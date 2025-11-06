Prognoza ceny AMD (AMDON) (USD)

Sprawdź prognozy cen AMD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AMDON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AMD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $255.26 $255.26 $255.26 +1.42% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AMD na lata 2025-2050 (USD)

2026 $ 268.023 5.00%

2027 $ 281.4241 10.25%

2028 $ 295.4953 15.76%

2029 $ 310.2701 21.55%

2030 $ 325.7836 27.63%

2031 $ 342.0728 34.01%

2032 $ 359.1764 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 377.1352 47.75%

2034 $ 395.9920 55.13%

2035 $ 415.7916 62.89%

2036 $ 436.5812 71.03%

2037 $ 458.4102 79.59%

2038 $ 481.3308 88.56%

2039 $ 505.3973 97.99%

2040 $ 530.6672 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AMD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 255.26 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 255.2949 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 255.5047 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 256.3090 0.41% Prognoza ceny AMD (AMDON) na dziś Przewidywana cena dla AMDON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $255.26 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AMD (AMDON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AMDON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $255.2949 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AMD (AMDON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AMDON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $255.5047 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AMD (AMDON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AMDON wynosi $256.3090 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AMD Aktualna cena $ 255.26$ 255.26 $ 255.26 Zmiana ceny (24H) +1.42% Kapitalizacja rynkowa $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Podaż w obiegu 7.87K 7.87K 7.87K Wolumen (24H) $ 63.66K$ 63.66K $ 63.66K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AMDON to $ 255.26. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.42%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 63.66K. Ponadto AMDON ma podaż w obiegu wynoszącą 7.87K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.01M. Zobacz na żywo cenę AMDON

Jak kupić AMD (AMDON) Próbujesz kupić AMDON? Teraz możesz kupować AMDON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić AMD i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić AMDON teraz

Historyczna cena AMD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AMD, cena AMD wynosi 255.26USD. Podaż w obiegu AMD (AMDON) wynosi 0.00 AMDON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.01M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.07% $ 17.6699 $ 259.5 $ 236.09

7 D -0.02% $ -6.8299 $ 280.96 $ 234.53

30 Dni 0.21% $ 43.59 $ 280.96 $ 207.45 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AMD zanotował zmianę ceny o $17.6699 , co stanowi 0.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AMD osiągnął maksimum na poziomie $280.96 i minimum na poziomie $234.53 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AMDON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AMD o 0.21% , co odpowiada około $43.59 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AMDON. Sprawdź pełną historię cen AMD, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AMDON

Jak działa moduł przewidywania ceny AMD (AMDON)? Moduł predykcji ceny AMD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AMDON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AMD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AMDON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AMD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AMDON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AMDON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AMD.

Dlaczego prognoaza ceny AMDON jest ważna?

Prognozy cen AMDON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AMDON? Według Twoich prognoz AMDON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AMDON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AMD (AMDON), przewidywana cena AMDON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AMDON w 2026 roku? Cena 1 AMD (AMDON) wynosi dziś $255.26 . Według powyższego modułu prognoz AMDON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AMDON w 2027 roku? AMD (AMDON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMDON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMDON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AMD (AMDON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AMDON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AMD (AMDON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AMDON w 2030 roku? Cena 1 AMD (AMDON) wynosi dziś $255.26 . Według powyższego modułu prognoz AMDON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AMDON na 2040 rok? AMD (AMDON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AMDON do 2040 roku.