GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AKEDO to 0.0011285 USD. Śledź aktualizacje cen AKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AKE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AKEDO to 0.0011285 USD. Śledź aktualizacje cen AKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AKE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AKE

Informacje o cenie AKE

Czym jest AKE

Biała księga AKE

Oficjalna strona internetowa AKE

Tokenomika AKE

Prognoza cen AKE

Historia AKE

Przewodnik zakupowy AKE

Przelicznik AKE-fiat

AKE na spot

USDT-M Futures AKE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AKEDO

Cena AKEDO(AKE)

Aktualna cena 1 AKE do USD:

$0.0011282
$0.0011282$0.0011282
-2.46%1D
USD
AKEDO (AKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:11 (UTC+8)

Informacje o cenie AKEDO (AKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0011109
$ 0.0011109$ 0.0011109
Minimum 24h
$ 0.0011821
$ 0.0011821$ 0.0011821
Maksimum 24h

$ 0.0011109
$ 0.0011109$ 0.0011109

$ 0.0011821
$ 0.0011821$ 0.0011821

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

-1.74%

-2.46%

-23.61%

-23.61%

Aktualna cena AKEDO (AKE) wynosi $ 0.0011285. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AKE wahał się między $ 0.0011109 a $ 0.0011821, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AKE w historii to $ 0.003244164590350006, a najniższy to $ 0.000357263506855573.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AKE zmieniły się o -1.74% w ciągu ostatniej godziny, o -2.46% w ciągu 24 godzin i o -23.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AKEDO (AKE)

No.682

$ 25.73M
$ 25.73M$ 25.73M

$ 103.28K
$ 103.28K$ 103.28K

$ 112.85M
$ 112.85M$ 112.85M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa AKEDO wynosi $ 25.73M, przy $ 103.28K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AKE w obiegu wynosi 22.80B, przy całkowitej podaży 100000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.85M.

Historia ceny AKEDO (AKE) – USD

Śledź zmiany ceny AKEDO dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000028454-2.46%
30 Dni$ -0.0004561-28.79%
60 dni$ +0.0003036+36.80%
90 dni$ +0.0009285+464.25%
Dzisiejsza zmiana ceny AKEDO

DziśAKE odnotował zmianę $ -0.000028454 (-2.46%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AKEDO

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0004561 (-28.79%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AKEDO

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AKE o $ +0.0003036(+36.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AKEDO

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0009285 (+464.25%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AKEDO (AKE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AKEDO.

Co to jest AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AKEDO. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AKE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AKEDO na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AKEDO będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AKEDO (w USD)

Jaka będzie wartość AKEDO (AKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AKEDO (AKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AKEDO.

Sprawdź teraz prognozę ceny AKEDO!

Tokenomika AKEDO (AKE)

Zrozumienie tokenomiki AKEDO (AKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AKEjuż teraz!

Jak kupić AKEDO (AKE)

Szukasz jak kupić AKEDO? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AKEDO na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AKE na lokalne waluty

1 AKEDO(AKE) do VND
29.6964775
1 AKEDO(AKE) do AUD
A$0.001726605
1 AKEDO(AKE) do GBP
0.00085766
1 AKEDO(AKE) do EUR
0.00097051
1 AKEDO(AKE) do USD
$0.0011285
1 AKEDO(AKE) do MYR
RM0.004728415
1 AKEDO(AKE) do TRY
0.047521135
1 AKEDO(AKE) do JPY
¥0.1726605
1 AKEDO(AKE) do ARS
ARS$1.637871045
1 AKEDO(AKE) do RUB
0.09179219
1 AKEDO(AKE) do INR
0.099928675
1 AKEDO(AKE) do IDR
Rp18.80832581
1 AKEDO(AKE) do PHP
0.06622038
1 AKEDO(AKE) do EGP
￡E.0.0534909
1 AKEDO(AKE) do BRL
R$0.00604876
1 AKEDO(AKE) do CAD
C$0.001591185
1 AKEDO(AKE) do BDT
0.13751901
1 AKEDO(AKE) do NGN
1.6284255
1 AKEDO(AKE) do COP
$4.3571385
1 AKEDO(AKE) do ZAR
R.0.01965847
1 AKEDO(AKE) do UAH
0.04746471
1 AKEDO(AKE) do TZS
T.Sh.2.7727245
1 AKEDO(AKE) do VES
Bs0.2516555
1 AKEDO(AKE) do CLP
$1.065304
1 AKEDO(AKE) do PKR
Rs0.31895924
1 AKEDO(AKE) do KZT
0.592699485
1 AKEDO(AKE) do THB
฿0.03660854
1 AKEDO(AKE) do TWD
NT$0.03487065
1 AKEDO(AKE) do AED
د.إ0.004141595
1 AKEDO(AKE) do CHF
Fr0.0009028
1 AKEDO(AKE) do HKD
HK$0.008768445
1 AKEDO(AKE) do AMD
֏0.431707675
1 AKEDO(AKE) do MAD
.د.م0.010506335
1 AKEDO(AKE) do MXN
$0.0209901
1 AKEDO(AKE) do SAR
ريال0.004231875
1 AKEDO(AKE) do ETB
Br0.17302162
1 AKEDO(AKE) do KES
KSh0.14584734
1 AKEDO(AKE) do JOD
د.أ0.0008001065
1 AKEDO(AKE) do PLN
0.004164165
1 AKEDO(AKE) do RON
лв0.00498797
1 AKEDO(AKE) do SEK
kr0.010777175
1 AKEDO(AKE) do BGN
лв0.00191845
1 AKEDO(AKE) do HUF
Ft0.379706395
1 AKEDO(AKE) do CZK
0.023912915
1 AKEDO(AKE) do KWD
د.ك0.0003464495
1 AKEDO(AKE) do ILS
0.003667625
1 AKEDO(AKE) do BOB
Bs0.00778665
1 AKEDO(AKE) do AZN
0.00191845
1 AKEDO(AKE) do TJS
SM0.010438625
1 AKEDO(AKE) do GEL
0.003058235
1 AKEDO(AKE) do AOA
Kz1.033423875
1 AKEDO(AKE) do BHD
.د.ب0.0004254445
1 AKEDO(AKE) do BMD
$0.0011285
1 AKEDO(AKE) do DKK
kr0.007323965
1 AKEDO(AKE) do HNL
L0.02974726
1 AKEDO(AKE) do MUR
0.05193357
1 AKEDO(AKE) do NAD
$0.0196359
1 AKEDO(AKE) do NOK
kr0.0115107
1 AKEDO(AKE) do NZD
$0.00198616
1 AKEDO(AKE) do PAB
B/.0.0011285
1 AKEDO(AKE) do PGK
K0.004796125
1 AKEDO(AKE) do QAR
ر.ق0.00410774
1 AKEDO(AKE) do RSD
дин.0.11501672
1 AKEDO(AKE) do UZS
soʻm13.43452166
1 AKEDO(AKE) do ALL
L0.09483914
1 AKEDO(AKE) do ANG
ƒ0.002020015
1 AKEDO(AKE) do AWG
ƒ0.0020313
1 AKEDO(AKE) do BBD
$0.002257
1 AKEDO(AKE) do BAM
KM0.00191845
1 AKEDO(AKE) do BIF
Fr3.3279465
1 AKEDO(AKE) do BND
$0.00146705
1 AKEDO(AKE) do BSD
$0.0011285
1 AKEDO(AKE) do JMD
$0.181632075
1 AKEDO(AKE) do KHR
4.53212371
1 AKEDO(AKE) do KMF
Fr0.480741
1 AKEDO(AKE) do LAK
24.532608205
1 AKEDO(AKE) do LKR
රු0.343729815
1 AKEDO(AKE) do MDL
L0.019240925
1 AKEDO(AKE) do MGA
Ar5.08332825
1 AKEDO(AKE) do MOP
P0.009028
1 AKEDO(AKE) do MVR
0.0173789
1 AKEDO(AKE) do MWK
MK1.959200135
1 AKEDO(AKE) do MZN
MT0.072167575
1 AKEDO(AKE) do NPR
रु0.16017929
1 AKEDO(AKE) do PYG
8.003322
1 AKEDO(AKE) do RWF
Fr1.6397105
1 AKEDO(AKE) do SBD
$0.00927627
1 AKEDO(AKE) do SCR
0.015471735
1 AKEDO(AKE) do SRD
$0.043503675
1 AKEDO(AKE) do SVC
$0.00986309
1 AKEDO(AKE) do SZL
L0.01970361
1 AKEDO(AKE) do TMT
m0.00394975
1 AKEDO(AKE) do TND
د.ت0.0033437455
1 AKEDO(AKE) do TTD
$0.007639945
1 AKEDO(AKE) do UGX
Sh3.945236
1 AKEDO(AKE) do XAF
Fr0.643245
1 AKEDO(AKE) do XCD
$0.00304695
1 AKEDO(AKE) do XOF
Fr0.643245
1 AKEDO(AKE) do XPF
Fr0.1162355
1 AKEDO(AKE) do BWP
P0.015223465
1 AKEDO(AKE) do BZD
$0.002268285
1 AKEDO(AKE) do CVE
$0.108460135
1 AKEDO(AKE) do DJF
Fr0.1997445
1 AKEDO(AKE) do DOP
$0.07242713
1 AKEDO(AKE) do DZD
د.ج0.147528805
1 AKEDO(AKE) do FJD
$0.00257298
1 AKEDO(AKE) do GNF
Fr9.8123075
1 AKEDO(AKE) do GTQ
Q0.00864431
1 AKEDO(AKE) do GYD
$0.23603706
1 AKEDO(AKE) do ISK
kr0.1433195

Zasoby AKEDO

Aby lepiej zrozumieć AKEDO, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AKEDO
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AKEDO

Jaka jest dziś wartość AKEDO (AKE)?
Aktualna cena AKE w USD wynosi 0.0011285USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AKE do USD?
Aktualna cena AKE w USD wynosi $ 0.0011285. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AKEDO?
Kapitalizacja rynkowa dla AKE wynosi $ 25.73M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AKE w obiegu?
W obiegu AKE znajduje się 22.80B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AKE?
AKE osiąga ATH w wysokości 0.003244164590350006 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AKE?
AKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000357263506855573 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AKE wynosi $ 103.28K USD.
Czy w tym roku AKE pójdzie wyżej?
AKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:03:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AKEDO (AKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AKE do USD

Kwota

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0011285 USD

Handluj AKE

AKE/USDT
$0.0011282
$0.0011282$0.0011282
-2.53%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,526.87
$103,526.87$103,526.87

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.57
$3,399.57$3,399.57

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.09
$161.09$161.09

+0.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,526.87
$103,526.87$103,526.87

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.57
$3,399.57$3,399.57

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.09
$161.09$161.09

+0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3386
$2.3386$2.3386

+2.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0756
$1.0756$1.0756

-0.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03724
$0.03724$0.03724

+48.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011494
$0.000011494$0.000011494

+508.79%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000572
$0.0000000572$0.0000000572

+278.80%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1857
$0.1857$0.1857

+271.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.6131
$1.6131$1.6131

+98.85%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01875
$0.01875$0.01875

+50.00%