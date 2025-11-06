Prognoza ceny AppLovin (APPON) (USD)

Sprawdź prognozy cen AppLovin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość APPON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AppLovin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $657.48 $657.48 $657.48 +8.08% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AppLovin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AppLovin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 657.48. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AppLovin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 690.354. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena APPON na 2027 rok wyniesie $ 724.8717 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena APPON na 2028 rok wyniesie $ 761.1152 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena APPON w 2029 roku wyniesie $ 799.1710 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena APPON w 2030 roku wyniesie $ 839.1296 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AppLovin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,366.8536. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AppLovin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,226.4606. Rok Cena Wzrost 2025 $ 657.48 0.00%

2026 $ 690.354 5.00%

2027 $ 724.8717 10.25%

2028 $ 761.1152 15.76%

2029 $ 799.1710 21.55%

2030 $ 839.1296 27.63%

2031 $ 881.0860 34.01%

2032 $ 925.1403 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 971.3974 47.75%

2034 $ 1,019.9672 55.13%

2035 $ 1,070.9656 62.89%

2036 $ 1,124.5139 71.03%

2037 $ 1,180.7396 79.59%

2038 $ 1,239.7765 88.56%

2039 $ 1,301.7654 97.99%

2040 $ 1,366.8536 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AppLovin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 657.48 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 657.5700 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 658.1104 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 660.1819 0.41% Prognoza ceny AppLovin (APPON) na dziś Przewidywana cena dla APPON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $657.48 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AppLovin (APPON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny APPON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $657.5700 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AppLovin (APPON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla APPON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $658.1104 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AppLovin (APPON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena APPON wynosi $660.1819 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AppLovin Aktualna cena $ 657.48$ 657.48 $ 657.48 Zmiana ceny (24H) +8.08% Kapitalizacja rynkowa $ 345.68K$ 345.68K $ 345.68K Podaż w obiegu 525.76 525.76 525.76 Wolumen (24H) $ 62.52K$ 62.52K $ 62.52K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena APPON to $ 657.48. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +8.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.52K. Ponadto APPON ma podaż w obiegu wynoszącą 525.76 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 345.68K. Zobacz na żywo cenę APPON

Historyczna cena AppLovin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AppLovin, cena AppLovin wynosi 657.48USD. Podaż w obiegu AppLovin (APPON) wynosi 525.76 APPON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $345.68K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 51.5900 $ 665.83 $ 591.06

7 D 0.05% $ 29.9200 $ 703 $ 585.45

30 Dni 0.16% $ 88.6399 $ 703 $ 548.45 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AppLovin zanotował zmianę ceny o $51.5900 , co stanowi 0.09% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AppLovin osiągnął maksimum na poziomie $703 i minimum na poziomie $585.45 . Zanotowano zmianę ceny o 0.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał APPON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AppLovin o 0.16% , co odpowiada około $88.6399 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny APPON. Sprawdź pełną historię cen AppLovin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen APPON

Jak działa moduł przewidywania ceny AppLovin (APPON)? Moduł predykcji ceny AppLovin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu APPON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AppLovin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów APPON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AppLovin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość APPON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę APPON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AppLovin.

Dlaczego prognoaza ceny APPON jest ważna?

Prognozy cen APPON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w APPON? Według Twoich prognoz APPON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny APPON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AppLovin (APPON), przewidywana cena APPON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 APPON w 2026 roku? Cena 1 AppLovin (APPON) wynosi dziś $657.48 . Według powyższego modułu prognoz APPON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena APPON w 2027 roku? AppLovin (APPON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 APPON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa APPON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AppLovin (APPON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa APPON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AppLovin (APPON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 APPON w 2030 roku? Cena 1 AppLovin (APPON) wynosi dziś $657.48 . Według powyższego modułu prognoz APPON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny APPON na 2040 rok? AppLovin (APPON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 APPON do 2040 roku.