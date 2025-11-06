GiełdaDEX+
Aktualna cena AppLovin to 655.73 USD. Śledź aktualizacje cen APPON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe APPON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 APPON do USD:

$655.73
$655.73$655.73
+7.79%1D
AppLovin (APPON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:03 (UTC+8)

Informacje o cenie AppLovin (APPON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 585.45
$ 585.45$ 585.45
Minimum 24h
$ 660.11
$ 660.11$ 660.11
Maksimum 24h

$ 585.45
$ 585.45$ 585.45

$ 660.11
$ 660.11$ 660.11

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368

+0.25%

+7.79%

+4.20%

+4.20%

Aktualna cena AppLovin (APPON) wynosi $ 655.73. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs APPON wahał się między $ 585.45 a $ 660.11, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs APPON w historii to $ 726.556761752886, a najniższy to $ 470.4602767878368.

Pod względem krótkoterminowych wyniki APPON zmieniły się o +0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +7.79% w ciągu 24 godzin i o +4.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AppLovin (APPON)

No.2737

$ 288.54K
$ 288.54K$ 288.54K

$ 61.09K
$ 61.09K$ 61.09K

$ 288.54K
$ 288.54K$ 288.54K

440.03
440.03 440.03

440.02605459
440.02605459 440.02605459

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa AppLovin wynosi $ 288.54K, przy $ 61.09K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż APPON w obiegu wynosi 440.03, przy całkowitej podaży 440.02605459. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 288.54K.

Historia ceny AppLovin (APPON) – USD

Śledź zmiany ceny AppLovin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +47.3897+7.79%
30 Dni$ +74.1+12.74%
60 dni$ +155.73+31.14%
90 dni$ +155.73+31.14%
Dzisiejsza zmiana ceny AppLovin

DziśAPPON odnotował zmianę $ +47.3897 (+7.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AppLovin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +74.1 (+12.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AppLovin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę APPON o $ +155.73(+31.14%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AppLovin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +155.73 (+31.14%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AppLovin (APPON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AppLovin.

Co to jest AppLovin (APPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AppLovin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Prognoza ceny AppLovin (w USD)

Jaka będzie wartość AppLovin (APPON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AppLovin (APPON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AppLovin.

Sprawdź teraz prognozę ceny AppLovin!

Tokenomika AppLovin (APPON)

Zrozumienie tokenomiki AppLovin (APPON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena APPONjuż teraz!

Jak kupić AppLovin (APPON)

Szukasz jak kupić AppLovin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AppLovin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

APPON na lokalne waluty

1 AppLovin(APPON) do VND
17,255,534.95
1 AppLovin(APPON) do AUD
A$1,003.2669
1 AppLovin(APPON) do GBP
498.3548
1 AppLovin(APPON) do EUR
563.9278
1 AppLovin(APPON) do USD
$655.73
1 AppLovin(APPON) do MYR
RM2,747.5087
1 AppLovin(APPON) do TRY
27,612.7903
1 AppLovin(APPON) do JPY
¥100,326.69
1 AppLovin(APPON) do ARS
ARS$951,706.8501
1 AppLovin(APPON) do RUB
53,337.0782
1 AppLovin(APPON) do INR
58,064.8915
1 AppLovin(APPON) do IDR
Rp10,928,828.9618
1 AppLovin(APPON) do PHP
38,478.2364
1 AppLovin(APPON) do EGP
￡E.31,081.602
1 AppLovin(APPON) do BRL
R$3,514.7128
1 AppLovin(APPON) do CAD
C$924.5793
1 AppLovin(APPON) do BDT
79,907.2578
1 AppLovin(APPON) do NGN
946,218.39
1 AppLovin(APPON) do COP
$2,531,773.53
1 AppLovin(APPON) do ZAR
R.11,422.8166
1 AppLovin(APPON) do UAH
27,580.0038
1 AppLovin(APPON) do TZS
T.Sh.1,611,128.61
1 AppLovin(APPON) do VES
Bs146,227.79
1 AppLovin(APPON) do CLP
$619,009.12
1 AppLovin(APPON) do PKR
Rs185,335.5272
1 AppLovin(APPON) do KZT
344,395.9533
1 AppLovin(APPON) do THB
฿21,271.8812
1 AppLovin(APPON) do TWD
NT$20,262.057
1 AppLovin(APPON) do AED
د.إ2,406.5291
1 AppLovin(APPON) do CHF
Fr524.584
1 AppLovin(APPON) do HKD
HK$5,095.0221
1 AppLovin(APPON) do AMD
֏250,849.5115
1 AppLovin(APPON) do MAD
.د.م6,104.8463
1 AppLovin(APPON) do MXN
$12,196.578
1 AppLovin(APPON) do SAR
ريال2,458.9875
1 AppLovin(APPON) do ETB
Br100,536.5236
1 AppLovin(APPON) do KES
KSh84,746.5452
1 AppLovin(APPON) do JOD
د.أ464.91257
1 AppLovin(APPON) do PLN
2,419.6437
1 AppLovin(APPON) do RON
лв2,898.3266
1 AppLovin(APPON) do SEK
kr6,262.2215
1 AppLovin(APPON) do BGN
лв1,114.741
1 AppLovin(APPON) do HUF
Ft220,633.4731
1 AppLovin(APPON) do CZK
13,894.9187
1 AppLovin(APPON) do KWD
د.ك201.30911
1 AppLovin(APPON) do ILS
2,131.1225
1 AppLovin(APPON) do BOB
Bs4,524.537
1 AppLovin(APPON) do AZN
1,114.741
1 AppLovin(APPON) do TJS
SM6,065.5025
1 AppLovin(APPON) do GEL
1,777.0283
1 AppLovin(APPON) do AOA
Kz600,484.7475
1 AppLovin(APPON) do BHD
.د.ب247.21021
1 AppLovin(APPON) do BMD
$655.73
1 AppLovin(APPON) do DKK
kr4,255.6877
1 AppLovin(APPON) do HNL
L17,285.0428
1 AppLovin(APPON) do MUR
30,176.6946
1 AppLovin(APPON) do NAD
$11,409.702
1 AppLovin(APPON) do NOK
kr6,688.446
1 AppLovin(APPON) do NZD
$1,154.0848
1 AppLovin(APPON) do PAB
B/.655.73
1 AppLovin(APPON) do PGK
K2,786.8525
1 AppLovin(APPON) do QAR
ر.ق2,386.8572
1 AppLovin(APPON) do RSD
дин.66,832.0016
1 AppLovin(APPON) do UZS
soʻm7,806,308.2748
1 AppLovin(APPON) do ALL
L55,107.5492
1 AppLovin(APPON) do ANG
ƒ1,173.7567
1 AppLovin(APPON) do AWG
ƒ1,180.314
1 AppLovin(APPON) do BBD
$1,311.46
1 AppLovin(APPON) do BAM
KM1,114.741
1 AppLovin(APPON) do BIF
Fr1,933,747.77
1 AppLovin(APPON) do BND
$852.449
1 AppLovin(APPON) do BSD
$655.73
1 AppLovin(APPON) do JMD
$105,539.7435
1 AppLovin(APPON) do KHR
2,633,451.0238
1 AppLovin(APPON) do KMF
Fr279,340.98
1 AppLovin(APPON) do LAK
14,254,999.7149
1 AppLovin(APPON) do LKR
රු199,728.8007
1 AppLovin(APPON) do MDL
L11,180.1965
1 AppLovin(APPON) do MGA
Ar2,953,735.785
1 AppLovin(APPON) do MOP
P5,245.84
1 AppLovin(APPON) do MVR
10,098.242
1 AppLovin(APPON) do MWK
MK1,138,419.4103
1 AppLovin(APPON) do MZN
MT41,933.9335
1 AppLovin(APPON) do NPR
रु93,074.3162
1 AppLovin(APPON) do PYG
4,650,437.16
1 AppLovin(APPON) do RWF
Fr952,775.69
1 AppLovin(APPON) do SBD
$5,390.1006
1 AppLovin(APPON) do SCR
8,990.0583
1 AppLovin(APPON) do SRD
$25,278.3915
1 AppLovin(APPON) do SVC
$5,731.0802
1 AppLovin(APPON) do SZL
L11,449.0458
1 AppLovin(APPON) do TMT
m2,295.055
1 AppLovin(APPON) do TND
د.ت1,942.92799
1 AppLovin(APPON) do TTD
$4,439.2921
1 AppLovin(APPON) do UGX
Sh2,292,432.08
1 AppLovin(APPON) do XAF
Fr373,766.1
1 AppLovin(APPON) do XCD
$1,770.471
1 AppLovin(APPON) do XOF
Fr373,766.1
1 AppLovin(APPON) do XPF
Fr67,540.19
1 AppLovin(APPON) do BWP
P8,845.7977
1 AppLovin(APPON) do BZD
$1,318.0173
1 AppLovin(APPON) do CVE
$63,022.2103
1 AppLovin(APPON) do DJF
Fr116,064.21
1 AppLovin(APPON) do DOP
$42,084.7514
1 AppLovin(APPON) do DZD
د.ج85,723.5829
1 AppLovin(APPON) do FJD
$1,495.0644
1 AppLovin(APPON) do GNF
Fr5,701,572.35
1 AppLovin(APPON) do GTQ
Q5,022.8918
1 AppLovin(APPON) do GYD
$137,152.4868
1 AppLovin(APPON) do ISK
kr83,277.71

Aby lepiej zrozumieć AppLovin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa AppLovin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AppLovin

Jaka jest dziś wartość AppLovin (APPON)?
Aktualna cena APPON w USD wynosi 655.73USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena APPON do USD?
Aktualna cena APPON w USD wynosi $ 655.73. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AppLovin?
Kapitalizacja rynkowa dla APPON wynosi $ 288.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokenu i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż APPON w obiegu?
W obiegu APPON znajduje się 440.03 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) APPON?
APPON osiąga ATH w wysokości 726.556761752886 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla APPON?
APPON zaliczył cenę ATL w wysokości 470.4602767878368 USD.
Jaki jest wolumen obrotu APPON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla APPON wynosi $ 61.09K USD.
Czy w tym roku APPON pójdzie wyżej?
APPON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny APPON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AppLovin (APPON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej

