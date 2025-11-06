GiełdaDEX+
Aktualna cena AMD to 255.53 USD. Śledź aktualizacje cen AMDON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMDON łatwo w MEXC już teraz.

Cena AMD(AMDON)

Aktualna cena 1 AMDON do USD:

$255.53
$255.53$255.53
+1.53%1D
USD
AMD (AMDON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:53 (UTC+8)

Informacje o cenie AMD (AMDON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 234.53
$ 234.53$ 234.53
Minimum 24h
$ 259.5
$ 259.5$ 259.5
Maksimum 24h

$ 234.53
$ 234.53$ 234.53

$ 259.5
$ 259.5$ 259.5

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

-0.40%

+1.53%

-3.47%

-3.47%

Aktualna cena AMD (AMDON) wynosi $ 255.53. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMDON wahał się między $ 234.53 a $ 259.5, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMDON w historii to $ 266.6556235433073, a najniższy to $ 149.93556428664579.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMDON zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +1.53% w ciągu 24 godzin i o -3.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AMD (AMDON)

No.1788

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

$ 64.21K
$ 64.21K$ 64.21K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

8.05K
8.05K 8.05K

8,054.30475614
8,054.30475614 8,054.30475614

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa AMD wynosi $ 2.06M, przy $ 64.21K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMDON w obiegu wynosi 8.05K, przy całkowitej podaży 8054.30475614. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.06M.

Historia ceny AMD (AMDON) – USD

Śledź zmiany ceny AMD dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +3.8507+1.53%
30 Dni$ +48.96+23.70%
60 dni$ +155.53+155.53%
90 dni$ +155.53+155.53%
Dzisiejsza zmiana ceny AMD

DziśAMDON odnotował zmianę $ +3.8507 (+1.53%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AMD

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +48.96 (+23.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AMD

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMDON o $ +155.53(+155.53%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AMD

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +155.53 (+155.53%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AMD (AMDON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AMD.

Co to jest AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AMD. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMDON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AMD na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AMD będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AMD (w USD)

Jaka będzie wartość AMD (AMDON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AMD (AMDON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AMD.

Sprawdź teraz prognozę ceny AMD!

Tokenomika AMD (AMDON)

Zrozumienie tokenomiki AMD (AMDON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMDONjuż teraz!

Jak kupić AMD (AMDON)

Szukasz jak kupić AMD? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AMD na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AMDON na lokalne waluty

1 AMD(AMDON) do VND
6,724,271.95
1 AMD(AMDON) do AUD
A$390.9609
1 AMD(AMDON) do GBP
194.2028
1 AMD(AMDON) do EUR
219.7558
1 AMD(AMDON) do USD
$255.53
1 AMD(AMDON) do MYR
RM1,070.6707
1 AMD(AMDON) do TRY
10,760.3683
1 AMD(AMDON) do JPY
¥39,096.09
1 AMD(AMDON) do ARS
ARS$370,868.5761
1 AMD(AMDON) do RUB
20,784.8102
1 AMD(AMDON) do INR
22,627.1815
1 AMD(AMDON) do IDR
Rp4,258,831.6298
1 AMD(AMDON) do PHP
14,994.5004
1 AMD(AMDON) do EGP
￡E.12,112.122
1 AMD(AMDON) do BRL
R$1,369.6408
1 AMD(AMDON) do CAD
C$360.2973
1 AMD(AMDON) do BDT
31,138.8858
1 AMD(AMDON) do NGN
368,729.79
1 AMD(AMDON) do COP
$986,601.33
1 AMD(AMDON) do ZAR
R.4,451.3326
1 AMD(AMDON) do UAH
10,747.5918
1 AMD(AMDON) do TZS
T.Sh.627,837.21
1 AMD(AMDON) do VES
Bs56,983.19
1 AMD(AMDON) do CLP
$241,220.32
1 AMD(AMDON) do PKR
Rs72,222.9992
1 AMD(AMDON) do KZT
134,206.9113
1 AMD(AMDON) do THB
฿8,289.3932
1 AMD(AMDON) do TWD
NT$7,895.877
1 AMD(AMDON) do AED
د.إ937.7951
1 AMD(AMDON) do CHF
Fr204.424
1 AMD(AMDON) do HKD
HK$1,985.4681
1 AMD(AMDON) do AMD
֏97,753.0015
1 AMD(AMDON) do MAD
.د.م2,378.9843
1 AMD(AMDON) do MXN
$4,752.858
1 AMD(AMDON) do SAR
ريال958.2375
1 AMD(AMDON) do ETB
Br39,177.8596
1 AMD(AMDON) do KES
KSh33,024.6972
1 AMD(AMDON) do JOD
د.أ181.17077
1 AMD(AMDON) do PLN
942.9057
1 AMD(AMDON) do RON
лв1,129.4426
1 AMD(AMDON) do SEK
kr2,440.3115
1 AMD(AMDON) do BGN
лв434.401
1 AMD(AMDON) do HUF
Ft85,978.1791
1 AMD(AMDON) do CZK
5,414.6807
1 AMD(AMDON) do KWD
د.ك78.44771
1 AMD(AMDON) do ILS
830.4725
1 AMD(AMDON) do BOB
Bs1,763.157
1 AMD(AMDON) do AZN
434.401
1 AMD(AMDON) do TJS
SM2,363.6525
1 AMD(AMDON) do GEL
692.4863
1 AMD(AMDON) do AOA
Kz234,001.5975
1 AMD(AMDON) do BHD
.د.ب96.33481
1 AMD(AMDON) do BMD
$255.53
1 AMD(AMDON) do DKK
kr1,658.3897
1 AMD(AMDON) do HNL
L6,735.7708
1 AMD(AMDON) do MUR
11,759.4906
1 AMD(AMDON) do NAD
$4,446.222
1 AMD(AMDON) do NOK
kr2,606.406
1 AMD(AMDON) do NZD
$449.7328
1 AMD(AMDON) do PAB
B/.255.53
1 AMD(AMDON) do PGK
K1,086.0025
1 AMD(AMDON) do QAR
ر.ق930.1292
1 AMD(AMDON) do RSD
дин.26,043.6176
1 AMD(AMDON) do UZS
soʻm3,042,023.3228
1 AMD(AMDON) do ALL
L21,474.7412
1 AMD(AMDON) do ANG
ƒ457.3987
1 AMD(AMDON) do AWG
ƒ459.954
1 AMD(AMDON) do BBD
$511.06
1 AMD(AMDON) do BAM
KM434.401
1 AMD(AMDON) do BIF
Fr753,557.97
1 AMD(AMDON) do BND
$332.189
1 AMD(AMDON) do BSD
$255.53
1 AMD(AMDON) do JMD
$41,127.5535
1 AMD(AMDON) do KHR
1,026,223.8118
1 AMD(AMDON) do KMF
Fr108,855.78
1 AMD(AMDON) do LAK
5,554,999.8889
1 AMD(AMDON) do LKR
රු77,831.8827
1 AMD(AMDON) do MDL
L4,356.7865
1 AMD(AMDON) do MGA
Ar1,151,034.885
1 AMD(AMDON) do MOP
P2,044.24
1 AMD(AMDON) do MVR
3,935.162
1 AMD(AMDON) do MWK
MK443,628.1883
1 AMD(AMDON) do MZN
MT16,341.1435
1 AMD(AMDON) do NPR
रु36,269.9282
1 AMD(AMDON) do PYG
1,812,218.76
1 AMD(AMDON) do RWF
Fr371,285.09
1 AMD(AMDON) do SBD
$2,100.4566
1 AMD(AMDON) do SCR
3,503.3163
1 AMD(AMDON) do SRD
$9,850.6815
1 AMD(AMDON) do SVC
$2,233.3322
1 AMD(AMDON) do SZL
L4,461.5538
1 AMD(AMDON) do TMT
m894.355
1 AMD(AMDON) do TND
د.ت757.13539
1 AMD(AMDON) do TTD
$1,729.9381
1 AMD(AMDON) do UGX
Sh893,332.88
1 AMD(AMDON) do XAF
Fr145,652.1
1 AMD(AMDON) do XCD
$689.931
1 AMD(AMDON) do XOF
Fr145,652.1
1 AMD(AMDON) do XPF
Fr26,319.59
1 AMD(AMDON) do BWP
P3,447.0997
1 AMD(AMDON) do BZD
$513.6153
1 AMD(AMDON) do CVE
$24,558.9883
1 AMD(AMDON) do DJF
Fr45,228.81
1 AMD(AMDON) do DOP
$16,399.9154
1 AMD(AMDON) do DZD
د.ج33,405.4369
1 AMD(AMDON) do FJD
$582.6084
1 AMD(AMDON) do GNF
Fr2,221,833.35
1 AMD(AMDON) do GTQ
Q1,957.3598
1 AMD(AMDON) do GYD
$53,446.6548
1 AMD(AMDON) do ISK
kr32,452.31

Zasoby AMD

Aby lepiej zrozumieć AMD, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa AMD
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AMD

Jaka jest dziś wartość AMD (AMDON)?
Aktualna cena AMDON w USD wynosi 255.53USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMDON do USD?
Aktualna cena AMDON w USD wynosi $ 255.53. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AMD?
Kapitalizacja rynkowa dla AMDON wynosi $ 2.06M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMDON w obiegu?
W obiegu AMDON znajduje się 8.05K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMDON?
AMDON osiąga ATH w wysokości 266.6556235433073 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMDON?
AMDON zaliczył cenę ATL w wysokości 149.93556428664579 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMDON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMDON wynosi $ 64.21K USD.
Czy w tym roku AMDON pójdzie wyżej?
AMDON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMDON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AMD (AMDON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 255.53 USD

AMDON/USDT
$255.53
$255.53$255.53
+1.50%

$103,489.56
$3,398.40
$160.95
$0.9999
$1,477.84
