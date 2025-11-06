Cena Abbott(ABTON)
Aktualna cena Abbott (ABTON) wynosi $ 124.61. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABTON wahał się między $ 124.3 a $ 127.07, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABTON w historii to $ 235.31115975890665, a najniższy to $ 122.32387218541305.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ABTON zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o -0.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Abbott wynosi $ 1.65M, przy $ 57.55K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABTON w obiegu wynosi 13.26K, przy całkowitej podaży 13255.58993099. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.65M.
Śledź zmiany ceny Abbott dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.0748
|-0.06%
|30 Dni
|$ -9.05
|-6.78%
|60 dni
|$ +24.61
|+24.61%
|90 dni
|$ +24.61
|+24.61%
DziśABTON odnotował zmianę $ -0.0748 (-0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -9.05 (-6.78%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ABTON o $ +24.61(+24.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +24.61 (+24.61%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Abbott (ABTON)?
Sprawdź teraz stronę historii cen Abbott.
Abbott jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Abbott. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ABTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Abbott na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Abbott będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość Abbott (ABTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Abbott (ABTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Abbott.
Sprawdź teraz prognozę ceny Abbott!
Zrozumienie tokenomiki Abbott (ABTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ABTONjuż teraz!
Szukasz jak kupić Abbott? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Abbott na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć Abbott, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
