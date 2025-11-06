GiełdaDEX+
Więcej informacji o AMZNON

Informacje o cenie AMZNON

Czym jest AMZNON

Oficjalna strona internetowa AMZNON

Tokenomika AMZNON

Prognoza cen AMZNON

Historia AMZNON

Przewodnik zakupowy AMZNON

Przelicznik AMZNON-fiat

AMZNON na spot

Cena Amazon(AMZNON)

Aktualna cena 1 AMZNON do USD:

$249.05
$249.05$249.05
+0.35%1D
USD
Amazon (AMZNON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Amazon (AMZNON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 245.26
$ 245.26$ 245.26
Minimum 24h
$ 251.11
$ 251.11$ 251.11
Maksimum 24h

$ 245.26
$ 245.26$ 245.26

$ 251.11
$ 251.11$ 251.11

$ 257.39012683520014
$ 257.39012683520014$ 257.39012683520014

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.51%

+0.35%

+8.35%

+8.35%

Aktualna cena Amazon (AMZNON) wynosi $ 248.92. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMZNON wahał się między $ 245.26 a $ 251.11, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMZNON w historii to $ 257.39012683520014, a najniższy to $ 211.30485215454203.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMZNON zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +0.35% w ciągu 24 godzin i o +8.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Amazon (AMZNON)

No.1842

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 55.35K
$ 55.35K$ 55.35K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

7.05K
7.05K 7.05K

7,045.88215243
7,045.88215243 7,045.88215243

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Amazon wynosi $ 1.75M, przy $ 55.35K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMZNON w obiegu wynosi 7.05K, przy całkowitej podaży 7045.88215243. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.75M.

Historia ceny Amazon (AMZNON) – USD

Śledź zmiany ceny Amazon dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.8686+0.35%
30 Dni$ +28.16+12.75%
60 dni$ +17.93+7.76%
90 dni$ +68.92+38.28%
Dzisiejsza zmiana ceny Amazon

DziśAMZNON odnotował zmianę $ +0.8686 (+0.35%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Amazon

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +28.16 (+12.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Amazon

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMZNON o $ +17.93(+7.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Amazon

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +68.92 (+38.28%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Amazon (AMZNON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Amazon.

Co to jest Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Amazon. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMZNON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Amazon na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Amazon będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Amazon (w USD)

Jaka będzie wartość Amazon (AMZNON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Amazon (AMZNON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Amazon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Amazon!

Tokenomika Amazon (AMZNON)

Zrozumienie tokenomiki Amazon (AMZNON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMZNONjuż teraz!

Jak kupić Amazon (AMZNON)

Szukasz jak kupić Amazon? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Amazon na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AMZNON na lokalne waluty

Zasoby Amazon

Aby lepiej zrozumieć Amazon, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Amazon
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Amazon

Jaka jest dziś wartość Amazon (AMZNON)?
Aktualna cena AMZNON w USD wynosi 248.92USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMZNON do USD?
Aktualna cena AMZNON w USD wynosi $ 248.92. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Amazon?
Kapitalizacja rynkowa dla AMZNON wynosi $ 1.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMZNON w obiegu?
W obiegu AMZNON znajduje się 7.05K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMZNON?
AMZNON osiąga ATH w wysokości 257.39012683520014 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMZNON?
AMZNON zaliczył cenę ATL w wysokości 211.30485215454203 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMZNON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMZNON wynosi $ 55.35K USD.
Czy w tym roku AMZNON pójdzie wyżej?
AMZNON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMZNON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:36 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Amazon (AMZNON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AMZNON do USD

Kwota

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 248.92 USD

Handluj AMZNON

AMZNON/USDT
$249.05
$249.05$249.05
+0.37%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

