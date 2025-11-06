GiełdaDEX+
Aktualna cena Abbott to 124.61 USD. Śledź aktualizacje cen ABTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ABTON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 ABTON do USD:

$124.65
$124.65
-0.06%1D
Abbott (ABTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Abbott (ABTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 124.3
$ 124.3$ 124.3
Minimum 24h
$ 127.07
$ 127.07$ 127.07
Maksimum 24h

$ 124.3
$ 124.3$ 124.3

$ 127.07
$ 127.07$ 127.07

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305$ 122.32387218541305

-0.52%

-0.06%

-0.32%

-0.32%

Aktualna cena Abbott (ABTON) wynosi $ 124.61. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABTON wahał się między $ 124.3 a $ 127.07, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABTON w historii to $ 235.31115975890665, a najniższy to $ 122.32387218541305.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ABTON zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -0.06% w ciągu 24 godzin i o -0.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Abbott (ABTON)

No.1853

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 57.55K
$ 57.55K$ 57.55K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

13.26K
13.26K 13.26K

13,255.58993099
13,255.58993099 13,255.58993099

Obecna kapitalizacja rynkowa Abbott wynosi $ 1.65M, przy $ 57.55K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABTON w obiegu wynosi 13.26K, przy całkowitej podaży 13255.58993099. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.65M.

Historia ceny Abbott (ABTON) – USD

Śledź zmiany ceny Abbott dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0748-0.06%
30 Dni$ -9.05-6.78%
60 dni$ +24.61+24.61%
90 dni$ +24.61+24.61%
Dzisiejsza zmiana ceny Abbott

DziśABTON odnotował zmianę $ -0.0748 (-0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Abbott

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -9.05 (-6.78%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Abbott

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ABTON o $ +24.61(+24.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Abbott

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +24.61 (+24.61%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Abbott (ABTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Abbott.

Co to jest Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Abbott. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ABTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Abbott na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Abbott będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Abbott (w USD)

Jaka będzie wartość Abbott (ABTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Abbott (ABTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Abbott.

Sprawdź teraz prognozę ceny Abbott!

Tokenomika Abbott (ABTON)

Zrozumienie tokenomiki Abbott (ABTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ABTONjuż teraz!

Jak kupić Abbott (ABTON)

Szukasz jak kupić Abbott? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Abbott na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ABTON na lokalne waluty

1 Abbott(ABTON) do VND
3,279,112.15
1 Abbott(ABTON) do AUD
A$190.6533
1 Abbott(ABTON) do GBP
94.7036
1 Abbott(ABTON) do EUR
107.1646
1 Abbott(ABTON) do USD
$124.61
1 Abbott(ABTON) do MYR
RM522.1159
1 Abbott(ABTON) do TRY
5,247.3271
1 Abbott(ABTON) do JPY
¥19,065.33
1 Abbott(ABTON) do ARS
ARS$180,855.2157
1 Abbott(ABTON) do RUB
10,135.7774
1 Abbott(ABTON) do INR
11,034.2155
1 Abbott(ABTON) do IDR
Rp2,076,832.5026
1 Abbott(ABTON) do PHP
7,312.1148
1 Abbott(ABTON) do EGP
￡E.5,906.514
1 Abbott(ABTON) do BRL
R$667.9096
1 Abbott(ABTON) do CAD
C$175.7001
1 Abbott(ABTON) do BDT
15,184.9746
1 Abbott(ABTON) do NGN
179,812.23
1 Abbott(ABTON) do COP
$481,119.21
1 Abbott(ABTON) do ZAR
R.2,170.7062
1 Abbott(ABTON) do UAH
5,241.0966
1 Abbott(ABTON) do TZS
T.Sh.306,166.77
1 Abbott(ABTON) do VES
Bs27,788.03
1 Abbott(ABTON) do CLP
$117,631.84
1 Abbott(ABTON) do PKR
Rs35,219.7704
1 Abbott(ABTON) do KZT
65,446.4181
1 Abbott(ABTON) do THB
฿4,042.3484
1 Abbott(ABTON) do TWD
NT$3,850.449
1 Abbott(ABTON) do AED
د.إ457.3187
1 Abbott(ABTON) do CHF
Fr99.688
1 Abbott(ABTON) do HKD
HK$968.2197
1 Abbott(ABTON) do AMD
֏47,669.5555
1 Abbott(ABTON) do MAD
.د.م1,160.1191
1 Abbott(ABTON) do MXN
$2,317.746
1 Abbott(ABTON) do SAR
ريال467.2875
1 Abbott(ABTON) do ETB
Br19,105.2052
1 Abbott(ABTON) do KES
KSh16,104.5964
1 Abbott(ABTON) do JOD
د.أ88.34849
1 Abbott(ABTON) do PLN
459.8109
1 Abbott(ABTON) do RON
лв550.7762
1 Abbott(ABTON) do SEK
kr1,190.0255
1 Abbott(ABTON) do BGN
лв211.837
1 Abbott(ABTON) do HUF
Ft41,927.5267
1 Abbott(ABTON) do CZK
2,640.4859
1 Abbott(ABTON) do KWD
د.ك38.25527
1 Abbott(ABTON) do ILS
404.9825
1 Abbott(ABTON) do BOB
Bs859.809
1 Abbott(ABTON) do AZN
211.837
1 Abbott(ABTON) do TJS
SM1,152.6425
1 Abbott(ABTON) do GEL
337.6931
1 Abbott(ABTON) do AOA
Kz114,111.6075
1 Abbott(ABTON) do BHD
.د.ب46.97797
1 Abbott(ABTON) do BMD
$124.61
1 Abbott(ABTON) do DKK
kr808.7189
1 Abbott(ABTON) do HNL
L3,284.7196
1 Abbott(ABTON) do MUR
5,734.5522
1 Abbott(ABTON) do NAD
$2,168.214
1 Abbott(ABTON) do NOK
kr1,271.022
1 Abbott(ABTON) do NZD
$219.3136
1 Abbott(ABTON) do PAB
B/.124.61
1 Abbott(ABTON) do PGK
K529.5925
1 Abbott(ABTON) do QAR
ر.ق453.5804
1 Abbott(ABTON) do RSD
дин.12,700.2512
1 Abbott(ABTON) do UZS
soʻm1,483,452.1436
1 Abbott(ABTON) do ALL
L10,472.2244
1 Abbott(ABTON) do ANG
ƒ223.0519
1 Abbott(ABTON) do AWG
ƒ224.298
1 Abbott(ABTON) do BBD
$249.22
1 Abbott(ABTON) do BAM
KM211.837
1 Abbott(ABTON) do BIF
Fr367,474.89
1 Abbott(ABTON) do BND
$161.993
1 Abbott(ABTON) do BSD
$124.61
1 Abbott(ABTON) do JMD
$20,055.9795
1 Abbott(ABTON) do KHR
500,441.2366
1 Abbott(ABTON) do KMF
Fr53,083.86
1 Abbott(ABTON) do LAK
2,708,912.9893
1 Abbott(ABTON) do LKR
රු37,954.9599
1 Abbott(ABTON) do MDL
L2,124.6005
1 Abbott(ABTON) do MGA
Ar561,305.745
1 Abbott(ABTON) do MOP
P996.88
1 Abbott(ABTON) do MVR
1,918.994
1 Abbott(ABTON) do MWK
MK216,336.6671
1 Abbott(ABTON) do MZN
MT7,968.8095
1 Abbott(ABTON) do NPR
रु17,687.1434
1 Abbott(ABTON) do PYG
883,734.12
1 Abbott(ABTON) do RWF
Fr181,058.33
1 Abbott(ABTON) do SBD
$1,024.2942
1 Abbott(ABTON) do SCR
1,708.4031
1 Abbott(ABTON) do SRD
$4,803.7155
1 Abbott(ABTON) do SVC
$1,089.0914
1 Abbott(ABTON) do SZL
L2,175.6906
1 Abbott(ABTON) do TMT
m436.135
1 Abbott(ABTON) do TND
د.ت369.21943
1 Abbott(ABTON) do TTD
$843.6097
1 Abbott(ABTON) do UGX
Sh435,636.56
1 Abbott(ABTON) do XAF
Fr71,027.7
1 Abbott(ABTON) do XCD
$336.447
1 Abbott(ABTON) do XOF
Fr71,027.7
1 Abbott(ABTON) do XPF
Fr12,834.83
1 Abbott(ABTON) do BWP
P1,680.9889
1 Abbott(ABTON) do BZD
$250.4661
1 Abbott(ABTON) do CVE
$11,976.2671
1 Abbott(ABTON) do DJF
Fr22,055.97
1 Abbott(ABTON) do DOP
$7,997.4698
1 Abbott(ABTON) do DZD
د.ج16,290.2653
1 Abbott(ABTON) do FJD
$284.1108
1 Abbott(ABTON) do GNF
Fr1,083,483.95
1 Abbott(ABTON) do GTQ
Q954.5126
1 Abbott(ABTON) do GYD
$26,063.4276
1 Abbott(ABTON) do ISK
kr15,825.47

Aby lepiej zrozumieć Abbott, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Abbott
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Abbott

Jaka jest dziś wartość Abbott (ABTON)?
Aktualna cena ABTON w USD wynosi 124.61USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ABTON do USD?
Aktualna cena ABTON w USD wynosi $ 124.61. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Abbott?
Kapitalizacja rynkowa dla ABTON wynosi $ 1.65M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ABTON w obiegu?
W obiegu ABTON znajduje się 13.26K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ABTON?
ABTON osiąga ATH w wysokości 235.31115975890665 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ABTON?
ABTON zaliczył cenę ATL w wysokości 122.32387218541305 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ABTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ABTON wynosi $ 57.55K USD.
Czy w tym roku ABTON pójdzie wyżej?
ABTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ABTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:00:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Abbott (ABTON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

