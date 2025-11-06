GiełdaDEX+
Aktualna cena ASML Holding NV to 1038.23 USD. Śledź aktualizacje cen ASMLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASMLON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASMLON

Informacje o cenie ASMLON

Czym jest ASMLON

Oficjalna strona internetowa ASMLON

Tokenomika ASMLON

Prognoza cen ASMLON

Historia ASMLON

Przewodnik zakupowy ASMLON

Przelicznik ASMLON-fiat

ASMLON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ASML Holding NV

Cena ASML Holding NV(ASMLON)

Aktualna cena 1 ASMLON do USD:

$1,037.06
$1,037.06$1,037.06
-0.99%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:17 (UTC+8)

Informacje o cenie ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1,011.89
$ 1,011.89$ 1,011.89
Minimum 24h
$ 1,052
$ 1,052$ 1,052
Maksimum 24h

$ 1,011.89
$ 1,011.89$ 1,011.89

$ 1,052
$ 1,052$ 1,052

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.51%

-0.99%

-3.25%

-3.25%

Aktualna cena ASML Holding NV (ASMLON) wynosi $ 1,038.23. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASMLON wahał się między $ 1,011.89 a $ 1,052, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASMLON w historii to $ 1,087.8260089245405, a najniższy to $ 732.0144981577465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASMLON zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -0.99% w ciągu 24 godzin i o -3.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ASML Holding NV (ASMLON)

No.1896

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 61.20K
$ 61.20K$ 61.20K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

1.49K
1.49K 1.49K

1,490.64947556
1,490.64947556 1,490.64947556

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa ASML Holding NV wynosi $ 1.55M, przy $ 61.20K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASMLON w obiegu wynosi 1.49K, przy całkowitej podaży 1490.64947556. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.55M.

Historia ceny ASML Holding NV (ASMLON) – USD

Śledź zmiany ceny ASML Holding NV dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -10.3696-0.99%
30 Dni$ +0.48+0.04%
60 dni$ +288.23+38.43%
90 dni$ +288.23+38.43%
Dzisiejsza zmiana ceny ASML Holding NV

DziśASMLON odnotował zmianę $ -10.3696 (-0.99%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ASML Holding NV

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.48 (+0.04%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ASML Holding NV

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ASMLON o $ +288.23(+38.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ASML Holding NV

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +288.23 (+38.43%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ASML Holding NV (ASMLON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ASML Holding NV.

Co to jest ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ASML Holding NV. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ASMLON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ASML Holding NV na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ASML Holding NV będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ASML Holding NV (w USD)

Jaka będzie wartość ASML Holding NV (ASMLON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ASML Holding NV (ASMLON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ASML Holding NV.

Sprawdź teraz prognozę ceny ASML Holding NV!

Tokenomika ASML Holding NV (ASMLON)

Zrozumienie tokenomiki ASML Holding NV (ASMLON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASMLONjuż teraz!

Jak kupić ASML Holding NV (ASMLON)

Szukasz jak kupić ASML Holding NV? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ASML Holding NV na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby ASML Holding NV

Aby lepiej zrozumieć ASML Holding NV, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa ASML Holding NV
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ASML Holding NV

Jaka jest dziś wartość ASML Holding NV (ASMLON)?
Aktualna cena ASMLON w USD wynosi 1,038.23USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASMLON do USD?
Aktualna cena ASMLON w USD wynosi $ 1,038.23. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ASML Holding NV?
Kapitalizacja rynkowa dla ASMLON wynosi $ 1.55M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASMLON w obiegu?
W obiegu ASMLON znajduje się 1.49K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASMLON?
ASMLON osiąga ATH w wysokości 1,087.8260089245405 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASMLON?
ASMLON zaliczył cenę ATL w wysokości 732.0144981577465 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASMLON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASMLON wynosi $ 61.20K USD.
Czy w tym roku ASMLON pójdzie wyżej?
ASMLON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASMLON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ASML Holding NV (ASMLON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ASMLON do USD

Kwota

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,038.23 USD

Handluj ASMLON

ASMLON/USDT
$1,037.06
$1,037.06$1,037.06
-0.99%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

