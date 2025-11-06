GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Amped Finance to 0.00587 USD. Śledź aktualizacje cen AMPED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMPED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Amped Finance to 0.00587 USD. Śledź aktualizacje cen AMPED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMPED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AMPED

Informacje o cenie AMPED

Czym jest AMPED

Biała księga AMPED

Oficjalna strona internetowa AMPED

Tokenomika AMPED

Prognoza cen AMPED

Historia AMPED

Przewodnik zakupowy AMPED

Przelicznik AMPED-fiat

AMPED na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Amped Finance

Cena Amped Finance(AMPED)

Aktualna cena 1 AMPED do USD:

$0.0059
$0.0059$0.0059
+0.85%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Amped Finance (AMPED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585
Minimum 24h
$ 0.00642
$ 0.00642$ 0.00642
Maksimum 24h

$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585

$ 0.00642
$ 0.00642$ 0.00642

--
----

--
----

-0.68%

+0.85%

+1.03%

+1.03%

Aktualna cena Amped Finance (AMPED) wynosi $ 0.00587. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMPED wahał się między $ 0.00585 a $ 0.00642, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMPED w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMPED zmieniły się o -0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.85% w ciągu 24 godzin i o +1.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 18.62K
$ 18.62K$ 18.62K

$ 587.00K
$ 587.00K$ 587.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Obecna kapitalizacja rynkowa Amped Finance wynosi --, przy $ 18.62K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMPED w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 587.00K.

Historia ceny Amped Finance (AMPED) – USD

Śledź zmiany ceny Amped Finance dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000497+0.85%
30 Dni$ -0.00061-9.42%
60 dni$ -0.00118-16.74%
90 dni$ -0.00672-53.38%
Dzisiejsza zmiana ceny Amped Finance

DziśAMPED odnotował zmianę $ +0.0000497 (+0.85%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Amped Finance

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00061 (-9.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Amped Finance

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMPED o $ -0.00118(-16.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Amped Finance

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00672 (-53.38%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Amped Finance (AMPED)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Amped Finance.

Co to jest Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Amped Finance. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMPED, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Amped Finance na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Amped Finance będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Amped Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Amped Finance (AMPED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Amped Finance (AMPED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Amped Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Amped Finance!

Tokenomika Amped Finance (AMPED)

Zrozumienie tokenomiki Amped Finance (AMPED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMPEDjuż teraz!

Jak kupić Amped Finance (AMPED)

Szukasz jak kupić Amped Finance? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Amped Finance na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AMPED na lokalne waluty

1 Amped Finance(AMPED) do VND
154.46905
1 Amped Finance(AMPED) do AUD
A$0.0089811
1 Amped Finance(AMPED) do GBP
0.0044612
1 Amped Finance(AMPED) do EUR
0.0050482
1 Amped Finance(AMPED) do USD
$0.00587
1 Amped Finance(AMPED) do MYR
RM0.0245953
1 Amped Finance(AMPED) do TRY
0.2471857
1 Amped Finance(AMPED) do JPY
¥0.89811
1 Amped Finance(AMPED) do ARS
ARS$8.5195419
1 Amped Finance(AMPED) do RUB
0.4774658
1 Amped Finance(AMPED) do INR
0.5197885
1 Amped Finance(AMPED) do IDR
Rp97.8332942
1 Amped Finance(AMPED) do PHP
0.3444516
1 Amped Finance(AMPED) do EGP
￡E.0.278238
1 Amped Finance(AMPED) do BRL
R$0.0314632
1 Amped Finance(AMPED) do CAD
C$0.0082767
1 Amped Finance(AMPED) do BDT
0.7153182
1 Amped Finance(AMPED) do NGN
8.47041
1 Amped Finance(AMPED) do COP
$22.66407
1 Amped Finance(AMPED) do ZAR
R.0.1022554
1 Amped Finance(AMPED) do UAH
0.2468922
1 Amped Finance(AMPED) do TZS
T.Sh.14.42259
1 Amped Finance(AMPED) do VES
Bs1.30901
1 Amped Finance(AMPED) do CLP
$5.54128
1 Amped Finance(AMPED) do PKR
Rs1.6590968
1 Amped Finance(AMPED) do KZT
3.0829827
1 Amped Finance(AMPED) do THB
฿0.1904228
1 Amped Finance(AMPED) do TWD
NT$0.181383
1 Amped Finance(AMPED) do AED
د.إ0.0215429
1 Amped Finance(AMPED) do CHF
Fr0.004696
1 Amped Finance(AMPED) do HKD
HK$0.0456099
1 Amped Finance(AMPED) do AMD
֏2.2455685
1 Amped Finance(AMPED) do MAD
.د.م0.0546497
1 Amped Finance(AMPED) do MXN
$0.109182
1 Amped Finance(AMPED) do SAR
ريال0.0220125
1 Amped Finance(AMPED) do ETB
Br0.8999884
1 Amped Finance(AMPED) do KES
KSh0.7586388
1 Amped Finance(AMPED) do JOD
د.أ0.00416183
1 Amped Finance(AMPED) do PLN
0.0216603
1 Amped Finance(AMPED) do RON
лв0.0259454
1 Amped Finance(AMPED) do SEK
kr0.0560585
1 Amped Finance(AMPED) do BGN
лв0.009979
1 Amped Finance(AMPED) do HUF
Ft1.9750789
1 Amped Finance(AMPED) do CZK
0.1243853
1 Amped Finance(AMPED) do KWD
د.ك0.00180209
1 Amped Finance(AMPED) do ILS
0.0190775
1 Amped Finance(AMPED) do BOB
Bs0.040503
1 Amped Finance(AMPED) do AZN
0.009979
1 Amped Finance(AMPED) do TJS
SM0.0542975
1 Amped Finance(AMPED) do GEL
0.0159077
1 Amped Finance(AMPED) do AOA
Kz5.3754525
1 Amped Finance(AMPED) do BHD
.د.ب0.00221299
1 Amped Finance(AMPED) do BMD
$0.00587
1 Amped Finance(AMPED) do DKK
kr0.0380963
1 Amped Finance(AMPED) do HNL
L0.1547332
1 Amped Finance(AMPED) do MUR
0.2701374
1 Amped Finance(AMPED) do NAD
$0.102138
1 Amped Finance(AMPED) do NOK
kr0.059874
1 Amped Finance(AMPED) do NZD
$0.0103312
1 Amped Finance(AMPED) do PAB
B/.0.00587
1 Amped Finance(AMPED) do PGK
K0.0249475
1 Amped Finance(AMPED) do QAR
ر.ق0.0213668
1 Amped Finance(AMPED) do RSD
дин.0.5982704
1 Amped Finance(AMPED) do UZS
soʻm69.8809412
1 Amped Finance(AMPED) do ALL
L0.4933148
1 Amped Finance(AMPED) do ANG
ƒ0.0105073
1 Amped Finance(AMPED) do AWG
ƒ0.010566
1 Amped Finance(AMPED) do BBD
$0.01174
1 Amped Finance(AMPED) do BAM
KM0.009979
1 Amped Finance(AMPED) do BIF
Fr17.31063
1 Amped Finance(AMPED) do BND
$0.007631
1 Amped Finance(AMPED) do BSD
$0.00587
1 Amped Finance(AMPED) do JMD
$0.9447765
1 Amped Finance(AMPED) do KHR
23.5742722
1 Amped Finance(AMPED) do KMF
Fr2.50062
1 Amped Finance(AMPED) do LAK
127.6086931
1 Amped Finance(AMPED) do LKR
රු1.7879433
1 Amped Finance(AMPED) do MDL
L0.1000835
1 Amped Finance(AMPED) do MGA
Ar26.441415
1 Amped Finance(AMPED) do MOP
P0.04696
1 Amped Finance(AMPED) do MVR
0.090398
1 Amped Finance(AMPED) do MWK
MK10.1909657
1 Amped Finance(AMPED) do MZN
MT0.3753865
1 Amped Finance(AMPED) do NPR
रु0.8331878
1 Amped Finance(AMPED) do PYG
41.63004
1 Amped Finance(AMPED) do RWF
Fr8.52911
1 Amped Finance(AMPED) do SBD
$0.0482514
1 Amped Finance(AMPED) do SCR
0.0804777
1 Amped Finance(AMPED) do SRD
$0.2262885
1 Amped Finance(AMPED) do SVC
$0.0513038
1 Amped Finance(AMPED) do SZL
L0.1024902
1 Amped Finance(AMPED) do TMT
m0.020545
1 Amped Finance(AMPED) do TND
د.ت0.01739281
1 Amped Finance(AMPED) do TTD
$0.0397399
1 Amped Finance(AMPED) do UGX
Sh20.52152
1 Amped Finance(AMPED) do XAF
Fr3.3459
1 Amped Finance(AMPED) do XCD
$0.015849
1 Amped Finance(AMPED) do XOF
Fr3.3459
1 Amped Finance(AMPED) do XPF
Fr0.60461
1 Amped Finance(AMPED) do BWP
P0.0791863
1 Amped Finance(AMPED) do BZD
$0.0117987
1 Amped Finance(AMPED) do CVE
$0.5641657
1 Amped Finance(AMPED) do DJF
Fr1.03899
1 Amped Finance(AMPED) do DOP
$0.3767366
1 Amped Finance(AMPED) do DZD
د.ج0.7673851
1 Amped Finance(AMPED) do FJD
$0.0133836
1 Amped Finance(AMPED) do GNF
Fr51.03965
1 Amped Finance(AMPED) do GTQ
Q0.0449642
1 Amped Finance(AMPED) do GYD
$1.2277692
1 Amped Finance(AMPED) do ISK
kr0.74549

Zasoby Amped Finance

Aby lepiej zrozumieć Amped Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Amped Finance
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Amped Finance

Jaka jest dziś wartość Amped Finance (AMPED)?
Aktualna cena AMPED w USD wynosi 0.00587USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMPED do USD?
Aktualna cena AMPED w USD wynosi $ 0.00587. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Amped Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla AMPED wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMPED w obiegu?
W obiegu AMPED znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMPED?
AMPED osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMPED?
AMPED zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMPED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMPED wynosi $ 18.62K USD.
Czy w tym roku AMPED pójdzie wyżej?
AMPED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMPED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:04:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Amped Finance (AMPED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AMPED do USD

Kwota

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00587 USD

Handluj AMPED

AMPED/USDT
$0.0059
$0.0059$0.0059
+0.85%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,486.96
$103,486.96$103,486.96

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.23
$3,397.23$3,397.23

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.82
$160.82$160.82

+0.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,486.96
$103,486.96$103,486.96

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.23
$3,397.23$3,397.23

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.82
$160.82$160.82

+0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3361
$2.3361$2.3361

+2.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0717
$1.0717$1.0717

-1.24%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03709
$0.03709$0.03709

+48.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011759
$0.000011759$0.000011759

+522.82%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000550
$0.0000000550$0.0000000550

+264.23%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1830
$0.1830$0.1830

+266.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6003
$1.6003$1.6003

+97.27%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01875
$0.01875$0.01875

+50.00%