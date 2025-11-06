GiełdaDEX+
Aktualna cena Accenture to 251.47 USD. Śledź aktualizacje cen ACNON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ACNON łatwo w MEXC już teraz.

Logo Accenture

Cena Accenture(ACNON)

Aktualna cena 1 ACNON do USD:

$249.41
$249.41$249.41
+0.67%1D
USD
Accenture (ACNON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Accenture (ACNON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 240.14
$ 240.14$ 240.14
Minimum 24h
$ 251.67
$ 251.67$ 251.67
Maksimum 24h

$ 240.14
$ 240.14$ 240.14

$ 251.67
$ 251.67$ 251.67

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

+0.18%

+0.67%

+0.78%

+0.78%

Aktualna cena Accenture (ACNON) wynosi $ 251.47. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACNON wahał się między $ 240.14 a $ 251.67, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACNON w historii to $ 258.3135196333471, a najniższy to $ 229.27778200768591.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACNON zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +0.67% w ciągu 24 godzin i o +0.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Accenture (ACNON)

No.1973

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 58.86K
$ 58.86K$ 58.86K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

5.32K
5.32K 5.32K

5,324.77166698
5,324.77166698 5,324.77166698

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Accenture wynosi $ 1.34M, przy $ 58.86K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACNON w obiegu wynosi 5.32K, przy całkowitej podaży 5324.77166698. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.34M.

Historia ceny Accenture (ACNON) – USD

Śledź zmiany ceny Accenture dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.6599+0.67%
30 Dni$ +4.05+1.63%
60 dni$ +51.47+25.73%
90 dni$ +51.47+25.73%
Dzisiejsza zmiana ceny Accenture

DziśACNON odnotował zmianę $ +1.6599 (+0.67%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Accenture

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +4.05 (+1.63%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Accenture

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ACNON o $ +51.47(+25.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Accenture

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +51.47 (+25.73%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Accenture (ACNON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Accenture.

Co to jest Accenture (ACNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Accenture. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ACNON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Accenture na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Accenture będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Accenture (w USD)

Jaka będzie wartość Accenture (ACNON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Accenture (ACNON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Accenture.

Sprawdź teraz prognozę ceny Accenture!

Tokenomika Accenture (ACNON)

Zrozumienie tokenomiki Accenture (ACNON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ACNONjuż teraz!

Jak kupić Accenture (ACNON)

Szukasz jak kupić Accenture? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Accenture na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ACNON na lokalne waluty

Zasoby Accenture

Aby lepiej zrozumieć Accenture, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Accenture
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Accenture

Jaka jest dziś wartość Accenture (ACNON)?
Aktualna cena ACNON w USD wynosi 251.47USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ACNON do USD?
Aktualna cena ACNON w USD wynosi $ 251.47. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Accenture?
Kapitalizacja rynkowa dla ACNON wynosi $ 1.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ACNON w obiegu?
W obiegu ACNON znajduje się 5.32K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ACNON?
ACNON osiąga ATH w wysokości 258.3135196333471 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ACNON?
ACNON zaliczył cenę ATL w wysokości 229.27778200768591 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ACNON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ACNON wynosi $ 58.86K USD.
Czy w tym roku ACNON pójdzie wyżej?
ACNON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ACNON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Accenture (ACNON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ACNON do USD

Kwota

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 251.47 USD

Handluj ACNON

ACNON/USDT
$249.41
$249.41$249.41
+0.68%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

