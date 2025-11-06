GiełdaDEX+
Aktualna cena Apple xStock to 270.18 USD. Śledź aktualizacje cen AAPLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AAPLX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AAPLX

Aktualna cena 1 AAPLX do USD:

$270.18
$270.18$270.18
+0.19%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Apple xStock (AAPLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 267.61
$ 267.61$ 267.61
Minimum 24h
$ 272.2
$ 272.2$ 272.2
Maksimum 24h

$ 267.61
$ 267.61$ 267.61

$ 272.2
$ 272.2$ 272.2

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.16%

+0.19%

-0.59%

-0.59%

Aktualna cena Apple xStock (AAPLX) wynosi $ 270.18. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AAPLX wahał się między $ 267.61 a $ 272.2, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AAPLX w historii to $ 218.05582778461107, a najniższy to $ 204.46269321696604.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AAPLX zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.19% w ciągu 24 godzin i o -0.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Apple xStock (AAPLX)

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 61.53K
$ 61.53K$ 61.53K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Apple xStock wynosi $ 1.62M, przy $ 61.53K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AAPLX w obiegu wynosi 6.00K, przy całkowitej podaży 8999.85946485. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.43M.

Historia ceny Apple xStock (AAPLX) – USD

Śledź zmiany ceny Apple xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.5124+0.19%
30 Dni$ +13.73+5.35%
60 dni$ +30.99+12.95%
90 dni$ +49.16+22.24%
Dzisiejsza zmiana ceny Apple xStock

DziśAAPLX odnotował zmianę $ +0.5124 (+0.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Apple xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +13.73 (+5.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Apple xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AAPLX o $ +30.99(+12.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Apple xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +49.16 (+22.24%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Apple xStock (AAPLX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Apple xStock.

Co to jest Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Apple xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AAPLX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Apple xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Apple xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Apple xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Apple xStock (AAPLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Apple xStock (AAPLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Apple xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Apple xStock!

Tokenomika Apple xStock (AAPLX)

Zrozumienie tokenomiki Apple xStock (AAPLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AAPLXjuż teraz!

Jak kupić Apple xStock (AAPLX)

Szukasz jak kupić Apple xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Apple xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AAPLX na lokalne waluty

Zasoby Apple xStock

Aby lepiej zrozumieć Apple xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Apple xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Apple xStock

Jaka jest dziś wartość Apple xStock (AAPLX)?
Aktualna cena AAPLX w USD wynosi 270.18USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AAPLX do USD?
Aktualna cena AAPLX w USD wynosi $ 270.18. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Apple xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla AAPLX wynosi $ 1.62M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AAPLX w obiegu?
W obiegu AAPLX znajduje się 6.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AAPLX?
AAPLX osiąga ATH w wysokości 218.05582778461107 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AAPLX?
AAPLX zaliczył cenę ATL w wysokości 204.46269321696604 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AAPLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AAPLX wynosi $ 61.53K USD.
Czy w tym roku AAPLX pójdzie wyżej?
AAPLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AAPLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:59:48 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

