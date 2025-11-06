GiełdaDEX+
Aktualna cena Amazon.com xStock to 248.99 USD. Śledź aktualizacje cen AMZNX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMZNX łatwo w MEXC już teraz.

Logo Amazon.com xStock

Cena Amazon.com xStock(AMZNX)

Aktualna cena 1 AMZNX do USD:

$248.99
$248.99$248.99
+0.31%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 245.41
$ 245.41$ 245.41
Minimum 24h
$ 250.79
$ 250.79$ 250.79
Maksimum 24h

$ 245.41
$ 245.41$ 245.41

$ 250.79
$ 250.79$ 250.79

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

-0.14%

+0.31%

+8.49%

+8.49%

Aktualna cena Amazon.com xStock (AMZNX) wynosi $ 248.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMZNX wahał się między $ 245.41 a $ 250.79, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMZNX w historii to $ 3,341.2964079602716, a najniższy to $ 188.44399514803126.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMZNX zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o +8.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1831

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 58.38K
$ 58.38K$ 58.38K

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

7.29K
7.29K 7.29K

--
----

15,499.33723377
15,499.33723377 15,499.33723377

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Amazon.com xStock wynosi $ 1.81M, przy $ 58.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMZNX w obiegu wynosi 7.29K, przy całkowitej podaży 15499.33723377. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.86M.

Historia ceny Amazon.com xStock (AMZNX) – USD

Śledź zmiany ceny Amazon.com xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.7695+0.31%
30 Dni$ +28.33+12.83%
60 dni$ +17.83+7.71%
90 dni$ +25.05+11.18%
Dzisiejsza zmiana ceny Amazon.com xStock

DziśAMZNX odnotował zmianę $ +0.7695 (+0.31%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Amazon.com xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +28.33 (+12.83%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Amazon.com xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMZNX o $ +17.83(+7.71%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Amazon.com xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +25.05 (+11.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Amazon.com xStock (AMZNX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Amazon.com xStock.

Co to jest Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Amazon.com xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMZNX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Amazon.com xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Amazon.com xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Amazon.com xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Amazon.com xStock (AMZNX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Amazon.com xStock (AMZNX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Amazon.com xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Amazon.com xStock!

Tokenomika Amazon.com xStock (AMZNX)

Zrozumienie tokenomiki Amazon.com xStock (AMZNX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMZNXjuż teraz!

Jak kupić Amazon.com xStock (AMZNX)

Szukasz jak kupić Amazon.com xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Amazon.com xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AMZNX na lokalne waluty

Zasoby Amazon.com xStock

Aby lepiej zrozumieć Amazon.com xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Amazon.com xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Amazon.com xStock

Jaka jest dziś wartość Amazon.com xStock (AMZNX)?
Aktualna cena AMZNX w USD wynosi 248.99USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMZNX do USD?
Aktualna cena AMZNX w USD wynosi $ 248.99. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Amazon.com xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla AMZNX wynosi $ 1.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMZNX w obiegu?
W obiegu AMZNX znajduje się 7.29K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMZNX?
AMZNX osiąga ATH w wysokości 3,341.2964079602716 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMZNX?
AMZNX zaliczył cenę ATL w wysokości 188.44399514803126 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMZNX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMZNX wynosi $ 58.38K USD.
Czy w tym roku AMZNX pójdzie wyżej?
AMZNX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMZNX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Amazon.com xStock (AMZNX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

