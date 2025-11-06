Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Cherry AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AIBOT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Cherry AI
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Cherry AI
$0.0006761
-4.37%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Cherry AI na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Cherry AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000676.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Cherry AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000709.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIBOT na 2027 rok wyniesie $ 0.000745 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIBOT na 2028 rok wyniesie $ 0.000782 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIBOT w 2029 roku wyniesie $ 0.000821 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIBOT w 2030 roku wyniesie $ 0.000862 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Cherry AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001405.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Cherry AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002289.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000676
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000709
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000745
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000782
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000821
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000862
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000906
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000951
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000998
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001048
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001101
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001156
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001214
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001274
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001338
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001405
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Cherry AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000676
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000676
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000676
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000678
    0.41%
Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na dziś

Przewidywana cena dla AIBOT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000676. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Cherry AI (AIBOT) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AIBOT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000676. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Cherry AI (AIBOT) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AIBOT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000676. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Cherry AI (AIBOT) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AIBOT wynosi $0.000678. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Cherry AI

$ 0.0006761
-4.37%

$ 149.76K
$ 149.76K$ 149.76K

221.50M
221.50M 221.50M

$ 62.14K
$ 62.14K$ 62.14K

--

Najnowsza cena AIBOT to $ 0.0006761. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -4.37%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.14K.
Ponadto AIBOT ma podaż w obiegu wynoszącą 221.50M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 149.76K.

Jak kupić Cherry AI (AIBOT)

Próbujesz kupić AIBOT? Teraz możesz kupować AIBOT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Cherry AI i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić AIBOT teraz

Historyczna cena Cherry AI

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Cherry AI, cena Cherry AI wynosi 0.000676USD. Podaż w obiegu Cherry AI (AIBOT) wynosi 0.00 AIBOT, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $149.76K.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.03%
    $ -0.000024
    $ 0.000788
    $ 0.000651
  • 7 D
    -0.34%
    $ -0.000358
    $ 0.001155
    $ 0.000651
  • 30 Dni
    -0.49%
    $ -0.000667
    $ 0.003059
    $ 0.000651
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Cherry AI zanotował zmianę ceny o $-0.000024, co stanowi -0.03% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Cherry AI osiągnął maksimum na poziomie $0.001155 i minimum na poziomie $0.000651. Zanotowano zmianę ceny o -0.34%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AIBOT do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Cherry AI o -0.49%, co odpowiada około $-0.000667 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AIBOT.

Sprawdź pełną historię cen Cherry AI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen AIBOT

Jak działa moduł przewidywania ceny Cherry AI (AIBOT)?

Moduł predykcji ceny Cherry AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AIBOT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Cherry AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AIBOT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Cherry AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AIBOT.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AIBOT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Cherry AI.

Dlaczego prognoaza ceny AIBOT jest ważna?

Prognozy cen AIBOT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AIBOT?
Według Twoich prognoz AIBOT osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AIBOT na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Cherry AI (AIBOT), przewidywana cena AIBOT osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AIBOT w 2026 roku?
Cena 1 Cherry AI (AIBOT) wynosi dziś $0.000676. Według powyższego modułu prognoz AIBOT wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AIBOT w 2027 roku?
Cherry AI (AIBOT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AIBOT do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AIBOT w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cherry AI (AIBOT) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AIBOT w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Cherry AI (AIBOT) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AIBOT w 2030 roku?
Cena 1 Cherry AI (AIBOT) wynosi dziś $0.000676. Według powyższego modułu prognoz AIBOT wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AIBOT na 2040 rok?
Cherry AI (AIBOT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AIBOT do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:02:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.