03032$ 0.03032

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.029929733675300475
$ 0.029929733675300475$ 0.029929733675300475

-0.37%

-0.89%

-23.43%

-23.43%

Aktualna cena Autonomi (AUTONOMI) wynosi $ 0.03001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUTONOMI wahał się między $ 0.02872 a $ 0.03032, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUTONOMI w historii to $ 0.35756319057761676, a najniższy to $ 0.029929733675300475.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUTONOMI zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -0.89% w ciągu 24 godzin i o -23.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Autonomi (AUTONOMI)

No.1463

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 82.70K
$ 82.70K$ 82.70K

$ 36.01M
$ 36.01M$ 36.01M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa Autonomi wynosi $ 4.10M, przy $ 82.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUTONOMI w obiegu wynosi 136.64M, przy całkowitej podaży 1200000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.01M.

Historia ceny Autonomi (AUTONOMI) – USD

Śledź zmiany ceny Autonomi dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002694-0.89%
30 Dni$ -0.02096-41.13%
60 dni$ -0.02749-47.81%
90 dni$ -0.0227-43.07%
Dzisiejsza zmiana ceny Autonomi

DziśAUTONOMI odnotował zmianę $ -0.0002694 (-0.89%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Autonomi

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02096 (-41.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Autonomi

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AUTONOMI o $ -0.02749(-47.81%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Autonomi

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0227 (-43.07%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Autonomi (AUTONOMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Autonomi.

Co to jest Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Autonomi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AUTONOMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Autonomi na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Autonomi będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Autonomi (w USD)

Jaka będzie wartość Autonomi (AUTONOMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Autonomi (AUTONOMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Autonomi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Autonomi!

Tokenomika Autonomi (AUTONOMI)

Zrozumienie tokenomiki Autonomi (AUTONOMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AUTONOMIjuż teraz!

Jak kupić Autonomi (AUTONOMI)

Szukasz jak kupić Autonomi? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Autonomi na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AUTONOMI na lokalne waluty

1 Autonomi(AUTONOMI) do VND
789.71315
1 Autonomi(AUTONOMI) do AUD
A$0.0459153
1 Autonomi(AUTONOMI) do GBP
0.0228076
1 Autonomi(AUTONOMI) do EUR
0.0258086
1 Autonomi(AUTONOMI) do USD
$0.03001
1 Autonomi(AUTONOMI) do MYR
RM0.1257419
1 Autonomi(AUTONOMI) do TRY
1.2637211
1 Autonomi(AUTONOMI) do JPY
¥4.59153
1 Autonomi(AUTONOMI) do ARS
ARS$43.5556137
1 Autonomi(AUTONOMI) do RUB
2.4410134
1 Autonomi(AUTONOMI) do INR
2.6573855
1 Autonomi(AUTONOMI) do IDR
Rp500.1664666
1 Autonomi(AUTONOMI) do PHP
1.7609868
1 Autonomi(AUTONOMI) do EGP
￡E.1.422474
1 Autonomi(AUTONOMI) do BRL
R$0.1608536
1 Autonomi(AUTONOMI) do CAD
C$0.0423141
1 Autonomi(AUTONOMI) do BDT
3.6570186
1 Autonomi(AUTONOMI) do NGN
43.30443
1 Autonomi(AUTONOMI) do COP
$115.86861
1 Autonomi(AUTONOMI) do ZAR
R.0.5227742
1 Autonomi(AUTONOMI) do UAH
1.2622206
1 Autonomi(AUTONOMI) do TZS
T.Sh.73.73457
1 Autonomi(AUTONOMI) do VES
Bs6.69223
1 Autonomi(AUTONOMI) do CLP
$28.32944
1 Autonomi(AUTONOMI) do PKR
Rs8.4820264
1 Autonomi(AUTONOMI) do KZT
15.7615521
1 Autonomi(AUTONOMI) do THB
฿0.9735244
1 Autonomi(AUTONOMI) do TWD
NT$0.927309
1 Autonomi(AUTONOMI) do AED
د.إ0.1101367
1 Autonomi(AUTONOMI) do CHF
Fr0.024008
1 Autonomi(AUTONOMI) do HKD
HK$0.2331777
1 Autonomi(AUTONOMI) do AMD
֏11.4803255
1 Autonomi(AUTONOMI) do MAD
.د.م0.2793931
1 Autonomi(AUTONOMI) do MXN
$0.558186
1 Autonomi(AUTONOMI) do SAR
ريال0.1125375
1 Autonomi(AUTONOMI) do ETB
Br4.6011332
1 Autonomi(AUTONOMI) do KES
KSh3.8784924
1 Autonomi(AUTONOMI) do JOD
د.أ0.02127709
1 Autonomi(AUTONOMI) do PLN
0.1107369
1 Autonomi(AUTONOMI) do RON
лв0.1326442
1 Autonomi(AUTONOMI) do SEK
kr0.2865955
1 Autonomi(AUTONOMI) do BGN
лв0.051017
1 Autonomi(AUTONOMI) do HUF
Ft10.0974647
1 Autonomi(AUTONOMI) do CZK
0.6359119
1 Autonomi(AUTONOMI) do KWD
د.ك0.00921307
1 Autonomi(AUTONOMI) do ILS
0.0975325
1 Autonomi(AUTONOMI) do BOB
Bs0.207069
1 Autonomi(AUTONOMI) do AZN
0.051017
1 Autonomi(AUTONOMI) do TJS
SM0.2775925
1 Autonomi(AUTONOMI) do GEL
0.0813271
1 Autonomi(AUTONOMI) do AOA
Kz27.4816575
1 Autonomi(AUTONOMI) do BHD
.د.ب0.01131377
1 Autonomi(AUTONOMI) do BMD
$0.03001
1 Autonomi(AUTONOMI) do DKK
kr0.1947649
1 Autonomi(AUTONOMI) do HNL
L0.7910636
1 Autonomi(AUTONOMI) do MUR
1.3810602
1 Autonomi(AUTONOMI) do NAD
$0.522174
1 Autonomi(AUTONOMI) do NOK
kr0.306102
1 Autonomi(AUTONOMI) do NZD
$0.0528176
1 Autonomi(AUTONOMI) do PAB
B/.0.03001
1 Autonomi(AUTONOMI) do PGK
K0.1275425
1 Autonomi(AUTONOMI) do QAR
ر.ق0.1092364
1 Autonomi(AUTONOMI) do RSD
дин.3.0586192
1 Autonomi(AUTONOMI) do UZS
soʻm357.2618476
1 Autonomi(AUTONOMI) do ALL
L2.5220404
1 Autonomi(AUTONOMI) do ANG
ƒ0.0537179
1 Autonomi(AUTONOMI) do AWG
ƒ0.054018
1 Autonomi(AUTONOMI) do BBD
$0.06002
1 Autonomi(AUTONOMI) do BAM
KM0.051017
1 Autonomi(AUTONOMI) do BIF
Fr88.49949
1 Autonomi(AUTONOMI) do BND
$0.039013
1 Autonomi(AUTONOMI) do BSD
$0.03001
1 Autonomi(AUTONOMI) do JMD
$4.8301095
1 Autonomi(AUTONOMI) do KHR
120.5219606
1 Autonomi(AUTONOMI) do KMF
Fr12.78426
1 Autonomi(AUTONOMI) do LAK
652.3912913
1 Autonomi(AUTONOMI) do LKR
රු9.1407459
1 Autonomi(AUTONOMI) do MDL
L0.5116705
1 Autonomi(AUTONOMI) do MGA
Ar135.180045
1 Autonomi(AUTONOMI) do MOP
P0.24008
1 Autonomi(AUTONOMI) do MVR
0.462154
1 Autonomi(AUTONOMI) do MWK
MK52.1006611
1 Autonomi(AUTONOMI) do MZN
MT1.9191395
1 Autonomi(AUTONOMI) do NPR
रु4.2596194
1 Autonomi(AUTONOMI) do PYG
212.83092
1 Autonomi(AUTONOMI) do RWF
Fr43.60453
1 Autonomi(AUTONOMI) do SBD
$0.2466822
1 Autonomi(AUTONOMI) do SCR
0.4114371
1 Autonomi(AUTONOMI) do SRD
$1.1568855
1 Autonomi(AUTONOMI) do SVC
$0.2622874
1 Autonomi(AUTONOMI) do SZL
L0.5239746
1 Autonomi(AUTONOMI) do TMT
m0.105035
1 Autonomi(AUTONOMI) do TND
د.ت0.08891963
1 Autonomi(AUTONOMI) do TTD
$0.2031677
1 Autonomi(AUTONOMI) do UGX
Sh104.91496
1 Autonomi(AUTONOMI) do XAF
Fr17.1057
1 Autonomi(AUTONOMI) do XCD
$0.081027
1 Autonomi(AUTONOMI) do XOF
Fr17.1057
1 Autonomi(AUTONOMI) do XPF
Fr3.09103
1 Autonomi(AUTONOMI) do BWP
P0.4048349
1 Autonomi(AUTONOMI) do BZD
$0.0603201
1 Autonomi(AUTONOMI) do CVE
$2.8842611
1 Autonomi(AUTONOMI) do DJF
Fr5.31177
1 Autonomi(AUTONOMI) do DOP
$1.9260418
1 Autonomi(AUTONOMI) do DZD
د.ج3.9232073
1 Autonomi(AUTONOMI) do FJD
$0.0684228
1 Autonomi(AUTONOMI) do GNF
Fr260.93695
1 Autonomi(AUTONOMI) do GTQ
Q0.2298766
1 Autonomi(AUTONOMI) do GYD
$6.2768916
1 Autonomi(AUTONOMI) do ISK
kr3.81127

Zasoby Autonomi

Aby lepiej zrozumieć Autonomi, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Autonomi
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Autonomi

Jaka jest dziś wartość Autonomi (AUTONOMI)?
Aktualna cena AUTONOMI w USD wynosi 0.03001USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AUTONOMI do USD?
Aktualna cena AUTONOMI w USD wynosi $ 0.03001. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Autonomi?
Kapitalizacja rynkowa dla AUTONOMI wynosi $ 4.10M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AUTONOMI w obiegu?
W obiegu AUTONOMI znajduje się 136.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AUTONOMI?
AUTONOMI osiąga ATH w wysokości 0.35756319057761676 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AUTONOMI?
AUTONOMI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.029929733675300475 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AUTONOMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AUTONOMI wynosi $ 82.70K USD.
Czy w tym roku AUTONOMI pójdzie wyżej?
AUTONOMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AUTONOMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AUTONOMI do USD

Kwota

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.03001 USD

Handluj AUTONOMI

AUTONOMI/USDT
$0.03
$0.03$0.03
-0.89%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

