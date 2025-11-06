Cena Amazon.com xStock(AMZNX)
-0.14%
+0.31%
+8.49%
+8.49%
Aktualna cena Amazon.com xStock (AMZNX) wynosi $ 248.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMZNX wahał się między $ 245.41 a $ 250.79, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMZNX w historii to $ 3,341.2964079602716, a najniższy to $ 188.44399514803126.
Pod względem krótkoterminowych wyniki AMZNX zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o +8.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
No.1831
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa Amazon.com xStock wynosi $ 1.81M, przy $ 58.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMZNX w obiegu wynosi 7.29K, przy całkowitej podaży 15499.33723377. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.86M.
Śledź zmiany ceny Amazon.com xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.7695
|+0.31%
|30 Dni
|$ +28.33
|+12.83%
|60 dni
|$ +17.83
|+7.71%
|90 dni
|$ +25.05
|+11.18%
DziśAMZNX odnotował zmianę $ +0.7695 (+0.31%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +28.33 (+12.83%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMZNX o $ +17.83(+7.71%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +25.05 (+11.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Amazon.com xStock (AMZNX)?
Sprawdź teraz stronę historii cen Amazon.com xStock.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon.com xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Amazon.com xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMZNX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Amazon.com xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Amazon.com xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość Amazon.com xStock (AMZNX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Amazon.com xStock (AMZNX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Amazon.com xStock.
Sprawdź teraz prognozę ceny Amazon.com xStock!
Zrozumienie tokenomiki Amazon.com xStock (AMZNX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMZNXjuż teraz!
Szukasz jak kupić Amazon.com xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Amazon.com xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć Amazon.com xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 AMZNX = 248.99 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
