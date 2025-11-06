Prognoza ceny AMD (AMDON) (USD)

Sprawdź prognozy cen AMD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AMDON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AMD
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny AMD
$255.26
+1.42%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:11:01 (UTC+8)

Prognoza ceny AMD na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy AMD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 255.26.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy AMD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 268.023.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMDON na 2027 rok wyniesie $ 281.4241 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AMDON na 2028 rok wyniesie $ 295.4953 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMDON w 2029 roku wyniesie $ 310.2701 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AMDON w 2030 roku wyniesie $ 325.7836 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena AMD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 530.6672.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena AMD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 864.4009.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 255.26
    0.00%
  • 2026
    $ 268.023
    5.00%
  • 2027
    $ 281.4241
    10.25%
  • 2028
    $ 295.4953
    15.76%
  • 2029
    $ 310.2701
    21.55%
  • 2030
    $ 325.7836
    27.63%
  • 2031
    $ 342.0728
    34.01%
  • 2032
    $ 359.1764
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 377.1352
    47.75%
  • 2034
    $ 395.9920
    55.13%
  • 2035
    $ 415.7916
    62.89%
  • 2036
    $ 436.5812
    71.03%
  • 2037
    $ 458.4102
    79.59%
  • 2038
    $ 481.3308
    88.56%
  • 2039
    $ 505.3973
    97.99%
  • 2040
    $ 530.6672
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny AMD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 255.26
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 255.2949
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 255.5047
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 256.3090
    0.41%
Prognoza ceny AMD (AMDON) na dziś

Przewidywana cena dla AMDON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $255.26. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny AMD (AMDON) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMDON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $255.2949. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa AMD (AMDON) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMDON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $255.5047. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa AMD (AMDON) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMDON wynosi $256.3090. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AMD

$ 255.26
+1.42%

$ 2.01M
7.87K
$ 63.66K
--

Najnowsza cena AMDON to $ 255.26. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 63.66K.
Ponadto AMDON ma podaż w obiegu wynoszącą 7.87K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.01M.

Jak kupić AMD (AMDON)

Próbujesz kupić AMDON? Teraz możesz kupować AMDON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić AMD i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić AMDON teraz

Historyczna cena AMD

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AMD, cena AMD wynosi 255.26USD. Podaż w obiegu AMD (AMDON) wynosi 0.00 AMDON, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.01M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.07%
    $ 17.6699
    $ 259.5
    $ 236.09
  • 7 D
    -0.02%
    $ -6.8299
    $ 280.96
    $ 234.53
  • 30 Dni
    0.21%
    $ 43.59
    $ 280.96
    $ 207.45
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin AMD zanotował zmianę ceny o $17.6699, co stanowi 0.07% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs AMD osiągnął maksimum na poziomie $280.96 i minimum na poziomie $234.53. Zanotowano zmianę ceny o -0.02%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMDON do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AMD o 0.21%, co odpowiada około $43.59 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMDON.

Sprawdź pełną historię cen AMD, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen AMDON

Jak działa moduł przewidywania ceny AMD (AMDON)?

Moduł predykcji ceny AMD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMDON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AMD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMDON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AMD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMDON.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMDON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AMD.

Dlaczego prognoaza ceny AMDON jest ważna?

Prognozy cen AMDON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AMDON?
Według Twoich prognoz AMDON osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AMDON na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny AMD (AMDON), przewidywana cena AMDON osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AMDON w 2026 roku?
Cena 1 AMD (AMDON) wynosi dziś $255.26. Według powyższego modułu prognoz AMDON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AMDON w 2027 roku?
AMD (AMDON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMDON do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AMDON w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AMD (AMDON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AMDON w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AMD (AMDON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AMDON w 2030 roku?
Cena 1 AMD (AMDON) wynosi dziś $255.26. Według powyższego modułu prognoz AMDON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AMDON na 2040 rok?
AMD (AMDON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMDON do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.