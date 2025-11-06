GiełdaDEX+
Aktualna cena ALKIMI to 0.02753 USD. Śledź aktualizacje cen ALKIMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ALKIMI łatwo w MEXC już teraz.

Cena ALKIMI(ALKIMI)

Aktualna cena 1 ALKIMI do USD:

$0.02753
$0.02753$0.02753
-1.07%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:25 (UTC+8)

Informacje o cenie ALKIMI (ALKIMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
Minimum 24h
$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783
Maksimum 24h

$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737

$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783

--
----

--
----

0.00%

-1.06%

-6.37%

-6.37%

Aktualna cena ALKIMI (ALKIMI) wynosi $ 0.02753. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALKIMI wahał się między $ 0.02737 a $ 0.02783, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALKIMI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALKIMI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.06% w ciągu 24 godzin i o -6.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ALKIMI (ALKIMI)

--
----

$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa ALKIMI wynosi --, przy $ 2.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALKIMI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny ALKIMI (ALKIMI) – USD

Śledź zmiany ceny ALKIMI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002978-1.06%
30 Dni$ -0.0279-50.34%
60 dni$ -0.0379-57.93%
90 dni$ -0.01247-31.18%
Dzisiejsza zmiana ceny ALKIMI

DziśALKIMI odnotował zmianę $ -0.0002978 (-1.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ALKIMI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0279 (-50.34%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ALKIMI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ALKIMI o $ -0.0379(-57.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ALKIMI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01247 (-31.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ALKIMI (ALKIMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ALKIMI.

Co to jest ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ALKIMI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ALKIMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ALKIMI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ALKIMI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ALKIMI (w USD)

Jaka będzie wartość ALKIMI (ALKIMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ALKIMI (ALKIMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ALKIMI.

Sprawdź teraz prognozę ceny ALKIMI!

Tokenomika ALKIMI (ALKIMI)

Zrozumienie tokenomiki ALKIMI (ALKIMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ALKIMIjuż teraz!

Jak kupić ALKIMI (ALKIMI)

Szukasz jak kupić ALKIMI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ALKIMI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ALKIMI na lokalne waluty

1 ALKIMI(ALKIMI) do VND
724.45195
1 ALKIMI(ALKIMI) do AUD
A$0.0421209
1 ALKIMI(ALKIMI) do GBP
0.0209228
1 ALKIMI(ALKIMI) do EUR
0.0236758
1 ALKIMI(ALKIMI) do USD
$0.02753
1 ALKIMI(ALKIMI) do MYR
RM0.1153507
1 ALKIMI(ALKIMI) do TRY
1.1592883
1 ALKIMI(ALKIMI) do JPY
¥4.21209
1 ALKIMI(ALKIMI) do ARS
ARS$39.9562161
1 ALKIMI(ALKIMI) do RUB
2.2392902
1 ALKIMI(ALKIMI) do INR
2.4377815
1 ALKIMI(ALKIMI) do IDR
Rp458.8331498
1 ALKIMI(ALKIMI) do PHP
1.6154604
1 ALKIMI(ALKIMI) do EGP
￡E.1.304922
1 ALKIMI(ALKIMI) do BRL
R$0.1475608
1 ALKIMI(ALKIMI) do CAD
C$0.0388173
1 ALKIMI(ALKIMI) do BDT
3.3548058
1 ALKIMI(ALKIMI) do NGN
39.72579
1 ALKIMI(ALKIMI) do COP
$106.29333
1 ALKIMI(ALKIMI) do ZAR
R.0.4795726
1 ALKIMI(ALKIMI) do UAH
1.1579118
1 ALKIMI(ALKIMI) do TZS
T.Sh.67.64121
1 ALKIMI(ALKIMI) do VES
Bs6.13919
1 ALKIMI(ALKIMI) do CLP
$25.98832
1 ALKIMI(ALKIMI) do PKR
Rs7.7810792
1 ALKIMI(ALKIMI) do KZT
14.4590313
1 ALKIMI(ALKIMI) do THB
฿0.8930732
1 ALKIMI(ALKIMI) do TWD
NT$0.850677
1 ALKIMI(ALKIMI) do AED
د.إ0.1010351
1 ALKIMI(ALKIMI) do CHF
Fr0.022024
1 ALKIMI(ALKIMI) do HKD
HK$0.2139081
1 ALKIMI(ALKIMI) do AMD
֏10.5316015
1 ALKIMI(ALKIMI) do MAD
.د.م0.2563043
1 ALKIMI(ALKIMI) do MXN
$0.512058
1 ALKIMI(ALKIMI) do SAR
ريال0.1032375
1 ALKIMI(ALKIMI) do ETB
Br4.2208996
1 ALKIMI(ALKIMI) do KES
KSh3.5579772
1 ALKIMI(ALKIMI) do JOD
د.أ0.01951877
1 ALKIMI(ALKIMI) do PLN
0.1015857
1 ALKIMI(ALKIMI) do RON
лв0.1216826
1 ALKIMI(ALKIMI) do SEK
kr0.2629115
1 ALKIMI(ALKIMI) do BGN
лв0.046801
1 ALKIMI(ALKIMI) do HUF
Ft9.2630191
1 ALKIMI(ALKIMI) do CZK
0.5833607
1 ALKIMI(ALKIMI) do KWD
د.ك0.00845171
1 ALKIMI(ALKIMI) do ILS
0.0894725
1 ALKIMI(ALKIMI) do BOB
Bs0.189957
1 ALKIMI(ALKIMI) do AZN
0.046801
1 ALKIMI(ALKIMI) do TJS
SM0.2546525
1 ALKIMI(ALKIMI) do GEL
0.0746063
1 ALKIMI(ALKIMI) do AOA
Kz25.2105975
1 ALKIMI(ALKIMI) do BHD
.د.ب0.01037881
1 ALKIMI(ALKIMI) do BMD
$0.02753
1 ALKIMI(ALKIMI) do DKK
kr0.1786697
1 ALKIMI(ALKIMI) do HNL
L0.7256908
1 ALKIMI(ALKIMI) do MUR
1.2669306
1 ALKIMI(ALKIMI) do NAD
$0.479022
1 ALKIMI(ALKIMI) do NOK
kr0.280806
1 ALKIMI(ALKIMI) do NZD
$0.0484528
1 ALKIMI(ALKIMI) do PAB
B/.0.02753
1 ALKIMI(ALKIMI) do PGK
K0.1170025
1 ALKIMI(ALKIMI) do QAR
ر.ق0.1002092
1 ALKIMI(ALKIMI) do RSD
дин.2.8058576
1 ALKIMI(ALKIMI) do UZS
soʻm327.7380428
1 ALKIMI(ALKIMI) do ALL
L2.3136212
1 ALKIMI(ALKIMI) do ANG
ƒ0.0492787
1 ALKIMI(ALKIMI) do AWG
ƒ0.049554
1 ALKIMI(ALKIMI) do BBD
$0.05506
1 ALKIMI(ALKIMI) do BAM
KM0.046801
1 ALKIMI(ALKIMI) do BIF
Fr81.18597
1 ALKIMI(ALKIMI) do BND
$0.035789
1 ALKIMI(ALKIMI) do BSD
$0.02753
1 ALKIMI(ALKIMI) do JMD
$4.4309535
1 ALKIMI(ALKIMI) do KHR
110.5621318
1 ALKIMI(ALKIMI) do KMF
Fr11.72778
1 ALKIMI(ALKIMI) do LAK
598.4782489
1 ALKIMI(ALKIMI) do LKR
රු8.3853627
1 ALKIMI(ALKIMI) do MDL
L0.4693865
1 ALKIMI(ALKIMI) do MGA
Ar124.008885
1 ALKIMI(ALKIMI) do MOP
P0.22024
1 ALKIMI(ALKIMI) do MVR
0.423962
1 ALKIMI(ALKIMI) do MWK
MK47.7951083
1 ALKIMI(ALKIMI) do MZN
MT1.7605435
1 ALKIMI(ALKIMI) do NPR
रु3.9076082
1 ALKIMI(ALKIMI) do PYG
195.24276
1 ALKIMI(ALKIMI) do RWF
Fr40.00109
1 ALKIMI(ALKIMI) do SBD
$0.2262966
1 ALKIMI(ALKIMI) do SCR
0.3774363
1 ALKIMI(ALKIMI) do SRD
$1.0612815
1 ALKIMI(ALKIMI) do SVC
$0.2406122
1 ALKIMI(ALKIMI) do SZL
L0.4806738
1 ALKIMI(ALKIMI) do TMT
m0.096355
1 ALKIMI(ALKIMI) do TND
د.ت0.08157139
1 ALKIMI(ALKIMI) do TTD
$0.1863781
1 ALKIMI(ALKIMI) do UGX
Sh96.24488
1 ALKIMI(ALKIMI) do XAF
Fr15.6921
1 ALKIMI(ALKIMI) do XCD
$0.074331
1 ALKIMI(ALKIMI) do XOF
Fr15.6921
1 ALKIMI(ALKIMI) do XPF
Fr2.83559
1 ALKIMI(ALKIMI) do BWP
P0.3713797
1 ALKIMI(ALKIMI) do BZD
$0.0553353
1 ALKIMI(ALKIMI) do CVE
$2.6459083
1 ALKIMI(ALKIMI) do DJF
Fr4.87281
1 ALKIMI(ALKIMI) do DOP
$1.7668754
1 ALKIMI(ALKIMI) do DZD
د.ج3.5989969
1 ALKIMI(ALKIMI) do FJD
$0.0627684
1 ALKIMI(ALKIMI) do GNF
Fr239.37335
1 ALKIMI(ALKIMI) do GTQ
Q0.2108798
1 ALKIMI(ALKIMI) do GYD
$5.7581748
1 ALKIMI(ALKIMI) do ISK
kr3.49631

Zasoby ALKIMI

Aby lepiej zrozumieć ALKIMI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ALKIMI

Jaka jest dziś wartość ALKIMI (ALKIMI)?
Aktualna cena ALKIMI w USD wynosi 0.02753USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ALKIMI do USD?
Aktualna cena ALKIMI w USD wynosi $ 0.02753. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ALKIMI?
Kapitalizacja rynkowa dla ALKIMI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ALKIMI w obiegu?
W obiegu ALKIMI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ALKIMI?
ALKIMI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ALKIMI?
ALKIMI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ALKIMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ALKIMI wynosi $ 2.65K USD.
Czy w tym roku ALKIMI pójdzie wyżej?
ALKIMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ALKIMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ALKIMI (ALKIMI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

