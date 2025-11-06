GiełdaDEX+
Aktualna cena Cherry AI to 0.0006966 USD. Śledź aktualizacje cen AIBOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIBOT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Cherry AI to 0.0006966 USD. Śledź aktualizacje cen AIBOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIBOT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIBOT

Informacje o cenie AIBOT

Czym jest AIBOT

Biała księga AIBOT

Oficjalna strona internetowa AIBOT

Tokenomika AIBOT

Prognoza cen AIBOT

Historia AIBOT

Przewodnik zakupowy AIBOT

Przelicznik AIBOT-fiat

AIBOT na spot

USDT-M Futures AIBOT

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cherry AI

Cena Cherry AI(AIBOT)

Aktualna cena 1 AIBOT do USD:

$0.0006966
$0.0006966$0.0006966
-1.47%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:01:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Cherry AI (AIBOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000676
$ 0.000676$ 0.000676
Minimum 24h
$ 0.0007885
$ 0.0007885$ 0.0007885
Maksimum 24h

$ 0.000676
$ 0.000676$ 0.000676

$ 0.0007885
$ 0.0007885$ 0.0007885

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000660509514713424
$ 0.000660509514713424$ 0.000660509514713424

-2.09%

-1.47%

-40.42%

-40.42%

Aktualna cena Cherry AI (AIBOT) wynosi $ 0.0006966. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIBOT wahał się między $ 0.000676 a $ 0.0007885, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIBOT w historii to $ 0.07284724455622164, a najniższy to $ 0.000660509514713424.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIBOT zmieniły się o -2.09% w ciągu ostatniej godziny, o -1.47% w ciągu 24 godzin i o -40.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cherry AI (AIBOT)

No.2910

$ 154.30K
$ 154.30K$ 154.30K

$ 59.79K
$ 59.79K$ 59.79K

$ 696.60K
$ 696.60K$ 696.60K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Cherry AI wynosi $ 154.30K, przy $ 59.79K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIBOT w obiegu wynosi 221.50M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 696.60K.

Historia ceny Cherry AI (AIBOT) – USD

Śledź zmiany ceny Cherry AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000010393-1.47%
30 Dni$ -0.0006054-46.50%
60 dni$ -0.0033884-82.95%
90 dni$ -0.0193034-96.52%
Dzisiejsza zmiana ceny Cherry AI

DziśAIBOT odnotował zmianę $ -0.000010393 (-1.47%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cherry AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0006054 (-46.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cherry AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AIBOT o $ -0.0033884(-82.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cherry AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0193034 (-96.52%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cherry AI (AIBOT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cherry AI.

Co to jest Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cherry AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AIBOT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cherry AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cherry AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cherry AI (w USD)

Jaka będzie wartość Cherry AI (AIBOT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cherry AI (AIBOT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cherry AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cherry AI!

Tokenomika Cherry AI (AIBOT)

Zrozumienie tokenomiki Cherry AI (AIBOT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIBOTjuż teraz!

Jak kupić Cherry AI (AIBOT)

Szukasz jak kupić Cherry AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cherry AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AIBOT na lokalne waluty

Zasoby Cherry AI

Aby lepiej zrozumieć Cherry AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Cherry AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cherry AI

Jaka jest dziś wartość Cherry AI (AIBOT)?
Aktualna cena AIBOT w USD wynosi 0.0006966USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIBOT do USD?
Aktualna cena AIBOT w USD wynosi $ 0.0006966. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cherry AI?
Kapitalizacja rynkowa dla AIBOT wynosi $ 154.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIBOT w obiegu?
W obiegu AIBOT znajduje się 221.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIBOT?
AIBOT osiąga ATH w wysokości 0.07284724455622164 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIBOT?
AIBOT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000660509514713424 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIBOT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIBOT wynosi $ 59.79K USD.
Czy w tym roku AIBOT pójdzie wyżej?
AIBOT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIBOT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:01:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Cherry AI (AIBOT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

