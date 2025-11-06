Cena Apple xStock(AAPLX)
Aktualna cena Apple xStock (AAPLX) wynosi $ 270.18. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AAPLX wahał się między $ 267.61 a $ 272.2, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AAPLX w historii to $ 218.05582778461107, a najniższy to $ 204.46269321696604.
Pod względem krótkoterminowych wyniki AAPLX zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.19% w ciągu 24 godzin i o -0.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Apple xStock wynosi $ 1.62M, przy $ 61.53K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AAPLX w obiegu wynosi 6.00K, przy całkowitej podaży 8999.85946485. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.43M.
Śledź zmiany ceny Apple xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.5124
|+0.19%
|30 Dni
|$ +13.73
|+5.35%
|60 dni
|$ +30.99
|+12.95%
|90 dni
|$ +49.16
|+22.24%
DziśAAPLX odnotował zmianę $ +0.5124 (+0.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +13.73 (+5.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AAPLX o $ +30.99(+12.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +49.16 (+22.24%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 AAPLX = 270.18 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
