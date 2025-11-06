Prognoza ceny Amazon (AMZNON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Amazon na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AMZNON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Amazon % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $249.92 $249.92 $249.92 +0.70% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Amazon na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Amazon może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 249.92. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Amazon może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 262.416. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMZNON na 2027 rok wyniesie $ 275.5367 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMZNON na 2028 rok wyniesie $ 289.3136 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMZNON w 2029 roku wyniesie $ 303.7793 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMZNON w 2030 roku wyniesie $ 318.9682 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Amazon może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 519.5657. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Amazon może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 846.3178. Rok Cena Wzrost 2025 $ 249.92 0.00%

2026 $ 262.416 5.00%

2027 $ 275.5367 10.25%

2028 $ 289.3136 15.76%

2029 $ 303.7793 21.55%

2030 $ 318.9682 27.63%

2031 $ 334.9167 34.01%

2032 $ 351.6625 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 369.2456 47.75%

2034 $ 387.7079 55.13%

2035 $ 407.0933 62.89%

2036 $ 427.4480 71.03%

2037 $ 448.8204 79.59%

2038 $ 471.2614 88.56%

2039 $ 494.8245 97.99%

2040 $ 519.5657 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Amazon na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 249.92 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 249.9542 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 250.1596 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 250.9470 0.41% Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na dziś Przewidywana cena dla AMZNON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $249.92 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Amazon (AMZNON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMZNON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $249.9542 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Amazon (AMZNON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMZNON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $250.1596 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Amazon (AMZNON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMZNON wynosi $250.9470 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Amazon Aktualna cena $ 249.92$ 249.92 $ 249.92 Zmiana ceny (24H) +0.70% Kapitalizacja rynkowa $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Podaż w obiegu 7.67K 7.67K 7.67K Wolumen (24H) $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AMZNON to $ 249.92. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.70%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.75K. Ponadto AMZNON ma podaż w obiegu wynoszącą 7.67K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.92M. Zobacz na żywo cenę AMZNON

Historyczna cena Amazon Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Amazon, cena Amazon wynosi 249.84USD. Podaż w obiegu Amazon (AMZNON) wynosi 0.00 AMZNON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.92M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 1.5600 $ 251.11 $ 246.38

7 D 0.09% $ 20.8700 $ 258.26 $ 223.05

30 Dni 0.13% $ 28.4300 $ 258.26 $ 210.78 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Amazon zanotował zmianę ceny o $1.5600 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Amazon osiągnął maksimum na poziomie $258.26 i minimum na poziomie $223.05 . Zanotowano zmianę ceny o 0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMZNON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Amazon o 0.13% , co odpowiada około $28.4300 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMZNON. Sprawdź pełną historię cen Amazon, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AMZNON

Jak działa moduł przewidywania ceny Amazon (AMZNON)? Moduł predykcji ceny Amazon to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMZNON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Amazon na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMZNON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Amazon. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMZNON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMZNON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Amazon.

Dlaczego prognoaza ceny AMZNON jest ważna?

Prognozy cen AMZNON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AMZNON? Według Twoich prognoz AMZNON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AMZNON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Amazon (AMZNON), przewidywana cena AMZNON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AMZNON w 2026 roku? Cena 1 Amazon (AMZNON) wynosi dziś $249.92 . Według powyższego modułu prognoz AMZNON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AMZNON w 2027 roku? Amazon (AMZNON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMZNON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMZNON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amazon (AMZNON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMZNON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Amazon (AMZNON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AMZNON w 2030 roku? Cena 1 Amazon (AMZNON) wynosi dziś $249.92 . Według powyższego modułu prognoz AMZNON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AMZNON na 2040 rok? Amazon (AMZNON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMZNON do 2040 roku.