Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Amazon.com xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $249.64 $249.64 $249.64 +0.57% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Amazon.com xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Amazon.com xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 249.64. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Amazon.com xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 262.122. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMZNX na 2027 rok wyniesie $ 275.2281 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMZNX na 2028 rok wyniesie $ 288.9895 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMZNX w 2029 roku wyniesie $ 303.4389 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMZNX w 2030 roku wyniesie $ 318.6109 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Amazon.com xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 518.9836. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Amazon.com xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 845.3696. Rok Cena Wzrost 2025 $ 249.64 0.00%

2026 $ 262.122 5.00%

2027 $ 275.2281 10.25%

2028 $ 288.9895 15.76%

2029 $ 303.4389 21.55%

2030 $ 318.6109 27.63%

2031 $ 334.5414 34.01%

2032 $ 351.2685 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 368.8319 47.75%

2034 $ 387.2735 55.13%

2035 $ 406.6372 62.89%

2036 $ 426.9691 71.03%

2037 $ 448.3175 79.59%

2038 $ 470.7334 88.56%

2039 $ 494.2701 97.99%

2040 $ 518.9836 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Amazon.com xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 249.64 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 249.6741 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 249.8793 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 250.6659 0.41% Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na dziś Przewidywana cena dla AMZNX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $249.64 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Amazon.com xStock (AMZNX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMZNX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $249.6741 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Amazon.com xStock (AMZNX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMZNX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $249.8793 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Amazon.com xStock (AMZNX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMZNX wynosi $250.6659 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Amazon.com xStock Aktualna cena $ 249.64$ 249.64 $ 249.64 Zmiana ceny (24H) +0.57% Kapitalizacja rynkowa $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Podaż w obiegu 7.59K 7.59K 7.59K Wolumen (24H) $ 59.40K$ 59.40K $ 59.40K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AMZNX to $ 249.64. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.57%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 59.40K. Ponadto AMZNX ma podaż w obiegu wynoszącą 7.59K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.89M. Zobacz na żywo cenę AMZNX

Historyczna cena Amazon.com xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Amazon.com xStock, cena Amazon.com xStock wynosi 249.64USD. Podaż w obiegu Amazon.com xStock (AMZNX) wynosi 0.00 AMZNX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.89M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 1.3600 $ 250.79 $ 246.4

7 D 0.09% $ 21.3000 $ 257.91 $ 223.18

30 Dni 0.13% $ 28.3300 $ 257.91 $ 210.33 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Amazon.com xStock zanotował zmianę ceny o $1.3600 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Amazon.com xStock osiągnął maksimum na poziomie $257.91 i minimum na poziomie $223.18 . Zanotowano zmianę ceny o 0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMZNX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Amazon.com xStock o 0.13% , co odpowiada około $28.3300 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMZNX. Sprawdź pełną historię cen Amazon.com xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AMZNX

Jak działa moduł przewidywania ceny Amazon.com xStock (AMZNX)? Moduł predykcji ceny Amazon.com xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMZNX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Amazon.com xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMZNX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Amazon.com xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMZNX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMZNX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Amazon.com xStock.

Dlaczego prognoaza ceny AMZNX jest ważna?

Prognozy cen AMZNX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AMZNX? Według Twoich prognoz AMZNX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AMZNX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Amazon.com xStock (AMZNX), przewidywana cena AMZNX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AMZNX w 2026 roku? Cena 1 Amazon.com xStock (AMZNX) wynosi dziś $249.64 . Według powyższego modułu prognoz AMZNX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AMZNX w 2027 roku? Amazon.com xStock (AMZNX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMZNX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMZNX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amazon.com xStock (AMZNX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMZNX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amazon.com xStock (AMZNX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AMZNX w 2030 roku? Cena 1 Amazon.com xStock (AMZNX) wynosi dziś $249.64 . Według powyższego modułu prognoz AMZNX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AMZNX na 2040 rok? Amazon.com xStock (AMZNX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMZNX do 2040 roku.