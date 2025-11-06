Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Sprawdź prognozy cen ASML Holding NV na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ASMLON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny ASML Holding NV na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ASML Holding NV może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1,050.75. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ASML Holding NV może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1,103.2875. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ASMLON na 2027 rok wyniesie $ 1,158.4518 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ASMLON na 2028 rok wyniesie $ 1,216.3744 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ASMLON w 2029 roku wyniesie $ 1,277.1931 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ASMLON w 2030 roku wyniesie $ 1,341.0528 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ASML Holding NV może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,184.4337. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ASML Holding NV może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3,558.2124.

Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na dziś Przewidywana cena dla ASMLON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1,050.75 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ASML Holding NV (ASMLON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ASMLON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1,050.8939 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ASML Holding NV (ASMLON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ASMLON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1,051.7575 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ASML Holding NV (ASMLON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ASMLON wynosi $1,055.0681 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokena po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ASML Holding NV Aktualna cena $ 1,050.75$ 1,050.75 $ 1,050.75 Zmiana ceny (24H) +0.31% Kapitalizacja rynkowa $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Podaż w obiegu 1.49K 1.49K 1.49K Wolumen (24H) $ 62.16K$ 62.16K $ 62.16K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ASMLON to $ 1,050.75. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.31%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.16K. Ponadto ASMLON ma podaż w obiegu wynoszącą 1.49K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.57M. Zobacz na żywo cenę ASMLON

Historyczna cena ASML Holding NV Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ASML Holding NV, cena ASML Holding NV wynosi 1,050.83USD. Podaż w obiegu ASML Holding NV (ASMLON) wynosi 0.00 ASMLON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.57M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 26.5199 $ 1,052 $ 1,024.08

7 D -0.02% $ -28.1700 $ 1,088.13 $ 1,011.89

30 Dni 0.01% $ 11.3999 $ 1,088.13 $ 923.77 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ASML Holding NV zanotował zmianę ceny o $26.5199 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ASML Holding NV osiągnął maksimum na poziomie $1,088.13 i minimum na poziomie $1,011.89 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ASMLON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ASML Holding NV o 0.01% , co odpowiada około $11.3999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ASMLON. Sprawdź pełną historię cen ASML Holding NV, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ASMLON

Jak działa moduł przewidywania ceny ASML Holding NV (ASMLON)? Moduł predykcji ceny ASML Holding NV to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ASMLON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ASML Holding NV na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ASMLON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ASML Holding NV. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ASMLON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ASMLON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ASML Holding NV.

Dlaczego prognoaza ceny ASMLON jest ważna?

Prognozy cen ASMLON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

