Prognoza ceny AKEDO (AKE) (USD)

Sprawdź prognozy cen AKEDO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AKE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup AKE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AKEDO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0011132 $0.0011132 $0.0011132 -3.76% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AKEDO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AKEDO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001113. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AKEDO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001168. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AKE na 2027 rok wyniesie $ 0.001227 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AKE na 2028 rok wyniesie $ 0.001288 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AKE w 2029 roku wyniesie $ 0.001353 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AKE w 2030 roku wyniesie $ 0.001420 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AKEDO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002314. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AKEDO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003769. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001113 0.00%

2026 $ 0.001168 5.00%

2027 $ 0.001227 10.25%

2028 $ 0.001288 15.76%

2029 $ 0.001353 21.55%

2030 $ 0.001420 27.63%

2031 $ 0.001491 34.01%

2032 $ 0.001566 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001644 47.75%

2034 $ 0.001726 55.13%

2035 $ 0.001813 62.89%

2036 $ 0.001903 71.03%

2037 $ 0.001999 79.59%

2038 $ 0.002099 88.56%

2039 $ 0.002204 97.99%

2040 $ 0.002314 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AKEDO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001113 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001113 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001114 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001117 0.41% Prognoza ceny AKEDO (AKE) na dziś Przewidywana cena dla AKE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001113 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AKEDO (AKE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AKE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001113 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AKEDO (AKE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AKE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001114 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AKEDO (AKE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AKE wynosi $0.001117 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AKEDO Aktualna cena $ 0.0011132$ 0.0011132 $ 0.0011132 Zmiana ceny (24H) -3.76% Kapitalizacja rynkowa $ 25.39M$ 25.39M $ 25.39M Podaż w obiegu 22.80B 22.80B 22.80B Wolumen (24H) $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AKE to $ 0.0011132. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.76%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 122.03K. Ponadto AKE ma podaż w obiegu wynoszącą 22.80B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 25.39M. Zobacz na żywo cenę AKE

Jak kupić AKEDO (AKE) Próbujesz kupić AKE? Teraz możesz kupować AKE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić AKEDO i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić AKE teraz

Historyczna cena AKEDO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AKEDO, cena AKEDO wynosi 0.001113USD. Podaż w obiegu AKEDO (AKE) wynosi 0.00 AKE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $25.39M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.000027 $ 0.001173 $ 0.001107

7 D -0.20% $ -0.000289 $ 0.001564 $ 0.001092

30 Dni -0.27% $ -0.000418 $ 0.002264 $ 0.000988 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AKEDO zanotował zmianę ceny o $-0.000027 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AKEDO osiągnął maksimum na poziomie $0.001564 i minimum na poziomie $0.001092 . Zanotowano zmianę ceny o -0.20% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AKE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AKEDO o -0.27% , co odpowiada około $-0.000418 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AKE. Sprawdź pełną historię cen AKEDO, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AKE

Jak działa moduł przewidywania ceny AKEDO (AKE)? Moduł predykcji ceny AKEDO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AKE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AKEDO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AKE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AKEDO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AKE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AKE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AKEDO.

Dlaczego prognoaza ceny AKE jest ważna?

Prognozy cen AKE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AKE? Według Twoich prognoz AKE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AKE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny AKEDO (AKE), przewidywana cena AKE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AKE w 2026 roku? Cena 1 AKEDO (AKE) wynosi dziś $0.001113 . Według powyższego modułu prognoz AKE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AKE w 2027 roku? AKEDO (AKE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AKE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AKE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AKEDO (AKE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AKE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, AKEDO (AKE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AKE w 2030 roku? Cena 1 AKEDO (AKE) wynosi dziś $0.001113 . Według powyższego modułu prognoz AKE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AKE na 2040 rok? AKEDO (AKE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AKE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz